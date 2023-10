Bataille de Titans : Valkyrie d’Aston Martin défie les pistes mondiales dans les championnats d’endurance en 2025!

L’Aston Martin Valkyrie prend son envol dans les championnats d’endurance en 2025

Partenariat avec Heart of Racing

En s’associant à Heart of Racing, Aston Martin a annoncé qu’elle inscrirait au moins une Valkyrie dans le championnat du monde d’endurance FIA WEC et l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship à partir de 2025. Cela signifie que la version prototype de la Valkyrie participera à trois des courses d’endurance les plus prestigieuses : les 24 Heures du Mans, les Rolex 24 heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring.

Développement d’une version compétition de la Valkyrie

Aston Martin Performance Technologies travaille actuellement sur le développement d’un prototype de compétition de la Valkyrie, afin de faire partie d’une fenêtre de performances aérodynamiques et de puissance définie par les régulations. Dotée d’un châssis en fibre de carbone optimisé pour la compétition, cette Valkyrie utilisera une version modifiée du moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres de Cosworth, qui, dans sa forme standard, monte jusqu’à 11 000 tr/min et produit plus de 1 000 chevaux.

Retour aux sources et à la tradition

“Nous avons été présents au Mans depuis nos débuts, et grâce à ces efforts glorieux, nous avons réussi à remporter la course en 1959 et notre catégorie à dix-neuf reprises”, rappelle Lawrence Stroll, Président exécutif d’Aston Martin Lagonda.

Caractéristiques techniques impressionnantes

Pour les passionnés de voitures de course, l’Aston Martin Valkyrie prototype ne manquera pas d’impressionner avec ses caractéristiques techniques et performances :

Châssis en fibre de carbone optimisé pour la compétition

Moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres de Cosworth, développant plus de 1 000 chevaux

Régime moteur pouvant atteindre 11 000 tr/min

Participation aux 24 Heures du Mans, Rolex 24 heures de Daytona et 12 Heures de Sebring

Design spectaculaire et aérodynamisme

De plus, l’Aston Martin Valkyrie se distingue par son design époustouflant, fruit de la collaboration entre le célèbre designer automobile Adrian Newey, Red Bull Advanced Technologies et Aston Martin. L’aérodynamisme étudié au millimètre près permet à la Valkyrie de fendre l’air avec une efficacité exceptionnelle tout en offrant un look absolument unique sur la piste.

Un engagement fort dans les sports mécaniques

L’entrée de l’Aston Martin Valkyrie dans ces championnats d’endurance marque une nouvelle étape importante pour la marque britannique. En effet, cela renforce sa présence dans les sports mécaniques, notamment grâce à :

Le partenariat avec Heart of Racing

La participation aux courses d’endurance les plus prestigieuses du monde

L’intégration dans le championnat du monde d’endurance FIA WEC et l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship dès 2025

Un engagement en Formule 1 avec l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One Team

Innovation et performance au rendez-vous

Avec l’arrivée de cette version compétition de la Valkyrie, Aston Martin se montre prête à se démarquer et à offrir des performances dignes de son héritage. La marque est résolue à innover et repousser les limites pour s’imposer face à une concurrence toujours plus redoutable.

Conclusion : un futur prometteur pour l’Aston Martin Valkyrie

En résumé, l’entrée de l’Aston Martin Valkyrie prototype dans les championnats d’endurance dès 2025 vient renforcer l’engagement et la passion de la marque britannique pour les sports mécaniques. Les amateurs de voitures de course seront impatients de voir à quel point cette supercar pourra tenir tête à ses concurrents sur les pistes les plus exigeantes.