Fuite explosive sur les futurs processeurs AMD Zen 5 et Zen 6. Comment AMD compte écraser Intel

AMD Zen 5 et Zen 6 : l’avenir des architectures de processeur

Un aperçu du futur avec les micro-architectures Zen 5 et Zen 6 d’AMD

Récemment, une feuille de route AMD dédiée aux cœurs x86 a révélé les projets de l’entreprise pour les micro-architectures Zen 5 et Zen 6. Les successeurs des actuels Ryzen, connus sous le nom de Ryzen 8000 et de code Granite Ridge pour les puces de bureau, devraient bénéficier de la nouvelle architecture Zen 5 CPU. Ces informations proviennent de diapositives d’une présentation interne à AMD qui n’étaient pas destinées à être rendues publiques, mais qui ont finalement été divulguées par Tom de Moore’s Law is Dead. Cette fuite confirme l’arrivée d’un nouveau type de cœur de processeurs, ainsi que d’un CCD (chiplet) à 16 cœurs.

En termes pratiques, les utilisateurs peuvent s’attendre à des processeurs Zen 5 avec 16 cœurs ou des Zen 5c avec 32 cœurs, voire même une combinaison des deux pour la série Strix Point en particulier, similaire à ce qu’Intel fait depuis plusieurs générations maintenant.

Le support des instructions FP16 dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique

Les plans d’AMD ne se limitent pas simplement à augmenter le nombre de cœurs de leurs processeurs : la société vise également à mettre en œuvre une prise en charge des instructions FP16 pour les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique. Ce seront des améliorations cruciales, car elles permettront des performances accrues et une plus grande efficacité énergétique dans ces domaines en pleine expansion.

Il est important de noter que ces informations concernent à la fois les processeurs Ryzen grand public et les processeurs EPYC conçus pour les serveurs. Par exemple :

la technologie 3D V-Cache a d’abord été expérimentée sur les processeurs Ryzen et EPYC

plus récemment, elle a fait son apparition sur les plateformes mobiles avec le Ryzen 9 7950X3D

Cela donne une idée claire de ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de performance et d’efficacité des futurs processeurs AMD dans les années à venir.

Des retards probables pour la sortie des puces Zen 5

Malheureusement, il semble que les utilisateurs devront patienter un peu plus longtemps avant de voir ces nouveaux processeurs arriver sur le marché. La feuille de route mentionne que la date de sortie prévue pour les puces Zen 5 est maintenant repoussée à 2024. Cela pourrait être dû aux conséquences de la pandémie mondiale actuelle sur le secteur de la fabrication de semi-conducteurs et/ou aux défis techniques inhérents à la mise en œuvre de nouvelles architectures et technologies.

Qu’est-ce que cela signifie pour les clients et le marché des processeurs ?

Malgré le retard prévu, il est clair qu’AMD continue de repousser les limites en termes de performances, d’efficacité énergétique et de fonctionnalités avancées telles que la prise en charge des instructions FP16. Cela devrait se traduire par une compétition accrue avec Intel et une pression constante pour innover et offrir des produits de qualité supérieure aux consommateurs et aux entreprises.

Dans l’ensemble, les futurs processeurs Zen 5 et Zen 6 d’AMD promettent des performances impressionnantes et une intégration accrue de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, ce qui devrait bénéficier à un large éventail d’applications et d’utilisateurs finaux dans les années à venir.