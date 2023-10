Comment configurer votre smart home avec Google Assistant ou Amazon Alexa ?

Configuration smart home avec Google Assistant ou Amazon Alexa ?

Les progrès de la technologie continuent de repousser les limites du réel. Le smart home, un exemple parfait de cette avancée grandissante, est devenu une réalité depuis plusieurs années. Il s’agit d’une maison intelligente qui se met au service du confort de ses occupants.

Et pour y arriver, elle se sert des assistants virtuels Google Assistant ou Amazon Alexa. Ces derniers, en tant que leaders du marché, offrent de nombreux avantages aux utilisateurs. Mais, comment configurer son smart home avec Google ou Alexa ? Suivez-nous à travers ce billet pour tout savoir.

Alexa et Google Home étant deux différents assistants, il est bel et bien possible de s’interroger sur leur association. Et concernant cette question, la réponse est positive. D’ailleurs, la façon la plus directe de réaliser cette connexion serait de les placer sous le même centre de commande.

Concrètement, pour coupler Alexa et Google Home, certaines étapes sont nécessaires. Ainsi, vous devez préparer les deux appareils à être appairés par une commande. Pour ce faire, utilisez « Appairer Bluetooth » à la fois sur Google Home et Alexa.

Par la suite, ouvrez l’option APPAREILS dans votre application Alexa. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez AJOUTER UN APPAREIL ou le bouton “+” pour ajouter un nouvel appareil. En outre, faites défiler vers le bas afin de sélectionner AUTRE APPAREIL. Appuyez DÉCOUVRIR DES APPAREILS pour finir.

Par ce fait, Alexa devrait reconnaître Google Home pour permettre une connexion par Bluetooth. Sachez que cela peut prendre quelques minutes.

Quel est le meilleur assistant : Google Home ou Alexa ?

En règle générale, les assistants Alexa et Google Home poursuivent les mêmes objectifs. De ce fait, leur mode d’interaction se ressemble à s’y méprendre. Essentiellement, ils servent à vous faciliter la vie, en rendant plus intuitifs les rapports avec la technologie.

Toutefois, ils se différencient sur de nombreux points. On peut citer notamment la personnalisation, les commandes vocales, le moteur de recherche, etc.

Aussi, relativement au prix, les haut-parleurs avec Alexa sont contenus dans une gamme de prix comprise entre 35 et 300 euros. Par contre, le tarif des haut-parleurs avec Google Assistant oscille, selon les modèles, entre 59 et 129 euros.

Pour dire vrai, il convient de choisir Alexa si vous êtes à la recherche d’une enceinte simple, intelligente et directe avec un design épuré et élégant. Par ailleurs, actuellement, il y a plus d’appareils Smart Home qui fonctionnent avec Alexa que l’assistant virtuel Google Home.

Ce dernier constitue le choix le plus évident si vous possédez au préalable un appareil Android et utilisez fréquemment l’Assistant Google. En utilisant le même compte pour Google Home, vous serez facilement reconnu, ce qui permettra à l’assistant de répondre favorablement à vos besoins.

Au final, il n’existe pas de meilleur assistant entre Google Home et Alexa. En réalité, les deux possèdent des avantages spécifiques. De ce fait, une étude minutieuse doit être réalisée pour faire une bonne sélection.

Quelle est la différence entre l’assistant Google et Alexa ?

Il existe de nombreuses différences entre les assistants virtuels Google et Alexa. Elles s’observent à travers la personnalisation, les commandes vocales et le moteur de recherche utilisé.

Personnalisation

L’une des principales différences entre Alexa et Google Home concerne les multiples possibilités de personnalisation offertes par Alexa. En fait, il est possible de configurer un scénario pour que l’appareil effectue automatiquement certaines actions.

À titre d’illustration, vous avez la possibilité de réaliser une configuration de telle sorte que lorsque le réveil sonne et que vous entendez « Bonjour Alexa », l’assistant puisse répondre avec une phrase agréable tout en commençant par donner des détails sur la météo et le trafic. Il peut même vous fournir une liste de choses à faire sans que vous n’ayez à le demander.

De même, vous pouvez programmer l’appareil pour qu’il éteigne la télévision, les lumières de la maison ou une liste de lecture de musique favorisant le sommeil qui s’arrête au bout de 40 minutes.

Voix et commandes vocales

La voix des assistants Alexa et Google Home est également une différence considérable à noter. Beaucoup plus professionnelle, Alexa adopte généralement une voix avec des tons chauds et rassurants ainsi qu’une intonation semblable à celle d’un humain. Bien évidemment, cela garantit une meilleure expérience d’interaction.

Concernant la voix de Google Home, elle est mécanique à l’oreille et peu profonde. Elle présente par ailleurs peu de basses. Le ton et le type de voix mis à part, l’assistant Google Home est connu pour son côté conversationnel. Il facilite davantage la conversation et comprend mieux les requêtes de l’utilisateur.

Une autre différence peut être observée lors de la comparaison des réponses des deux appareils lorsqu’ils n’arrivent pas à interpréter la question. Alors qu’Alexa donne une réponse du type « je suis désolé, je n’ai pas compris », Google Home répond de façon abrupte « je ne sais pas, je ne peux pas vous aider ».

Moteur de recherche

Le moteur de recherche utilisé permet sans doute de différencier Google Home et Alexa. En effet, alors que l’assistant virtuel Google fonctionne avec le moteur de recherche du même nom, Alexa utilise Bing. Dans ces conditions, Google Home montre une réelle efficacité en termes de recherche comparativement à Alexa.

En règle générale, la configuration d’Alexa fait suite à son installation.

Installation d’Alexa

Pour installer Alexa, il suffit de vous rendre dans l’App Store ou le Play Store de votre mobile connecté. Dans la barre de recherche, tapez Alexa afin d’être redirigé vers l’application Amazon Alexa. Cliquez sur « Installer » pour continuer.

À cette étape, Amazon Alexa devrait vous demander d’autoriser l’accès aux éléments nécessaires pour fonctionner. Cliquez sur « Accepter » pour finaliser le processus. Une fois le téléchargement effectué, l’installation est lancée automatiquement.

Configuration d’Alexa

La configuration de l’assistant virtuel Alexa peut différer selon qu’elle est effectuée via Android ou iPhone/iPad. En cas d’utilisation d’un mobile Android, commencez par démarrer l’application installée puis connectez-vous à Amazon.

Accédez ensuite au menu RÉGLAGE de votre téléphone. À ce niveau, cliquez successivement sur APPLICATIONS, APPLICATIONS PAR DÉFAUT et ASSISTANT NUMÉRIQUE. Si vous utilisez un support connecté de marque Samsung, il vous suffit de cliquer sur FONCTIONNALITÉS AVANCÉES et ASSISTANT DE PÉRIPHÉRIQUE et le tour est joué.

La configuration opérée sur iPhone/iPad prend également en compte de nombreuses étapes. Une fois l’application démarrée, vous devez vous connecter à Amazon. Vous pouvez maintenant passer des commandes en appuyant sur l’icône centrée de l’écran tout en parlant.

Est-ce que l’application Alexa est gratuite ?

Il ne fait aucun doute que l’application Alexa est totalement gratuite. La création d’un compte Amazon est néanmoins requise pour une utilisation du service d’assistant intelligent. La connexion à ce compte participe à la synchronisation des informations de l’utilisateur et de ses préférences, et ce, sur tous les appareils couplés à Alexa.

Pour ceux qui ne le savent pas, Alexa est une application qui peut être téléchargée aussi bien sur Android que sur iOS. Dès son installation, il est possible d’y connecter de nombreux appareils Amazon et d’autres appareils compatibles.

La préparation constitue la première étape concourant à la connexion d’Alexa au WI-FI. À cet effet, assurez-vous d’avoir certains éléments (appareil Alexa, routeur WI-FI, smartphone ou tablette) à disposition.

Au cours de la configuration initiale, démarrez l’appareil et ouvrez l’application Alexa pour vous connecter à votre compte Amazon. Appuyez respectivement sur APPAREILS, AJOUTER UN APPAREIL et AMAZON ÉCHO.

À présent, vous pouvez sélectionner l’appareil que vous souhaitez connecter au WI-FI. Appuyez sur CONFIGURER LE WI-FI et suivez les instructions. Pour finir, sélectionnez votre réseau WI-FI et entrez le mot de passe. Félicitations ! Alexa est bel et bien connecté au WI-FI.

Pour connecter Alexa à votre télévision, il est recommandé d’utiliser un appareil tel qu’un Amazon Fire TV Stick. Ce dispositif compact se branche facilement dans l’un des ports HDMI de votre télévision et est alimenté par un câble USB. Une fois le Fire TV Stick branché, allumez votre télévision et sélectionnez la source HDMI correspondante à l’aide de la télécommande. Vous serez accueilli par un écran d’installation convivial qui vous guidera tout au long du processus.

Suivez les instructions à l’écran pour connecter le Fire TV Stick à votre compte Amazon. Une fois cette étape achevée, votre télévision sera désormais prête à être contrôlée à l’aide de commandes vocales. Vous pouvez ainsi demander à Alexa de lancer des applications, rechercher du contenu, ajuster le volume et bien plus encore.

Où trouver le mot de passe wifi pour Alexa ?

Le mot de passe Wi-Fi requis pour connecter Alexa à votre réseau domestique se trouve généralement sur une étiquette située à l’arrière ou sur le côté de votre routeur. Il est généralement libellé comme “SSID” (Service Set Identifier) ou “Clé de sécurité”. Ce mot de passe est une combinaison de lettres, de chiffres et parfois de caractères spéciaux.

Si vous avez du mal à le localiser, n’hésitez pas à contacter votre fournisseur d’accès Internet (FAI). Le personnel du service client sera en mesure de vous guider pour trouver ces informations. Lors de la configuration initiale d’Alexa, assurez-vous de saisir ce mot de passe avec précision pour garantir une connexion fluide.

La première étape pour connecter Alexa à votre Livebox est de vous assurer que celle-ci est allumée et qu’elle émet un signal Wi-Fi. Une fois cela vérifié, ouvrez l’application Alexa sur votre appareil mobile et accédez aux paramètres. Sélectionnez l’option “Ajouter un nouvel appareil” et choisissez la catégorie “Appareils Amazon”. L’application vous guidera ensuite pour sélectionner le modèle spécifique de votre Livebox.

Vous serez ensuite invité à entrer les informations de connexion Wi-Fi, incluant le nom du réseau (SSID) et le mot de passe associé. Une fois cette étape complétée, Alexa sera connecté à votre Livebox, vous permettant ainsi de profiter de toutes les fonctionnalités de commande vocale.

Est-ce que Alexa fonctionne avec Orange ?

Oui, Alexa est parfaitement compatible avec les réseaux Wi-Fi fournis par Orange. Pour configurer Alexa avec votre réseau Wi-Fi Orange, il vous suffit d’utiliser l’application Alexa sur votre appareil mobile. Suivez simplement les instructions à l’écran pour sélectionner votre réseau Wi-Fi Orange et entrez les informations de connexion appropriées.

Une fois cette étape finalisée, Alexa sera capable de se connecter à Internet et d’exécuter les commandes vocales sans aucun problème.

Pourquoi je n’arrive pas à connecter Alexa au Wi-Fi ?

Si vous rencontrez des difficultés pour connecter Alexa à votre réseau Wi-Fi, il y a plusieurs causes potentielles. Tout d’abord, assurez-vous que vous saisissez correctement le mot de passe Wi-Fi. Celui-ci est sensible à la casse, donc vérifiez les majuscules et minuscules. Assurez-vous également que votre réseau Wi-Fi est actif et fonctionne correctement.

Si le problème persiste, essayez de redémarrer votre routeur en le débranchant puis en le rebranchant après quelques secondes. Si cela ne résout pas le problème, envisagez de contacter le support technique d’Amazon ou votre fournisseur d’accès Internet pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Est-ce que Alexa peut changer de chaîne ?

Oui, Alexa a la capacité de changer de chaîne si votre télévision est compatible avec cette fonctionnalité et si vous avez configuré Alexa pour se connecter à un dispositif tel qu’un Amazon Fire TV Stick ou une livebox. Vous pouvez simplement donner des commandes vocales à Alexa comme “Alexa, mets la chaîne sur (nom de la chaîne)”.

Assurez-vous que le dispositif auquel Alexa est connecté est compatible avec le changement de chaîne par le biais des commandes vocales. Cela offre une expérience de divertissement particulièrement fluide et pratique grâce à l’intégration d’Alexa dans votre système de divertissement à domicile.

En conclusion, configurer votre smart home avec Google Assistant ou Amazon Alexa offre une multitude de possibilités pour rendre votre maison plus intelligente et confortable. Associer ces deux assistants, bien que différents, est tout à fait réalisable en les reliant sous un même centre de commande. Il est important de noter que le choix entre Google Assistant et Alexa dépend des préférences personnelles et des besoins spécifiques de chaque utilisateur.