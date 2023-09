ChatGPT met Siri au tapis : comment profiter du meilleur des deux mondes avec le bouton action sur iPhone 15

Intégration de ChatGPT sur iPhone 15 : une révolution dans l’interaction vocale

Siri face à ChatGPT : le duel des intelligences artificielles

Le développement d’ChatGPT, un programme avancé de réponse aux requêtes spécifiques non pré-enregistrées et sa capacité à générer du contenu réaliste, semble dépasser la célèbre intelligence artificielle Siri, développée par Apple. Bien que Siri soit fort en matière de contrôle de votre téléphone, traitement vocal pour envoyer des messages sans avoir à ouvrir l’application, interaction avec vos applications mobiles, il est clair que ChatGPT montre qu’il a progressé plus rapidement sur des aspects plus exigeants.

Se libérer des phrases alambiquées grâce au bouton Action

Les utilisateurs ayant eu recours aux raccourcis Apple pour intégrer ChatGPT à Siri seront ravis d’apprendre que cette phase compliquée est désormais évitée sur les modèles allant jusqu’à l’iPhone 15. Une nouveauté bienvenue se profile – même si Apple n’autorise pas officiellement le remplacement de son assistant vocal par un autre. Cette nouveauté concerne le nouveau bouton Action que vous pouvez programmer avec un raccourci pour effectuer rapidement une ou plusieurs actions.

Voici comment procéder :

Téléchargez l’application officielle ChatGPT depuis l’App Store en cliquant ici

Rendez-vous dans Paramètres > Bouton Action > Raccourci

Sélectionnez Choisir Fonctionnalité

Choisissez l’application ChatGPT

Ainsi, en appuyant sur le bouton Action, vous ouvrirez immédiatement l’application ChatGPT, sans avoir à prononcer de demande spécifique.

La solution payante et la solution gratuite pour profiter pleinement de ChatGPT

Nos collègues de ZDNET indiquent qu’un abonnement ChatGPT Plus permet d’interagir directement avec l’IA par la voix sans créer de raccourci particulier . Si vous recherchez une alternative gratuite, il est possible de télécharger l’application Bing Chat de Microsoft et de la définir comme application par défaut pour le bouton Action. Dans tous les cas, l’appui sur ce fameux bouton situé sur votre iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max fera interagir ChatGPT sans passer par Siri.

L’interaction vocale et l’intelligence artificielle : vers un avenir prometteur ?

Il est incontestable que l’intelligence artificielle et les interfaces utilisateur avec reconnaissance vocale sont des éléments clés dans l’évolution de notre rapport aux technologies du quotidien. Cette intégration de ChatGPT aux côtés de Siri sur iPhone 15 représente ainsi une étape importante vers un futur où nos interactions avec les appareils connectés seront toujours plus flexibles et naturelles. La capacité de combiner l’expertise des deux systèmes pourrait offrir des applications encore plus innovantes et efficaces.

Qu’attendre des prochaines évolutions de l’intelligence artificielle ?

Dans ce contexte, la question se pose : quelle sera la prochaine série d’améliorations apportées aux intelligences artificielles comme Siri et ChatGPT ? Les experts prévoient une fusion des forces de ces deux IAs pour offrir une expérience utilisateur optimale, adaptée à chaque individu et à ses usages. De fait, les téléphones pourraient rapidement cesser d’être les principales plateformes sur lesquelles nous interagissons avec ces intelligences artificielles, pour ouvrir la voie à de nouvelles applications émergentes.

En définitive, cette facilité d’accès à ChatGPT sur iPhone 15 est un bel exemple d’intégration réussie de l’intelligence artificielle dans nos appareils connectés. L’avenir réserve sans doute bien d’autres surprises en matière d’interaction vocale innovante, qui rendront notre utilisation des technologies encore plus agréable et performante.