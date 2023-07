Des abonnements télécom pros à ne pas manquer chez l’opérateur Free mobile en 2023 !

L’offre fibre pour entreprises de Free : un abonnement aux multiples avantages

Free propose cette année une véritable révolution avec la Freebox 100 % fibre destinée à changer le quotidien des entreprises. En optant pour cet abonnement télécom pro, vous pourrez profiter de la toute dernière génération de Wi-Fi.

Le Wi-Fi 6E, encore plus rapide que la version précédente, vous garantit un meilleur débit ainsi qu’une connexion plus stable. L’offre de Free Pro, c’est également la possibilité de connecter toujours plus d’appareils sans noter de perturbations au niveau de vos différents systèmes.

Des caractéristiques techniques hors du commun

La Freebox 100 % fibre possède des caractéristiques techniques uniques. Il s’agit d’une box ergonomique et réalisée en accord avec la norme WPA3. Dotée de plusieurs ports, cette box a été conçue pour recevoir et transmettre des débits beaucoup plus rapides.

Pour une meilleure couverture de vos locaux, l’offre de Free Pro met à votre disposition le répéteur Wi-Fi pro. Aisé à installer et à utiliser, ce répéteur aura pour rôle d’élargir la couverture de votre Wi-Fi à tous les bureaux de votre entreprise.

Des fonctionnalités capables de garantir la continuité de vos activités

La Freebox Pro n’a pas fini de vous surprendre ! En dehors du Wi-Fi dernière génération qu’elle vous propose, cette offre a également mis en place différentes fonctionnalités destinées à répondre à tous vos besoins et à assurer la continuité de vos services en tant qu’entreprise. Un dysfonctionnement lors de la transmission de votre connexion internet pourrait en effet être préjudiciable à vos négociations.

Pour cela, la Freebox Pro incorpore à son équipement un système capable d’assurer un relais automatique en cas d’arrêt de votre connexion. Le système de relais pourrait se faire par le biais d’un modem 4G ou d’une connectivité xDSL à rattacher à votre Freebox. L’installation simple et rapide de ces éléments se fait en général sans aucune difficulté par un technicien.

Une gestion efficace de vos appels et de votre messagerie

Vous entretenez des relations d’affaires partout en France et ailleurs à travers le monde ? Notez que la Freebox Pro vous permettra de gérer efficacement toutes vos lignes téléphoniques ainsi que vos services de messagerie pour une communication plus aisée avec vos partenaires et clients.

En faisant le choix de la Freebox Pro, il vous sera possible de profiter de forfaits d’appels illimités vers une multitude de destinations en Europe, en Amérique et ailleurs.

Quels sont les autres avantages de cette offre dédiée aux professionnels ?

L’offre de Free spécialement dédiée aux entreprises est une véritable aubaine dont les avantages ne cesseront de vous étonner ! Voici d’autres points importants qui vous feront certainement opter dès maintenant pour cette offre :

Un forfait offert à un tarif attractif et sans engagement ;

La fonction Wi-Fi pour visiteurs grâce à laquelle il est possible de connecter vos visiteurs à un réseau indépendant de votre réseau interne ;

La possibilité de souscrire à des forfaits mobiles offerts à moitié prix ;

Des données plus sécurisées grâce à un accès VPN et à un système de protection efficace contre les virus et autres attaques ;

Un stockage optimisé de vos données par une sauvegarde de ces dernières sur le Cloud ;

Un service d’assistance irréprochable et efficace vous est offert. Des interlocuteurs compétents répondent à vos questions et vous garantissent des solutions utiles dans les heures qui suivent votre sollicitation.

L’offre Free mobile 5 G pour entreprises : que propose-t-elle ?

L’offre Free mobile 5G pour entreprises est une offre sans engagement que vous pourriez obtenir à un prix très abordable si vous disposez du forfait Freebox Pro. En effet, dans ce dernier cas, à partir de la souscription d’une 6e ligne mobile, vous pourrez économiser jusqu’à 50 % du montant à payer. Il s’agit d’un choix avantageux sur toute la ligne et qui vous permettra de gérer efficacement votre flotte mobile.

Sans frais cachés et entièrement gérable en ligne depuis votre espace client, cette offre mobile est un moyen de rester en contact à moindre coût avec vos partenaires d’affaires en France et à l’étranger. Vous aurez en effet le choix entre plusieurs destinations avec la possibilité d’appeler vers des numéros fixes ou mobiles.

L’offre Free mobile pour professionnels vous assure des débits rapides ainsi qu’une excellente couverture à l’intérieur de tous vos bureaux. Pour vous servir et exclusivement dédiés aux pros, un service d’assistance joignable en quelques clics est mis en place. Il se donne pour mission de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions concernant l’activation de la Free mobile 5G pour professionnels.

