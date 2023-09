Harcèlement en ligne TikTok, Snapchat, Instagram | Le guide ultime pour déjouer les harceleurs en quelques clics !

Découvre comment lutter contre le harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux préférés des jeunes.

Des conseils pratiques pour signaler les abus et protéger la communauté.

Les réseaux sociaux sont des lieux de partage et d’interaction, mais malheureusement, le harcèlement en ligne peut également y prospérer.

Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel de savoir comment signaler les messages de harcèlement sur des plateformes populaires comme TikTok, Snapchat et Instagram.

Dans cet article, nous allons te montrer comment agir efficacement pour protéger ta sécurité en ligne et celle de la communauté.

Instagram : Signaler l’intimidation ou le harcèlement

Sur Instagram, tu as plusieurs options pour signaler l’intimidation ou le harcèlement, que ce soit dans des Stories, des publications classiques ou des Reels. Voici comment procéder :

Stories, Publications ou Commentaires : Pour signaler une Story, appuie sur les trois pointillés en haut de l’écran, puis sur “Signaler”. Sélectionne ensuite l’option “Intimidation ou harcèlement”. Si tu veux signaler une publication classique ou un Reel, les trois pointillés se trouvent dans le coin supérieur droit de l’image. Commentaires : Si tu veux signaler un commentaire sous une publication, effleure l’écran pour faire glisser le commentaire vers la gauche, puis appuie sur le symbole d’un point d’exclamation. Tu pourras alors signaler le commentaire selon les critères évoqués.

Snapchat : Signaler ce Snap

Snapchat offre une méthode similaire pour signaler le harcèlement. Voici comment faire :

Pour signaler un Snap, appuie sur les trois pointillés en bas à droite de l’écran, sous la flèche de partage. Sélectionne l’option “Signaler ce Snap”. Cette fonction est particulièrement visible, car elle est placée en première position pour les signalements liés à l’intimidation et au harcèlement. Si tu veux signaler une publication qui concerne le harcèlement envers quelqu’un d’autre, l’application t’encourage à parler de la situation à un adulte de confiance.

TikTok : Signalement de Contenu

TikTok a une approche légèrement différente pour signaler du contenu. Voici comment t’y prendre :

Lorsque tu visionnes une vidéo, clique sur l’icône représentant une flèche orientée vers la droite, qui permet de partager le contenu. En bas à gauche de l’écran, tu verras une icône de drapeau, qui te permet de signaler la publication. Étonnamment, TikTok n’a pas d’option spécifique pour signaler le harcèlement. Dans ce cas, choisis simplement l’option “Autre” pour signaler le contenu. Si tu veux signaler un commentaire, maintiens ton doigt appuyé sur le message pour voir apparaître l’option de signalement. Les commentaires disposent d’un onglet spécifique pour le harcèlement, où tu peux choisir “Haine et harcèlement”, puis “Harcèlement et intimidation”.

Parler à un Adulte et Utiliser l’Application 3018

En cas de réception de messages haineux sur les réseaux sociaux, il est crucial d’en parler immédiatement à un adulte de confiance. De plus, tu peux utiliser l’application 3018, développée par l’association e-enfance. Cette application t’aidera à évaluer si tu fais face à du harcèlement grâce à un questionnaire. De plus, elle te permettra d’échanger dans un chat sécurisé. Une option de “coffre-fort” te permettra également de stocker les captures d’écran des messages en question, au cas où tu aurais besoin de les conserver pour une éventuelle plainte.

Instructions générales pour trouver les liens de signalement sur ces plateformes :

Instagram : Pour signaler le harcèlement sur Instagram, tu peux suivre ces étapes : Ouvre l’application Instagram.

Va sur le profil de la personne harceleuse ou trouve la publication ou le commentaire que tu veux signaler.

Clique sur les trois points (…) en haut à droite de la publication ou du commentaire.

Sélectionne “Signaler” et suivez les instructions pour signaler le harcèlement. Snapchat : Pour signaler le harcèlement sur Snapchat, tu peux faire ce qui suit : Ouvre l’application Snapchat.

Va sur le Snap ou le Chat de la personne harceleuse.

Appuie sur le nom de la personne pour ouvrir le profil.

Clique sur l’icône d’engrenage en haut à droite.

Sélectionne “Signaler” et suivez les étapes pour signaler le harcèlement. TikTok : Pour signaler le harcèlement sur TikTok, tu peux suivre ces instructions : Ouvre l’application TikTok.

Trouve la vidéo, le commentaire ou le profil de la personne harceleuse.

Appuie sur les trois points (…) à droite de l’écran.

Sélectionne “Signaler” et suivez les indications pour signaler le harcèlement.

Pour obtenir les liens URL spécifiques pour le signalement, il est recommandé de visiter les sites web officiels de ces plateformes ou de consulter leur section d’aide en ligne. Les instructions peuvent varier en fonction des mises à jour de ces services.

FAQ sur la Lutte Contre le Harcèlement en Ligne sur les Réseaux Sociaux

Q1 : Quelles sont les premières étapes à suivre en cas de harcèlement en ligne ?

Réponse : La première étape consiste à signaler le harcèlement sur la plateforme concernée (Instagram, Snapchat, TikTok). Ensuite, parles-en à un adulte de confiance pour obtenir du soutien.

Q2 : Est-il important de signaler même si le harcèlement ne me concerne pas directement ?

Réponse : Oui, il est crucial de signaler tout harcèlement, même s’il ne te concerne pas directement. Cela contribue à maintenir un environnement en ligne sûr pour tous.

Q3 : Comment puis-je utiliser l’application 3018 pour lutter contre le harcèlement en ligne ?

Réponse : L’application 3018 t’aide à évaluer la situation grâce à un questionnaire. Tu peux également échanger dans un chat sécurisé et stocker des preuves de harcèlement dans un “coffre-fort” intégré.

Q4 : Quelles autres mesures puis-je prendre pour me protéger contre le harcèlement en ligne ?

Réponse : Assure-toi de ne pas partager d’informations personnelles en ligne, bloque les personnes harceleuses, et veille à ajuster tes paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux.

En conclusion, il est essentiel de connaître les étapes pour signaler le harcèlement en ligne sur les réseaux sociaux populaires. En suivant ces conseils, tu contribueras à créer un environnement plus sûr pour toi-même et pour les autres utilisateurs. N’oublie pas de parler à un adulte de confiance en cas de harcèlement, car le soutien est précieux dans ces situations. Reste vigilant et protège-toi en ligne.