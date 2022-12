Saviez-vous que nous passons environ un tiers de notre vie au lit ?

Dormir sur un drap de bonne qualité est très important afin d’avoir un sommeil agréable.

Vous pouvez consulter les avis Emma Matelas pour un confort optimal.

Mais avec autant de types de literie différents, comment opter pour la meilleure couette pour votre chambre ?

Voici 10 astuces pouvant vous guider dans le choix de linge de lit qui vous convient.

Assurez-vous d’avoir le bon ajustement

En matière de literie, il est très important d’opter pour des draps bien ajustés à votre matelas.

Alors, déterminez d’abord les dimensions exactes de votre couchette. Notez, ensuite, les mesures de vos couettes et oreillers avant de passer à l’achat.

Pour les couettes ou les couvertures, choisissez plutôt des dimensions plus grandes afin d’avoir de belles retombées de part et d’autre.

Vérifiez la RESPIRABILITE !

Il est important d’examiner les composants de votre linge. Le tissage et les composants de ce dernier déterminent son degré de « respirabilité ». Pendant le sommeil, la respirabilité d’un linge est sa capacité d’évacuer la vapeur d’eau générer par la transpiration du corps.

De ce fait, il est préconisé de bien choisir le tissu que ce soit au niveau des draps ou de la couverture.

Optez pour le bon matériau

Les matériaux que vous choisissez pour vos linges de lit sont essentiels. Pensez à des draps en popeline de coton si vous voulez quelque chose de léger. Les linges en coton sont doux et respirants. De plus, vous pouvez essayer le coton-polyester sans plis. Ce tissu a un prix abordable, mais n’est pas aussi rafraîchissant que le coton.

Couleur unie ou avec motifs : que choisir ?

La literie aux couleurs unies est très classique ! Elle donne un style contemporain et contribue à créer un espace relaxant et zen ! D’ailleurs, le linge de lit à motifs est parfait pour accentuer les couleurs et le design de votre pièce. Donc, à vous de choisir ! Evitez plutôt les couleurs trop vives.

Pensez aux multiples

Disposez d’au moins deux jeux de draps complets pour votre lit. De cette façon, vous ne serez pas laissé sans couverture durant la nuit en cas de désordre. Restez pratique en choisissant des draps plus épais et plus chauds pendant la saison hivernale et des draps plus légers pour l’été.

Draps plats ou housses ?

En fait, les draps plats sont faciles à repasser et à plier, mais les draps housses s’adaptent mieux aux matelas. Le choix vous appartient !

Quoi de mieux, percale ou satin ?

En réalité, il s’agit d’une question de goût ! La percale est un tissage uni et mat disposant d’une sensation de fraîcheur et d’exotisme. Par contre, le satin est un tissage très serré et très doux, avec un fini lustré et lisse presque soyeux.

Existe-t-il une option pour les enfants ?

Le mélange coton-polyester est un choix judicieux ! Souvent commercialisé en étant facile à entretenir, il résiste bien aux lavages fréquents. Mais, si vous convoitez acheter un linge de lit pour enfant, ne dépassez pas 30 % de matière synthétique. Les draps peuvent être hydrofuges et faciles à changer, mais ils pourraient faire transpirer l’enfant, ce qui nuira son sommeil.

Des linges de lit faciles à entretenir

Il paraît que la literie est difficile à repasser. Alors, c’est important d’opter pour un linge de lit exempt de plis. Certains tissus sont moins sujets au froissement. Ainsi, choisissez pour un tissu en coton confortable, respirant, nécessitant peu d’entretien, hypoallergénique et durable.

La literie comme décor

Pour rehausser l’esthétique avec des taies d’oreillers décoratifs, évitez le look neutre d’un linge de lit. En fait, mélanger les motifs et les styles peut sembler contre-intuitif.

Mais, un lit a toujours l’air plus chic et assemblé s’il y a une combinaison de mix et d’assortiment. Le tout dépend du matelas utilisé, alors, vous pouvez regarder les avis Emma Matelas pour avoir un large choix.

