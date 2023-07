Guide des meilleurs vélos de ville électrique 2023 par constructeurs

Le marché des vélos à assistance électrique (VAE) connaît une croissance fulgurante en France ces dernières années.

Face à la multiplication des offres, il peut être difficile de s’y retrouver pour faire le bon choix.

Dans cet article, nous vous proposons un guide des meilleurs vélos de ville électrique 2023 par Fabricants, ainsi que les avantages, primes et aides qui peuvent vous accompagner dans votre démarche.

Les grands principes des cycles mécaniques et cycles branchés

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre les différences entre les cycles mécaniques traditionnels et les cycles électriques :

Les vélos mécaniques sont propulsés uniquement par la force musculaire du cycliste.

Les vélos électriques, quant à eux, disposent d’un moteur alimenté par une batterie qui vient assister le pédalage du cycliste, lui permettant de parcourir plus de distance avec moins d’effort.

En 2021, une hausse de 14 % des ventes de vélos électriques a été enregistrée en France, témoignant de l’engouement croissant pour ce type de transport écologique et pratique.

Autres articles sur les modèles :

Les meilleurs vélos de ville électrique 2023 par Fabricants

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles de vélos de urbain électrique 2023 selon différents critères tels que le prix, la qualité, la performance et le design :

1. Le vélo électrique français Moustache Lundi 27

Le Moustache Lundi 27 est un vélo urbain au design élégant et épuré, offrant une grande maniabilité et confort de conduite grâce à sa fourche suspendue et sa selle Royal Hertz. Il dispose d’un moteur Bosch Performance Line et d’une batterie de 500 Wh pour une autonomie d’environ 100 km.

2. Le vélo électrique allemand Riese & Müller Roadster

Avec son look rétro, le Riese & Müller Roadster allie style et performance. Ce vélo électrique haut de gamme est équipé d’un moteur Bosch Performance Line CX et d’une batterie de 625 Wh pour une autonomie pouvant aller jusqu’à 150 km. La qualité des composants tels que les freins hydrauliques et la transmission Shimano Deore en font un choix de premier ordre.

3. Le vélo électrique néerlandais Gazelle Ultimate C8 HMB

Reconnu pour sa fiabilité et sa robustesse, le Gazelle Ultimate C8 HMB est un vélo idéal pour les trajets quotidiens en ville. Son moteur Bosch Active Line Plus et sa batterie de 500 Wh lui confèrent une autonomie de 120 km. Les accessoires intégrés tels que l’éclairage LED, les garde-boue et le porte-bagages renforcent son côté pratique sur les routes.

4. AVIS Canyon Precede:ON AL 5 : vélo à assistance électrique hors normes

Le nouveau Precede : ON AL offre aux amateurs de vélos électriques une grande liberté de choix. Il existe en 3 différents modèles dont les plus populaires sont le Precede : ON AL 7 et le Precede : ON AL ST. La liberté de choix s’étend également aux couleurs des vélos. Il est aussi important de préciser que les vélos de la gamme Precede : ON AL présentent un coût d’acquisition très concurrentiel. LIRE L’ARTICLE : AVIS Canyon Precede:ON AL 5 : le vélo à assistance électrique exceptionnelles

Autres articles :

Outre leur aspect écologique et économique, les vélos électriques présentent de nombreux avantages :

Facilité de déplacement en ville et gain de temps grâce à l’assistance électrique.

Réduction de la fatigue et des efforts physiques pour les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé.

Possibilité de parcourir de longues distances sans se fatiguer.

Pour encourager l’achat de vélos électriques, diverses primes et aides financières sont proposées par l’État et les collectivités locales :

Le bonus écologique : une aide de l’État allant jusqu’à 200 € pour l’achat d’un VAE neuf dont le prix ne dépasse pas 3 000 € (sous certaines conditions).

une aide de l’État allant jusqu’à 200 € pour l’achat d’un VAE neuf dont le prix ne dépasse pas 3 000 € (sous certaines conditions). Les aides des collectivités locales : certaines communes et régions proposent des subventions pour l’achat d’un vélo électrique, pouvant aller jusqu’à 500 € selon les territoires.

certaines communes et régions proposent des subventions pour l’achat d’un vélo électrique, pouvant aller jusqu’à 500 € selon les territoires. La prime à la conversion : elle concerne les personnes souhaitant remplacer un deux-roues thermique par un vélo électrique. Elle peut s’élever jusqu’à 1 100 €. Voici un article sur la prime de 500 € pour l’achat d’un vélo électrique : Comment l’obtenir

Pour bénéficier de ces dispositifs, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre région et n’hésitez pas à demander conseil auprès des vendeurs spécialisés. Ainsi, avec ce guide des meilleurs vélos de ville électrique 2023 par constructeurs et les différentes aides disponibles, vous avez toutes les clés en main pour choisir le vélo électrique qui correspondra le mieux à vos besoins et profiter pleinement de ses avantages.

Sources

https://www.frandroid.com/comment-faire/538101_prix-autonomie-poids-comment-bien-choisir-velo-electrique-en-2022

https://www.automobile-propre.com/dossiers/aides-achat-voiture-electrique/

TOMTOP KAISDA K7 femmes vélo de ville électrique 20 pouces pliable à pédales assisté électrique Cruiser vélo vélo E vélo avec 36V 12.5AH batterie amovible

TOMTOP YADEA YT300 20 pouces 250 W Tire à moteur moyen Ville Vélo électrique avec phare arrière pour adultes Femmes max 60km

TOMTOP YADEA YT300 20 pouces 250 W Tire à moteur moyen Ville Vélo électrique avec phare arrière pour adultes Femmes max 60km

A lire aussi :