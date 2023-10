Paris Games Week 2023 : découvrez le programme Next Level de l’événement gaming en France

L’édition 2023 de la Paris Games Week (PGW) promet d’être encore plus riche en surprises et en nouveautés pour les passionnés de jeux vidéo. Cet événement incontournable se déroulera au Paris Expo Porte de Versailles début novembre.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette édition Next Level, qui mettra à l’honneur l’esport et le cosplay.

La PGW aura lieu du mercredi 1er au dimanche 5 novembre 2023. Les fans pourront profiter des multiples animations et stands du salon de 8h30 à 18h30 dans les halls 1, 2.2 et 3. Pour vous rendre à l’événement en voiture, empruntez simplement l’autoroute vers Paris puis suivez la sortie Porte de Versailles.

Les billets pour la PGW 2023 sont exclusivement disponibles en ligne; il ne sera pas possible de les acheter sur place. Chaque billet est valable pour une journée : il n’y a pas de pass multi-jours prévu pour cet événement.

Programme de la Paris Games Week 2023 : l’édition Next Level

L’organisation de la PGW a réservé trois halls du Paris Expo – Porte de Versailles pour cette édition Next Level. Voici le programme annoncé :

Mercredi 1er novembre – Banque Postale Coupe de France sur League of Legends

Vendredi 3 novembre – Tournoi SilverGeek avec des joueurs de plus de 65 ans sur Wii Bowling

Samedi 4 novembre – Tournoi Rocket League Flip & Spin

Dimanche 5 novembre – Top 8 Capcom Pro Tour sur Street Fighter VI

Kameto, fondateur du succès organisation Française esport Karmine Corp., sera l’invité d’honneur pour cette édition 2023. Il accompagnera la PGW sur sa chaîne avec des discours et animations tout au long de l’événement.

Cosplay au Paris Games Week 2023

Le salon accueillera également les fans de cosplay qui souhaitent venir costumés. Les armes factices sont autorisées, à condition qu’elles ne ressemblent pas à une arme réelle et soient en plastique ou en polymère, sans angles ni bords pointus.

Éditeurs, développeurs et marques présents à la PGW 2023

De nombreux éditeurs, développeurs et marques du monde vidéoludique seront présents lors de ce salon incontournable pour présenter leurs nouveautés et proposer des animations aux visiteurs. La liste complète des exposants devrait être dévoilée prochainement par les organisateurs de la Paris Games Week.

Bilan et perspectives pour la Paris Games Week

L’édition Next Level de la Paris Games Week 2023 promet d’offrir aux fans de jeux vidéo un programme encore plus riche et diversifié que les années précédentes. Entre compétitions esport, tournois intergénérationnels, animations autour du cosplay et présence des principaux acteurs du secteur, cette semaine sera placée sous le signe de la passion partagée.

Pour ne rien manquer de cet événement majeur dans l’univers du gaming, réservez dès à présent vos billets en ligne et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable !