Khaby Lame : De TikTok à Fortnite, une ascension fulgurante !

Découvrez comment Khaby Lame, la star virale de TikTok, s’est transformée en personnage de Fortnite dans la Saison 4. Explorez ce crossover captivant et sa présence unique dans le jeu.

Khaby Lame : Quand la Star de TikTok Devient un Héros Fortnite

D’une chambre à TikTok à l’univers palpitant de Fortnite, Khaby Lame a parcouru un chemin époustouflant. Sa popularité incommensurable l’a désormais propulsé non seulement dans le cœur de ses millions d’abonnés, mais également sur les champs de bataille virtuels de Fortnite !

Une Star de TikTok Intègre l’Univers de Fortnite

À mesure que les années défilent, Fortnite continue d’évoluer et de captiver sa vaste base de joueurs. Le phénomène du Battle Royale ne montre aucun signe d’essoufflement, et sa dernière offre, la Saison 4 du Chapitre 4, en est une nouvelle preuve éclatante.

Baptisée “Dernier Recours”, cette nouvelle saison invite les joueurs à former leurs équipes d’élite et à piller trois villas luxueuses : Sanguine Suits, Relentless Retreat et Eclipse Estate. S’emparer du butin devient impératif avant que le propriétaire énigmatique des lieux, le seigneur vampire Kado Thorne, ne mette son grain de sel.

Au-delà de ces défis inédits, la saison introduit une panoplie de nouveaux équipements, de véhicules et de bonus divers. Naturellement, Epic Games perpétue sa tradition en dévoilant un tout nouveau Passe de Combat, fourmillant de collectibles en tous genres, dont les célèbres skins. Parmi ces visages prestigieux, un en particulier se distingue, un visage qui a envahi d’innombrables flux TikTok et Instagram depuis des années : nul autre que l’influenceur sénégalo-italien de 23 ans, Khaby Lame.

La Convergence de Khaby Lame et du Métaverse

Grâce à l’acquisition du Passe de Combat, les joueurs peuvent revêtir la peau de Khaby Lame, se transformant instantanément en cette personnalité renommée sur le champ de bataille.

Khaby lui-même a célébré cette collaboration historique en partageant une vidéo promotionnelle captivante sur ses différentes plateformes de médias sociaux.

Ayant déjà cumulé plus de 2,3 millions de vues sur TikTok, cette vidéo est la preuve du rayonnement de l’influenceur. Naturellement, Epic Games savoure également le succès de ce partenariat, mettant en avant leur habileté à forger des collaborations dynamiques qui amplifient l’attrait de leur jeu phare. À noter que Khaby Lame n’est pas la première célébrité à rejoindre les rangs de Fortnite.

Parmi d’illustres prédécesseurs, on retrouve Travis Scott, Aya Nakamura, Marshmello, Ninja, Dwayne “The Rock” Johnson et Keanu Reeves, tous ayant fait des apparitions charismatiques dans l’univers du jeu – témoignant de partenariats fructueux qui continuent d’enrichir la popularité de Fortnite.

L’Arrivée de Khaby Lame dans le Multivers de Fortnite

Explorant des horizons inexplorés, la dernière mise à jour du Chapitre 4, Saison 4 de Fortnite a insufflé vie au célèbre TikTokeur sénégalo-italien, Khaby Lame. Lancée le 25 août 2023, cette saison offre aux joueurs l’opportunité inédite d’incarner Khaby au cours de leurs aventures virtuelles.

La présence inimitable de Khaby est minutieusement reproduite dans le jeu.

Son attitude nonchalante caractéristique, souvent accompagnée d’un haussement d’épaules désinvolte, a été intégrée de manière transparente au monde virtuel élaboré par Epic Games.

La tradition de ce studio de jeux, consistant à rendre hommage à de vraies icônes et à des personnages fictifs à chaque nouvelle saison, a déjà fait apparaître She-Hulk, Iron Man, Spider-Man, ainsi que Neymar et le célèbre streamer Ninja.

L’Avatar de Khaby Lame : Une Réalité Fortnite

Le gameplay de Fortnite consiste à larguer 100 joueurs sur une île où ils s’affrontent jusqu’au dernier survivant. Fonctionnant sous un modèle gratuit, Fortnite propose un accès ouvert à tous les joueurs, sans avantages compétitifs pour les utilisateurs payants.

Cependant, les joueurs peuvent personnaliser leurs avatars en achetant des skins, qui modifient leur apparence. L’inclusion de Khaby Lame en tant que “skin” de Fortnite le place dans la même catégorie prestigieuse que de nombreuses autres personnalités qui l’ont précédé. Dans la bande-annonce promotionnelle, il arbore une tenue inspirée du tech-wear, accompagnée d’un haut orné de teintes de jaune, de vert et de rouge, en hommage au drapeau sénégalais.

Pour obtenir le skin de Lame, les joueurs doivent obtenir le Passe de Combat de Fortnite, généralement au prix d’environ 10 euros par saison. Ce passe offre l’accès à une variété de tenues et débloque progressivement des récompenses à mesure que les joueurs s’engagent dans des batailles.

À l’occasion de la mise à jour de la Saison 4, Khaby Lame lui-même a dévoilé une vidéo promotionnelle, s’appropriant son humour caractéristique. La vidéo le montre en train de surprendre une voleuse en train de s’attaquer à un immense coffre-fort, armée d’outils professionnels. Avec amusement, Khaby souligne que le véritable trésor ne se trouve pas dans le coffre lui-même, mais plutôt sur sa porte – un post-it anodin portant le mot de passe (“mot de passe”). Parfois, les solutions sont aussi simples que cela ! 🤷🏿‍♂️