IRIS², Eutelsat et OneWeb lancent la contre-offensive européenne face à Starlink – voici pourquoi l’alternative devient crédible

Eutelsat, OneWeb, IRIS² : la grande offensive européenne contre Starlink dans la guerre des satellites pour la souveraineté numérique

Et si la souveraineté numérique passait par l’espace ? L’Ukraine, en quête d’indépendance technologique au cœur d’un conflit géopolitique majeur, doit faire un choix stratégique.

« Maîtriser l’espace, c’est reprendre le contrôle. »

Rester dépendante de Starlink, solution américaine efficace mais fragile politiquement ? Ou basculer vers une solution européenne, comme celle proposée par Eutelsat ? Un pari audacieux mais peut-être plus stable à long terme.

Ce que vous devez retenir 🛰️ [souveraineté numérique – satellites – Eutelsat vs Starlink] :

🔐 L’Ukraine cherche à réduire sa dépendance à Starlink, solution américaine vulnérable aux tensions géopolitiques et au contrôle extérieur des communications stratégiques.

🌍 Eutelsat, via le programme européen IRIS², propose une infrastructure satellitaire souveraine, sécurisée et conforme aux normes européennes de cybersécurité et de résilience.

🤝 Ce virage vers une autonomie technologique européenne est soutenu par l’UE et l’Allemagne, et s’inscrit dans une stratégie de long terme pour garantir la maîtrise des données.

🚀 L’espace devient un levier clé de l’indépendance numérique, avec des constellations mixtes (LEO et géostationnaire) comme alternative crédible aux géants américains

Pourquoi l’Ukraine ne veut plus dépendre uniquement de Starlink

Jusqu’ici, Starlink a été un allié précieux. Des milliers de terminaux ont permis à l’Ukraine de maintenir ses communications critiques. Mais ce lien technologique repose sur une entreprise américaine… et des décisions qui peuvent changer du jour au lendemain.

Risque de coupures stratégiques en cas de tensions diplomatiques.

Contrôle des données externalisé hors d’Europe.

Dépendance à une constellation en orbite basse encore en développement.

Tu l’auras compris : quand ta survie dépend de satellites, tu veux pouvoir choisir qui les contrôle. Et là, l’Europe entre en scène.

Eutelsat : une réponse européenne à la quête de souveraineté

Eutelsat, opérateur franco-britannique, arrive avec une promesse claire : une connectivité souveraine, sécurisée et alignée avec les intérêts européens. En intégrant le programme IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), il s’impose comme un acteur-clé de la stratégie spatiale de l’Union européenne.

Pourquoi ça parle à l’Ukraine ? Parce qu’elle cherche une alternative solide, neutre et géopolitiquement fiable.

Ce qu’Eutelsat propose concrètement

Des satellites géostationnaires et bientôt en orbite basse avec OneWeb.

Un partenariat étroit avec les pays membres de l’UE, dont l’Allemagne.

Une infrastructure pensée pour la résilience, même en cas de guerre.

Des engagements en matière de sécurité et de gestion des données en conformité européenne.

Comparatif des acteurs satellites en jeu

Opérateur Origine Type de constellation Avantages Limites Starlink États-Unis Orbites basses (LEO) Déploiement rapide, bonne latence, couverture mondiale Dépendance politique, sécurité des données, non-européen Eutelsat / OneWeb France / Royaume-Uni Géostationnaires + LEO (OneWeb) Soutien européen, souveraineté, intégration IRIS² Couverture partielle en LEO pour l’instant Amazon Kuiper États-Unis LEO (en développement) Capacité de déploiement rapide (à terme) Pas encore actif, dépendance US

Des financements européens, en particulier allemands, boostent le projet IRIS². Le but : offrir une infrastructure sécurisée, résiliente et indépendante pour toute l’Europe… et ses partenaires stratégiques comme l’Ukraine.

Le message est clair : l’Europe veut reprendre la main sur ses communications critiques, et proposer une vraie alternative face aux GAFAM du ciel.

Les prochaines étapes pour l’Ukraine

Voici ce que Kiev pourrait mettre en place pour réussir ce basculement technologique :

Créer une architecture réseau modulaire, interopérable avec les systèmes européens.

Former ses équipes techniques aux protocoles satellitaires européens.

Développer ses propres centres de données sécurisés sur le territoire national.

Favoriser les coopérations avec l’Union européenne pour la logistique et la cybersécurité.

Vers une souveraineté numérique réelle ?

Ce n’est plus de la science-fiction : maîtriser ses communications depuis l’espace, c’est une arme stratégique. En choisissant Eutelsat, l’Ukraine affirme sa volonté de bâtir une autonomie technologique solide et durable. Ce n’est pas le chemin le plus simple, mais c’est peut-être le plus sûr.

Alors, prêt à suivre le mouvement ? L’Europe s’organise. L’Ukraine innove. Et toi, tu restes connecté au bon satellite ?