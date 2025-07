Fini les litiges et colis abîmés : THE BOX Pro offre à Cotrolia une livraison blindée, connectée et durable

4.6/5 - (10 votes)

Nantes, le 21 juillet 2025

Fini la casse chez Cotrolia : THE BOX Pro révolutionne les livraisons

Livrer sans casser, c’est désormais une réalité pour Cotrolia. Grâce à THE BOX Pro, la boîte high-tech de LivingPackets, le spécialiste de la réparation de pièces auto a enfin trouvé une solution fiable pour transporter ses pièces sensibles. Avant ça ? C’était 30 % de casse à l’arrivée. Aujourd’hui ? Moins de 1 % !.

📦 THE BOX Pro réduit les taux de casse chez Cotrolia de 30 % à moins de 1 %, boostant la satisfaction client et la fiabilité logistique grâce à un colis intelligent réutilisable.

🔍 Traçabilité en temps réel et verrouillage sécurisé permettent un suivi précis des livraisons, réduisant litiges et pertes pour une chaîne logistique optimisée.

🌱 Grâce à son emballage écoresponsable et zéro déchet, THE BOX Pro s'impose comme une solution durable pour un référencement naturel axé sur l'innovation verte.

🚀 Adopté par divers secteurs, de l'automobile au luxe, cet emballage connecté propulse la visibilité en ligne des marques innovantes via une expérience client augmentée. LivingPackets, expert des emballages connectés, dévoile ce partenariat avec fierté. THE BOX Pro, colis réutilisable et blindé de technologies, a permis à Cotrolia de sécuriser ses expéditions tout en simplifiant sa logistique. Et ce n'est pas tout : l'environnement y gagne aussi.

Un vrai casse-tête logistique pour Cotrolia Cotrolia n’est pas un garage classique : c’est l’atelier caché derrière des centaines de garages en France. Boîtes de vitesses automatiques, systèmes électroniques embarqués… Des pièces fragiles, coûteuses, et jusqu’alors malmenées pendant les livraisons. En 2024, le transport devenait un vrai problème. Les colis arrivaient souvent endommagés, sans pouvoir prouver où et quand le souci avait eu lieu. Résultat : des pertes financières, des clients mécontents, et un gros manque de visibilité sur la chaîne logistique.

THE BOX Pro : la réponse blindée et connectée Pour sortir de cette galère, Cotrolia a adopté THE BOX Pro, une version renforcée de l’emballage intelligent développé par LivingPackets. Conçu après cinq ans de R&D, avec plus de 50 brevets déposés, ce colis nouvelle génération a tout changé : Taux de casse divisé par 30, passant de 30 % à moins de 1 % ;

Clients (garagistes) rassurés et plus satisfaits des livraisons ;

Litiges réduits grâce à une traçabilité hyper précise ;

Temps gagné pour les équipes Cotrolia, moins de SAV à gérer ;

Image de marque boostée avec un packaging moderne et technologique ;

Plateforme de suivi intuitive, accessible sur web et mobile ;

"Super accompagnement de LivingPackets. Plus de casse, plus de stress, moins de conflits avec les clients. On recommande à fond !" – Alexandra Lucas, Responsable achats chez Cotrolia.

Un concentré de tech pour livrer sans risque THE BOX Pro, ce n’est pas juste une boîte costaude. C’est une vraie centrale connectée qui surveille chaque trajet : Des capteurs embarqués qui enregistrent température, chocs, chutes, humidité et position GPS en temps réel ;

Une coque renforcée qui encaisse les coups sans broncher ;

Un système de verrouillage intelligent qui n’ouvre le colis qu’au bon destinataire ;

Un calage sur mesure (pensé pour Cotrolia), zéro déchets, zéro ruban adhésif ;

Des matériaux recyclables et une durée de vie prolongée pour chaque boîte.

Résultat : une logistique plus propre, plus fiable, et surtout, beaucoup plus efficace.

Une solution adoptée bien au-delà de l’auto THE BOX Pro séduit bien plus que Cotrolia. Le secteur médical, le luxe, l’aéronautique ou même les startups tech s’en emparent. Des TPE comme Victoire Family Eyes jusqu’à des géants comme LVMH ou SFR : tous voient dans THE BOX une réponse concrète aux enjeux de traçabilité, sécurité et durabilité.

À propos de Cotrolia Cotrolia joue les médecins de l’automobile pour des centaines de garages à travers le pays. Leur spécialité ? Diagnostiquer et remettre à neuf des pièces critiques et coûteuses comme les boîtes de vitesses ou les calculateurs embarqués.