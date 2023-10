Ubisoft : Les jeux physiques ne disparaîtront jamais au profit du digital

Malgré l’essor de la distribution numérique et des services de streaming, Ubisoft a confirmé sa position sur l’avenir des jeux physiques. Selon Chris Early, vice-président senior des Partenariats stratégiques et du Développement des affaires chez Ubisoft, les formats physiques subsisteront parallèlement au marché en pleine croissance du jeu dématérialisé.

Une cohabitation avec le marché digital

Lors d’une récente déclaration, Chris Early a souligné que, bien que la part des ventes de jeux physiques puisse diminuer avec l’augmentation de la popularité des plateformes de streaming et de téléchargement, il ne pense pas que ces supports “disparaîtront.” Selon lui, certaines personnes auront toujours envie de posséder le disque physique d’un jeu et ce type de support restera présent même si les ventes physiques sont en baisse.

Les ventes de jeux numériques en hausse, mais sans éliminer les médias physiques

Il est indéniable que les ventes de jeux numériques ont augmenté ces dernières années, et Ubisoft en a été témoin. Cependant, Chris Early ne pense pas que le marché des jeux physiques sera totalement supplanté par le digital. Il est convaincu qu’une place demeurera pour les deux types de supports à l’avenir.

La décision de certains détaillants d’abandonner les ventes de jeux physiques

En dépit de la position d’Ubisoft, certains grands détaillants ont déjà commencé à réduire leur présence sur le marché des jeux physiques. Best Buy, l’un des plus grands détaillants américains, a récemment annoncé son intention de cesser de vendre des jeux et des films en format physique. De même, il semblerait que Walmart envisage également de mettre un terme à la vente de jeux Xbox en magasin.

Les développeurs se concentrent sur les ventes numériques

Face à ces évolutions, de nombreux développeurs de jeux vidéo accordent désormais la priorité aux ventes numériques, perçues comme le futur du secteur. Cette tendance pourrait toutefois poser problème pour la préservation des œuvres vidéoludiques, puisque l’accès à certaines d’entre elles pourrait être menacé si les supports physiques venaient à disparaître.

L’attachement des joueurs aux formats physiques

Possibilité de revendre : Les jeux physiques peuvent facilement être empruntés, échangés ou vendus après utilisation, ce qui n’est pas possible avec les copies numériques.

Les jeux physiques peuvent facilement être empruntés, échangés ou vendus après utilisation, ce qui n’est pas possible avec les copies numériques. Collection personnelle : Certains joueurs apprécient particulièrement de collectionner leurs titres favoris en format physique et d’exposer fièrement leur bibliothèque de jeux.

Certains joueurs apprécient particulièrement de collectionner leurs titres favoris en format physique et d’exposer fièrement leur bibliothèque de jeux. Nostalgie et valeur affective : Le support physique garde une place spéciale dans le mémoire et le cœur des joueurs qui ont grandi avec les premières générations de consoles, telles que la NES ou la PlayStation.

Ainsi, il semble peu probable que le marché des jeux physiques disparaisse complètement dans un avenir proche. Les formats numériques et physiques pourront encore coexister, chacun offrant des avantages différents pour répondre aux besoins et préférences des consommateurs.