Les bons plans mobiles pour ce début d’année 2024

L’année 2024 commence très fort avec de multiples changements dans le domaine de la technologie mobile.

Il existe en effet de nouveaux forfaits mobiles et smartphones sur le marché. En plus d’être à la pointe de la technologie, ces offres présentent de nombreux avantages pour les utilisateurs.

Quels sont ces bons plans mobiles qu’il ne faut absolument pas manquer en ce début d’année ? Nous vous invitons à les découvrir dans la suite de cet article.

Ce que vous devez retenir :

Le forfait 4G Prixtel offre une option flexible de 20 à 40 Go de data à partir de 6,99 € par mois, avec appels, SMS et MMS illimités en Europe.

Le forfait 5G B&You de Bouygues Télécom propose 100 Go de data à partir de 13,99 € par mois, avec des appels et des messages illimités en France et à l’étranger.

Le forfait 5G RED 200 Go de SFR offre 200 Go de data pour 17,99 € par mois, avec des appels et SMS illimités en Europe, et une option pour 30 Go de data à l’étranger.

Le forfait Free 250 Go de Free propose 250 Go de data pour 19,99 € par mois, avec des appels et SMS en Europe, en 4G et 5G (selon la couverture).

Les meilleurs forfaits mobiles du moment

En ce début d’année 2024, il existe de nombreux forfaits mobile pas chers disponibles sur le marché. Ils sont proposés par divers opérateurs téléphoniques et présentent des caractéristiques différentes. En voici quelques-uns.

Le forfait 4G Prixtel

Le forfait mobile 4G Prixtel est une petite offre destinée aux consommateurs modérés. Il s’agit en effet d’un forfait mobile sans engagement à 6,99 € par mois. Ce prix très bas s’explique par la quantité de data offerte : de 20 à 40 Go. C’est un forfait flexible qui peut donc être adapté en fonction des besoins du consommateur.

De cette manière, l’utilisateur peut faire des économies en choisissant l’option à 20 Go. Quelle que soit l’option choisie, il bénéficie tout de même d’appels, SMS et MMS illimités partout en Europe. 15 Go de data sont inclus pour une utilisation à l’étranger. Le débit moyen de la connexion est de 57 Mb/s en Down et 11 Mb/s en Up.

Le forfait mobile 5G B&You

Le fournisseur Bouygues Télécom propose également d’excellentes offres de forfaits mobiles en ce début d’année 2024. L’une de ses meilleures formules est le forfait B&You 100 Go 5G. Ce forfait est disponible sans engagement à partir de 13,99 €. En plus des 100 Go de data offerts, les utilisateurs bénéficient d’un service d’appel et de messagerie en illimité aussi bien en France qu’à l’étranger.

Bouygues Télécom assure une connexion internet rapide pour les clients. En plus des antennes 5G, il existe des sites 5G/4G pour relayer dans les zones non couvertes.

Le forfait 5G RED 200 Go

Si vous êtes déjà client chez SFR, vous allez pouvoir profiter du forfait RED 5G 200 Go. Cette formule sans engagement est l’une des plus avantageuses du point de vue rapport qualité/prix. En effet pour 17,99 €, vous avez droit à 200 Go de data par mois, des appels SMS et MMS en illimité en Europe et 20 Go de data à l’étranger.

Il existe des options pour augmenter la quantité de data à l’étranger à 30 Go pour 5 € supplémentaires par mois. En plus d’être très pratique et moins cher, cet abonnement permet de bénéficier d’une connexion internet très rapide (5G).

Le forfait Free 250 Go

Free est l’un des plus grands fournisseurs d’accès internet en France. En plus d’être très populaire, ce fournisseur propose des offres très compétitives avec des prix accessibles à tous. C’est le cas de la formule de forfait mobile sans engagement de 250 Go à 19,99 €. C’est un forfait qui permet de passer des appels et d’envoyer des SMS partout en Europe.

De plus, les utilisateurs bénéficient de 35 Go pour rester connecter en dehors du territoire français. Le forfait est disponible aussi bien en 4G qu’en 5G pour assurer une vitesse de connexion ultra rapide. Cependant, seules quelques régions sont pour l’instant couvertes pour profiter de la 5G.

Quel téléphone portable choisir en début d’année ?

Nouvelle année rime désormais avec nouvelles sorties de smartphones. En janvier 2024, les derniers smartphones des géants de l’industrie mobile sont déjà vendus à des millions d’exemplaires. Nous vous présentons ci-dessous les meilleures offres de ce début d’année.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Malgré qu’il soit sorti depuis presque un an, le Samsung Galaxy S23 Ultra reste encore aujourd’hui le smartphone Android le plus rapide du monde. C’est en effet un excellent téléphone qui combine un très beau design à des caractéristiques techniques de haute performance. Ce téléphone est équipé d’un processeur Snapdragon 8.

Outre son processeur ultra puissant, ce modèle de smartphone est doté d’une caméra avec un capteur de 200 mégapixels. C’est l’un des meilleurs téléphones pour prendre des photos surtout avec le zoom. Il est également très pratique pour prendre des vues dans un environnement à faible luminosité.

Google Pixel 8 Pro

Le Pixel 8 Pro est la dernière petite merveille de Google. Ce smartphone de plus de 800 € est le meilleur téléphone Android pour prendre des photos. Il est également doté d’une puce Google Tensor G3 adapté à son système Google, aux applications, mais aussi aux IA. Ce téléphone haut de gamme dispose d’un écran intelligent de 6,7 pouces avec une haute résolution.

Son autonomie est de plus de 24 heures et il dispose de nombreuses autres caractéristiques uniques. Il s’agit entre autres de la puce Titan M2 pour la sécurité et du verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

iPhone 15 Pro Max

Si vous avez besoin de choisir un IPhone en 2024, vous devriez opter pour le dernier modèle de la marque américaine. Ce smartphone est disponible depuis septembre 2023 à près de 1400 €. Il dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec capteur ID et d’un châssis en titane. A cela s’ajoutent un nouveau bouton action programmable et un port USB-C pour la recharge.

Sony Xperia 1 V

En janvier 2024, le smartphone Android le plus puissant sur le marché est conçu par Sony. La marque revient en force sur le marché des téléphones haut de gamme avec un nouveau modèle très moderne. Il offre des performances optimales grâce aux puces Snapdragon 8 Gen 2 et Snapdragon Elite Gaming.

A plus de 950 €, ce téléphone dispose d’un appareil photo SONY et d’un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh lui permet de bénéficier d’une bonne autonomie.

Somme toute, ce début d’année 2024 dévoile une multitude de bons plans mobiles, des forfaits abordables aux smartphones de pointe, répondant aux besoins variés des consommateurs. Que ce soit pour une connectivité rapide ou des fonctionnalités photographiques avancées, les options abondent, ce qui offre aux utilisateurs un éventail de choix passionnants.