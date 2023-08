Google Introduit l’IA pour la Correction des fautes d’orthographe dans le Clavier Gboard d’Android

L’évolution de l’intelligence artificielle est omniprésente, et Google ne fait pas exception. L’entreprise va prochainement améliorer son clavier virtuel Gboard grâce à une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA.

Cette initiative découle d’une série d’innovations IA telles que le modèle GPT-3.5 d’OpenAI ou les résumés de vidéos sur YouTube.

Clavier virtuel intelligent conçu pour les smartphones pour corriger les fautes orthographe

Gboard, développé par Google, est un clavier virtuel intelligent conçu pour les smartphones sous Android et iOS. Il propose une expérience de frappe plus fluide et intuitive grâce à des fonctionnalités telles que la saisie gestuelle, la prédiction de mots, et la recherche directement depuis le clavier.

De plus, Gboard intègre des options de personnalisation, la suggestion d’emojis et, récemment, une fonctionnalité de correction des fautes basée sur l’IA LaMDA, améliorant ainsi la qualité de la rédaction des utilisateurs.

L’IA LaMDA au Service de la Correction

Google a récemment dévoilé son intention d’intégrer l’IA LaMDA, déjà utilisée dans son chatbot Bard, à son clavier Gboard. Cette IA sera capable d’analyser les textes saisis et de corriger les fautes d’orthographe, de grammaire et de ponctuation. Une fonctionnalité pratique et conviviale qui s’affichera sous forme de suggestions de correction directement sur le clavier.

Vers une Correction Évoluée et des Fonctionnalités Inédites

La puissance de l’IA offre à Google de nouvelles perspectives. En plus de la correction, le clavier Gboard compte proposer une réécriture des messages pour mieux correspondre à l’intention originale de l’utilisateur, exploitant ainsi les capacités génératives de l’IA.

De plus, Gboard s’enrichira d’Emogen, un outil de génération d’autocollants et d’émojis. Emogen créera des émojis personnalisés à partir d’indications fournies par l’utilisateur, illustrant la créativité potentielle de l’IA.

Autres articles :

L’IA : Une Course à l’Innovation

L’engagement des géants technologiques dans le domaine de l’IA témoigne d’une course à l’innovation qui ne fait que commencer. Bien que ces avancées se multiplient, il est important de souligner que l’adoption de l’IA suscite des inquiétudes chez plus de la moitié des individus, illustrant les défis éthiques et sociétaux que nous devons aborder dans cette ère de transformation technologique.

Avantages du Clavier Gboard d’Android pour une Communication Efficace avec les Clients et sans fautes orthographe

Saisie Intuitive et Précise : Gboard offre une expérience de frappe fluide grâce à sa correction automatique avancée et sa capacité à prédire vos mots. Cela garantit que vos textos et e-mails sont exempts d’erreurs gênantes. Personnalisation Expressive : Les options de personnalisation de Gboard vous permettent de choisir parmi une variété de thèmes, de couleurs et même de créer des stickers personnalisés. Cela vous aide à ajouter une touche professionnelle et unique à vos communications. Saisie Glissée (Swype) : La fonction de saisie glissée de Gboard vous permet d’écrire plus rapidement en faisant glisser votre doigt sur les lettres pour former des mots. C’est un gain de temps précieux lorsque vous avez des messages à envoyer rapidement. Recherche Google Intégrée : Vous pouvez effectuer des recherches directement depuis le clavier Gboard sans quitter l’application de messagerie ou de courrier électronique. Cela facilite la recherche d’informations pertinentes pour vos interactions avec les clients. Support Multilingue : Gboard prend en charge plusieurs langues et offre une commutation rapide entre celles-ci. Cela est particulièrement utile lorsque vous communiquez avec des clients internationaux. Émojis et GIFs Intégrés : Les émojis et les GIFs sont essentiels pour exprimer des émotions et des concepts visuels dans les communications modernes. Gboard facilite l’ajout de ces éléments à vos messages. Écriture Manuscrite : Gboard propose une fonction d’écriture manuscrite, ce qui peut être utile pour esquisser rapidement des idées ou annoter des images lorsque vous communiquez des informations visuelles à vos clients. Dictée Vocale : Lorsque vous êtes en déplacement ou que vous devez rédiger des messages longs, la fonction de dictée vocale de Gboard permet une saisie mains libres et efficace. Correction Automatique de Mots Longs : Gboard peut également aider à corriger les mots longs et complexes, ce qui est utile lorsque vous devez taper des termes techniques ou spécifiques à l’industrie. Navigation Facilitée : La barre espace de Gboard peut être utilisée comme un pavé tactile pour déplacer le curseur à l’intérieur du texte, ce qui simplifie l’édition et la correction de vos messages.

En somme, le clavier Gboard d’Android simplifie votre communication avec les clients grâce à sa saisie intuitive, sa personnalisation, ses fonctionnalités rapides et son intégration de recherche. Avec Gboard, vous pouvez écrire des textos et des e-mails de manière efficace et professionnelle, optimisant ainsi vos interactions avec les clients.

Modes d’Installation de l’Application Gboard d’Android

L’application offre plusieurs modes d’installation qui s’adaptent à vos préférences et besoins. Voici les options disponibles :

Installation depuis le Magasin d’Applications : Rendez-vous sur le magasin d’applications de votre smartphone (App Store pour iOS, Google Play Store pour Android) et recherchez le nom de l’application. Appuyez sur le bouton d’installation pour télécharger et installer l’application directement sur votre appareil. Installation via un Lien Web : Si vous recevez un lien vers l’application, cliquez dessus pour être redirigé vers le magasin d’applications approprié. Une fois sur la page de l’application, suivez les étapes pour l’installer. Installation depuis un Code QR : Si vous scannez un code QR lié à l’application, cela peut vous diriger vers le magasin d’applications correspondant pour l’installation. Certaines applications incluent des codes QR dans leur documentation ou sur leur site web. Installation depuis une Plateforme de Gestion Mobile : Si vous utilisez une solution de gestion mobile en entreprise, votre administrateur peut vous pousser l’application sur votre appareil, simplifiant ainsi le processus d’installation. Installation depuis une Sauvegarde : Si vous avez déjà sauvegardé l’application sur un service de stockage en nuage ou sur votre ordinateur, vous pouvez la restaurer à partir de cette sauvegarde. Cela peut être utile si vous changez de téléphone ou réinitialisez votre appareil. Installation via Bluetooth ou NFC : Certaines applications, surtout sur Android, peuvent être partagées entre appareils via Bluetooth ou NFC en utilisant la fonction de partage d’applications. Il vous suffit d’approcher les deux appareils et de suivre les instructions pour l’installation. Installation depuis un Magasin d’Applications Alternatif : Sur Android, il est possible d’installer des applications depuis des sources autres que le Google Play Store en activant l’option “Sources inconnues” dans les paramètres de sécurité. Cependant, cela comporte des risques potentiels en termes de sécurité. Installation à Partir d’une Version Préchargée : Certaines applications sont préchargées sur les appareils par les fabricants ou les opérateurs. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin de les installer, elles sont déjà disponibles sur votre appareil.

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous de télécharger des applications à partir de sources fiables et sécurisées pour protéger vos données et votre appareil.