Raspberry Pi envisage une introduction en Bourse à Londres pour étendre ses activités

Introduction en bourse pour Raspberry Pi : une deuxième tentative après celle de 2021

Malgré l’échec de son projet d’introduction en bourse en 2021, la société britannique Raspberry Pi semble bien décidée à aller de l’avant avec cette opération financière. À l’époque, des conditions défavorables liées à la pénurie mondiale de puces avaient contraint l’entreprise à renoncer à ce projet. Aujourd’hui, le fabricant de micro-ordinateurs monoplateaux souhaite retenter sa chance en entrant sur le London Stock Exchange (LSE).

L’appui des géants du secteur et l’amélioration des résultats financiers

Pour réussir cette nouvelle tentative d’introduction en bourse, Raspberry Pi peut compter sur le soutien de poids lourds du marché tels que Sony et ARM. La valeur événementielle de l’entreprise avait déjà atteint près de 480 millions d’euros grâce à l’entrée au capital d’ARM en novembre dernier. Le succès du lancement récent de Raspberry Pi 5 semble également prometteur pour l’accueil que les investisseurs réserveront à cette IPO.

la collaboration entre les deux entreprises s’est renforcée dernièrement et devrait contribuer à la croissance de Raspberry Pi en vue de cette introduction en bourse. Le soutien d’ARM : le concepteur de puces britannique a renforcé ses liens avec Raspberry Pi en acquérant une participation minoritaire dans la société. Cette alliance devrait faciliter l’accès aux ressources nécessaires pour le développement des activités de Raspberry Pi.

Une meilleure rentabilité malgré des marges encore faibles

Même si les marges nettes de l’entreprise restent inférieures à 5% – ce qui pourrait poser problème aux yeux de certains investisseurs -, la rentabilité globale s’améliore grâce à la croissance progressive du chiffre d’affaires. Les perspectives financières de Raspberry Pi sont donc plus favorables qu’en 2021, année durant laquelle le projet d’introduction était tombé à l’eau.

Quels avantages pour la Fondation Raspberry Pi et les investisseurs ?

Selon Eben Upton, PDG de la branche commerciale de Raspberry Pi, l’introduction en bourse permettrait de disposer de davantage de ressources pour soutenir et développer la fondation éponyme, à but non lucratif. Les modalités de l’IPO sont encore inconnues, notamment en ce qui concerne le prix de l’action et le nombre de titres mis sur le marché. Toutefois, il semblerait que l’évaluation boursière ait le potentiel d’être très importante.

En ce qui concerne les investisseurs potentiels, l’achat de parts de cette entreprise en pleine expansion peut sembler attrayant. Cependant, il convient de rester prudent et d’étudier attentivement les résultats et la rentabilité de Raspberry Pi avant de se lancer dans un investissement.

Les étapes clés de l’introduction en bourse

Les modalités plus précises de cette opération financière seront dévoilées ultérieurement, mais le PDG a indiqué que deux banques – Peel Hunt pour le Royaume-Uni et Jefferies pour les États-Unis – seraient impliquées dans ce processus.

Le futur de Raspberry Pi après une éventuelle introduction en bourse

Eben Upton insiste sur le fait qu’aucun changement majeur n’est à prévoir dans la manière de fonctionner de Raspberry Pi, même si l’entreprise venait à entrer en bourse. Les utilisateurs et passionnés de ces micro-ordinateurs peuvent donc se rassurer : la philosophie d’accessibilité et d’innovation qui caractérise la marque devrait perdurer.

Il est probable que l’introduction en bourse soit bénéfique pour la célèbre marque de micro-ordinateurs, permettant ainsi de poursuivre et améliorer les activités de Raspberry Pi. Reste maintenant à suivre attentivement l’évolution du projet pour évaluer au mieux les opportunités d’investissement qu’il pourrait offrir aux intéressés.