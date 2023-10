Les véhicules électriques stimulent la reprise du marché automobile français

La croissance du marché français tirée par les voitures électriques et hybrides rechargeables

Le marché automobile français montre une forte reprise après les vacances d’été, avec une croissance de 14.8% sur les huit premiers mois de l’année 2023. Cependant, ce sont les véhicules électriques et hybrides rechargeables qui mènent la danse, avec une augmentation de 53% en août 2023 par rapport au même mois de l’année précédente. Le marché français est ainsi boosté par les voitures électriques et hybrides rechargeables.

Selon le baromètre publié par Avere-France, l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique, 30 482 véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés en août 2023. Parmi eux, les véhicules 100% électriques représentent 15.2% des immatriculations depuis le début de l’année, soit une hausse de 52% par rapport à la même période de l’année dernière. Concernant les voitures d’occasion, la Renault Zoé reste la voiture la plus vendue suivie de près par la Peugeot 208 et la Tesla Model 3.

Une infrastructure de recharge encore insuffisante en France

Pour soutenir cette transition, Avere-France souligne l’importance de développer une infrastructure de recharge sur l’ensemble du territoire. Selon son baromètre dédié aux points de recharge accessibles au public, réalisé en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et s’appuyant sur les données de Gireve, on dénombrait 43 000 points de recharge en France au 31 août 2023. Ce chiffre est encore insuffisant pour répondre aux besoins des usagers qui ne cessent d’augmenter avec la présence de plus en plus importante de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes.

Un appel à la mobilisation pour accélérer le déploiement des stations de recharge

Ainsi, Avere-France invite les pouvoirs publics, les acteurs privés et les citoyens à se mobiliser pour accélérer le déploiement des stations de recharge, en s’appuyant sur les dispositifs de soutien existants tels que le programme Advenir ou le plan “France Relance”.

Quelques faits marquants :