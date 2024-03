Gran Turismo 7 Édition 1.43 : De l’icône Renault 4 GTL aux innovations Audi et Mitsubishi – Une mise à jour historique débordante de style et de performance !

Gran Turismo 7 : une super 4L parmi les nouveautés de la mise à jour 1.43

Les amateurs de Gran Turismo vont être ravis avec l’arrivée de la mise à jour 1.43 pour Gran Turismo 7. Elle propose de nouvelles courses, de nouveaux véhicules et un nouveau menu Café. Découvrons ensemble les principales nouveautés apportées par cette nouvelle version du jeu.

Trois nouveaux bolides en piste

Dans cette mise à jour, les développeurs de Polyphony Digital ont ajouté trois nouveaux véhicules à Gran Turismo 7.

Ces voitures sont dotées de caractéristiques améliorées pour offrir des performances optimales aux joueurs. Voici un aperçu des principaux atouts de ces nouveaux modèles :

Audi TTS Coupé '14 : Cette voiture puissante combine un moteur à injection directe développant 272 PS et 35.7 kgfm de couple avec une boîte manuelle ou S-Tronic à double embrayage et six vitesses. Le TTS possède un bloc-moteur spécifique, des pistons et bielles adaptés, ainsi qu'un turbocompresseur modifié pour de meilleures performances.

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 : La dernière version de la Lancer Evolution équipée d'un moteur 4G63. Plusieurs améliorations ont été apportées par rapport au modèle précédent, notamment une meilleure réactivité du moteur et une accélération accrue. Ce véhicule est doté d'un système de calage variable MIVEC repensé, une turbine en alliage titane-aluminium et un diamètre d'entrée dugaming compresseur réduit.

Renault R4 GTL '85 : La première voiture compacte à hayon au monde. Elle a connu un vif succès grâce à sa conception utilitaire et son volume intérieur important pour l'époque. Cet iconique modèle est équipé d'une suspension avec barre de torsion, transmission avant et d'un petit compartiment derrière la banquette arrière pour les bagages.

Nouvelles courses et menu Café amélioré

En plus des nouveaux véhicules, cette mise à jour 1.43 propose également de nouveaux événements pour défier vos compétences sur la piste. Par ailleurs, le menu Café a été revisité pour offrir une expérience utilisateur améliorée. Les joueurs peuvent profiter de ces nouveautés dès maintenant.

Sélectionnez votre mode de conduite préféré

Grâce à la mise à jour 1.43, il est désormais possible de choisir entre différents modes de conduite en appuyant simplement sur un bouton situé sur le tableau de bord du véhicule. Ainsi, les joueurs peuvent adapter la hauteur de caisse et la maniabilité de leur voiture selon leurs préférences et les conditions de course.

Un nouvel élément dans Scapes

Pour finir, cette nouvelle version apporte une légère nouveauté au niveau des Scapes, qui permettent aux joueurs de prendre des photos de leur véhicule dans différents environnements. Il sera ainsi possible de partager une image spéciale de la Renault 4 GTL pour célébrer cette icône historique des années 80.

En résumé, la mise à jour 1.43 de Gran Turismo 7 enrichit le contenu du jeu avec l’ajout de nouveaux véhicules, courses et améliorations apportées au menu Café et Scapes. N’hésitez pas à profiter dès maintenant de ces nouveautés pour vivre une expérience de jeu toujours plus immersive et réaliste.