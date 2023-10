Netatmo dévoile une serrure connectée sans WiFi assurant votre sécurité à domicile

La société française Netatmo, spécialiste dans le domaine de l’habitat intelligent, a récemment lancé sa dernière innovation : la serrure intelligente Netatmo Smart Lock. Celle-ci entend répondre aux besoins croissants des utilisateurs soucieux de sécuriser leur logement tout en leur offrant flexibilité et simplicité. Découvrez les fonctionnalités clés de ce nouveau dispositif.

Une serrure connectée sans WiFi pour plus de sécurité

Contrairement à d’autres solutions présentes sur le marché, la serrure intelligente de Netatmo ne nécessite pas de connexion WiFi pour fonctionner. Sa technologie repose plutôt sur une connexion Bluetooth à partir de votre smartphone. Le dispositif est également compatible avec la technologie NFC (communication en champ proche) grâce à ses trois clés Smart Keys fournies.

Grâce aux technologies intégrées, la sécurité est optimisée et votre accès reste protégé face aux tentatives de piratage informatique. Les Smart Keys sont encryptées par un élément interne sécurisé qui n’échange aucune information avec Netatmo ou d’autres tiers. La commission indépendante SynAcktiv s’est chargée de vérifier les potentiels problèmes liés à la sécurité de cette serrure novatrice.

Pour utiliser la serrure intelligente, deux options s’offrent à vous :

Ouvrir la porte en utilisant la connexion Bluetooth de votre smartphone à proximité de la serrure

Utiliser une clé Smart Key compatible avec la technologie NFC pour déverrouiller la porte

Dans les deux cas, il vous faudra ensuite tourner manuellement l’anneau autour de la serrure pour ouvrir la porte. La serrure n’est pas motorisée, nécessitant ainsi un geste physique pour son fonctionnement.

Compatibilité avec Apple Home et autres systèmes domotiques

Bien qu’elle ne dispose pas de connectivité à distance, la serrure intelligente Netatmo est compatible avec le système Apple Home et peut s’intégrer à divers scénarios d’automatisation domestique. Toutefois, si vous oubliez de verrouiller votre porte en partant, la gestion à distance de la serrure n’est pas possible.

Une solution flexible et économe en énergie

La serrure fonctionne grâce à quatre piles AAA et peut également être rechargée temporairement via le port micro-USB situé sur sa partie extérieure. Ce port est conçu pour rester séparé du circuit interne sécurisé de la serrure.

Pour garantir un accès temporaire à vos invités, vous avez la possibilité d’envoyer un code leur permettant de déverrouiller votre serrure connectée.

Informations sur les prix et la disponibilité de la serrure connectée Netatmo

La Smart Lock est déjà disponible sur le site de Netatmo et chez certains revendeurs partenaires au prix de 379,99 €.

Des clés supplémentaires peuvent être achetées au prix de 39,99 € l’unité ou 99,99 € pour un pack de 3.

Pour conclure

La serrure connectée Netatmo Smart Lock est une solution innovante qui combine sécurité et flexibilité tout en étant économe en énergie. Grâce à la collaboration avec des experts en cybersécurité et une intégration possible avec différents systèmes domotiques, cette serrure intelligente s’avère être un choix prometteur pour sécuriser vos accès.