GP Explorer 3 organisé par Squeezie : Mister V, PLK, AmineMaTue… Ces stars s’affronteront sur le circuit Bugatti du 3 au 5 octobre 2025

4.6/5 - (15 votes)

La troisième édition de la célèbre course GP Explorer, organisée par le populaire youtubeur et streamer Squeezie, s’annonce comme l’événement majeur du monde des sports mécaniques. Prévue du 3 au 5 octobre sur le légendaire circuit Bugatti du Mans, cette course de Formule 4 promet d’être un spectacle inoubliable pour les passionnés de vitesse et d’adrénaline.

Formule 4, Twitch en direct et animations : pourquoi le GP Explorer 2025 s’annonce encore plus fou que les éditions précédentes

Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement incontournable.

🏎️ Le GP Explorer 3, organisé par Squeezie, se tiendra du 3 au 5 octobre 2025 sur le circuit Bugatti du Mans, offrant trois jours de compétition et d’animations.

🎤 L’événement réunira 24 personnalités du web et de la musique, dont PLK, SCH, AmineMaTue et Mister V, réparties en 12 écuries pour une course de Formule 4 palpitante.

🎟️ La billetterie ouvrira le 4 juin, avec des tarifs allant de 29 € à 85 €, et une affluence attendue de 200 000 spectateurs sur l’ensemble du week-end.

📺 Seule la journée du dimanche 5 octobre sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie, permettant aux fans de suivre la course finale en streaming.

Quel est le programme du GP Explorer 3 ?

Le GP Explorer 3 se déroulera sur trois jours intenses remplis d’activités captivantes pour les participants et les spectateurs. Chaque jour apportera son lot de moments forts que les amateurs de courses automobiles ne voudront pas manquer.

Les sessions débuteront avec des séances d’entraînement où les pilotes pourront tester et régler leurs véhicules sur le circuit Bugatti. C’est aussi une période cruciale pour se familiariser avec le tracé exigeant du circuit, connu pour ses virages techniques et sa longue ligne droite qui permet d’atteindre des vitesses impressionnantes.

Quels sont les temps forts de chaque journée ?

3 octobre : journée d’ouverture avec présentation des équipes, entraînements libres et premières qualifications.

journée d’ouverture avec présentation des équipes, entraînements libres et premières qualifications. 4 octobre : qualifications finales et diverses animations autour du circuit.

qualifications finales et diverses animations autour du circuit. 5 octobre : journée de la grande course, suivie de la remise des prix.

Qui sont les participants de cette troisième édition ?

Cette année, le Gp Explorer accueillera une sélection diversifiée de pilotes, notamment des personnalités bien connues dans le milieu du streaming, comme Amine Ma Tue et Mister V. La liste compte un total de 24 pilotes prêts à en découdre sur le bitume. Malheureusement, certains grands noms attendus manqueront à l’appel, mais cela n’enlève rien à l’engouement général pour cette compétition unique en son genre.

L’inclusion de personnalités influentes du monde numérique souligne la fusion entre sport automobile traditionnel et modernité digitale. Avec ces figures médiatiques aux commandes des bolides, le spectacle promet d’attirer une audience record, tant sur place qu’en ligne, grâce à de nombreux fans suivant l’événement via des diffusions en direct.

Quels critères définissent les pilotes retenus ?

Les pilotes sélectionnés pour cette compétition proviennent majoritairement du monde du divertissement et du contenu numérique. Leur réputation et leur influence sur la plateforme YouTube ont été des facteurs décisifs dans le choix des participants. Bien que novices pour certains dans les courses de voitures, leur passion pour les sports mécaniques reste incontestable.

Chaque participant a néanmoins suivi un entraînement rigoureux pour s’assurer qu’ils soient tous capables de piloter en toute sécurité ces machines puissantes. Cela inclut des stages pratiques sur piste ainsi que des cours théoriques sur la gestion de course et la sécurité.

Pourquoi le GP Explorer est-il si spécial sur le circuit Bugatti ?

Le Mans, avec son mythique circuit Bugatti, est synonyme de courses prestigieuses depuis des décennies. Accueillir le GP Explorer ajoute une nouvelle dimension à cette réputation déjà établie. Le circuit Bugatti combine histoire et innovation, offrant des installations haut de gamme et un cadre idéal pour cet événement hors-norme.

En plus de sa renommée, le circuit offre des infrastructures modernes qui permettent aux organisateurs de proposer une expérience exceptionnelle tant pour les pilotes que pour les spectateurs. Les larges zones de stands et les nombreux points de vue publics font partie des raisons pour lesquelles tant de personnes affluent pour assister à des épreuves sur ce circuit chaque année.

Quelles sont les sections emblématiques du circuit ?

Connu pour ses zones techniques, le circuit Bugatti présente plusieurs sections mémorables. Parmi elles, on retrouve la célèbre chicane Dunlop et le virage Muséum, qui nécessitent précision et technique de la part des pilotes. Ces portions demandent non seulement des compétences techniques, mais également une concentration maximale pour négocier chaque courbe sans erreur, surtout à haute vitesse.

Cette complexité ajoute une dimension supplémentaire de défi pour les participants, poussant chacun à repousser encore plus loin les limites de ses capacités au volant.

Quels sont les prix à gagner lors de la finale du GP Explorer ?

Outre la gloire et le prestige associés à remporter une telle course, les gagnants auront accès à divers prix qui témoignent de l’importance croissante de cet événement dans le calendrier sportif. Bien que les détails spécifiques ne soient pas toujours révélés à l’avance, chaque édition précédente a offert des récompenses attrayantes.

Souvent, ces prix incluent des opportunités uniques telles que des expériences de conduite supplémentaires ou des équipements ultra-modernes pour prolonger l’expérience de course au-delà de la compétition elle-même. C’est une manière pour les organisateurs de valoriser le courage, le talent et le dévouement nécessaires pour triompher dans ce sport exigeant.

La clôture du GP Explorer se fait traditionnellement par une grande cérémonie de remise des prix, durant laquelle les athlètes sont applaudis par leurs pairs, les sponsors et, bien sûr, les inconditionnels présents. Cette cérémonie sert non seulement de moment de reconnaissance mais aussi de promesse d’interactions futures, tant personnelles que professionnelles.

En rassemblant toutes les générations, cet événement devient un point de rencontre célébrant à la fois le savoir-faire technologique et la tradition humaine, renforçant le lien passionnel entre le public et les performances sportives de haut niveau.

Où se procurer les billets pour le GP Explorer 3 ?

Pour ceux intéressés à vivre cet évènement vibrant dans les tribunes, plusieurs options sont disponibles pour obtenir des billets. Il est conseillé de réserver tôt étant donné la forte demande anticipée pour cet événement très prisé.

Les billets peuvent être achetés directement via le site officiel de l’événement ou par l’intermédiaire de revendeurs agréés. Différents types de billets sont généralement proposés afin de répondre aux besoins diversifiés des spectateurs, allant des pass journaliers aux tickets premium permettant un accès privilégié à certaines zones du circuit.

Quels conseils pour profiter pleinement de votre visite ?

Assurer une expérience enrichissante commence dès le moment de l’achat des billets. Privilégiez les options qui permettent une flexibilité en termes d’accès et de confort durant les journées de la course. De plus, il peut être avantageux d’explorer les offres groupées comprenant hébergement et transport pour simplifier la logistique de votre séjour.

Pensez également à venir tôt pour éviter les foules et profiter pleinement des différentes animations proposées en amont des épreuves principales. Le GP Explorer ne se limite pas aux seules courses; c’est aussi un large éventail d’activités destinées à tous, grands et petits.