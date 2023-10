Nokia Streaming Box 8010 : L’offre incontournable du Prime Day qui transforme votre téléviseur en Smart TV

La Nokia Streaming Box 8010 en promotion pour le Prime Day : Transformez votre téléviseur en Smart TV en un clin d’œil !

Le Nokia Streaming Box 8010 transforme votre téléviseur en Smart TV pour la Prime Day

Vous n’avez pas de Smart TV et vous cherchez une solution pour profiter des plateformes de streaming telles qu’Amazon Prime, Netflix ou Disney+ ? Ne cherchez plus, car pour le Prime Day, Amazon vous propose un bon plan sur la Nokia Streaming Box 8010 qui va transformer votre téléviseur en Smart TV pour pouvoir installer toutes vos applications préférées et en profiter confortablement. Cette offre flash est uniquement disponible lors du Prime Day sur le site d’Amazon.

Marque: Nokia

Technologie de connectivité: Bluetooth

Type de connecteur: Optique, HDMI

Caractéristique spéciale: Netflix, Youtube, Disney+, Prime Video, DEEZER, DAZN

Résolution: FHD

Services Internet pris en charge: Netflix, Amazon Prime Video

Type de contrôleur: Télécommande

Facteur de forme: Google Play Store Assistant vocal

Couleur: Noir

Nom de modèle: 8010

Nokia Streaming Box 8010 : un best-seller à un prix avantageux pour le Prime Day

Pendant les promotions du Prime Day, la Nokia Streaming Box 8010 est proposée à un prix réduit sur le site d’Amazon. Pour saisir l’offre, cliquez ici : Je profite de l’offre. Les membres Amazon Prime bénéficieront d’une livraison rapide et gratuite partout en France.

Toutes vos applications préférées sur votre téléviseur avec cette box

Grâce à la Nokia Streaming Box 8010, vous pourrez profiter de plus de 7 000 applications de streaming, de musique, de jeux et bien d’autres directement depuis votre canapé sur votre téléviseur. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ et bien d’autres applications sont disponibles au téléchargement sur votre box et pourront ensuite être regardées directement sur votre téléviseur. La commande vocale et l’assistant intelligent qui lit vos vidéos YouTube préférées vous facilitent également la vie en demandant simplement à Google de diffuser les derniers blockbusters ou de rechercher des informations en ligne.

De plus, le Chromecast est intégré dans cette box Nokia pour diffuser facilement du contenu depuis votre smartphone sur votre téléviseur. Pour le Prime Day, la Nokia Streaming Box 8010 est proposée à un prix réduit avec cette offre flash sur le site d’Amazon.

Une capacité de mémoire supérieure et une compatibilité avancée

4 Go de RAM LPDDR4 et 32 Go de mémoire Flash eMMC

et Connexion facile de manettes de jeu ou claviers via Bluetooth

Un port HDMI, des ports USB-A/-C pour disques durs externes, un port LAN et une sortie audio numérique optique

Cette capacité de mémoire améliorée rend les performances de la Nokia Streaming Box meilleures que jamais. De plus, elle permet à n’importe quel téléviseur de se transformer en Smart TV avec un accès aux nombreuses applications, plateformes de streaming et bibliothèques multimédias.

La télécommande répond aux commandes vocales grâce à l’Assistant Google, ce qui facilite grandement la recherche rapide d’un film à succès ou de la météo. Les amateurs de jeux vidéo seront ravis puisqu’ils pourront connecter leurs manettes de jeu ou claviers via Bluetooth pour profiter au mieux de leurs expériences vidéoludiques.

Fonctionnalités polyvalentes et facilité d’installation

Pour maximiser votre expérience, la Nokia Streaming Box 8010 prend en charge le Chromecast intégré qui vous permet de diffuser du contenu de manière fluide depuis un large éventail d’appareils mobiles. Avec ses différents ports tels que HDMI, USB-A/-C et LAN, vous pourrez connecter facilement des disques durs externes, votre système Home Cinéma et d’autres appareils à votre téléviseur.

De plus, cette box est très facile à installer et fonctionne avec n’importe quel téléviseur équipé d’un port HDMI ou AV analogique. Grâce au rétroéclairage, les utilisateurs peuvent reconnaître les boutons même lorsque la pièce est sombre.

Disponibilité et prix conseillé

La Nokia Streaming Box 8010 sera disponible dans toute l’Europe en ligne sur streamview.com ainsi que dans les magasins spécialisés à partir de novembre 2022 pour un prix de vente recommandé de 159 €.

N’hésitez pas à profiter dès maintenant de la Prime Day d’Amazon pour acquérir cette box innovante et transformer votre téléviseur en Smart TV, capable de rivaliser avec les modèles intelligents du marché !