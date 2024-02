Les avantages du numérique pour optimiser vos tournées de livraison

Les tournées de livraison font partie des principaux piliers du développement d’une entreprise.

Au vu des exigences liées à cette tâche, il n’est toutefois pas toujours facile de l’accomplir, bien que grâce au numérique, une gestion optimale devient envisageable. Les outils digitaux offrent en effet de nombreux avantages dans ce secteur.

Découvrez-en quelques-uns.

Ce que vous devez retenir sur l’optimisation des tournées de livraison :

Le développement du commerce en ligne a transformé la livraison de colis, créant des défis tels que la gestion des coûts, la complexité de la chaîne d’approvisionnement et les préoccupations environnementales.

Le numérique offre des avantages pour relever ces défis, notamment de nouvelles approches de livraison, la réduction des coûts, la simplification des processus et la différenciation sur le marché.

Les outils numériques tels que les systèmes de suivi en temps réel, les logiciels d’optimisation des tournées, les dispositifs de géolocalisation et les applications mobiles sont essentiels pour optimiser les tournées de livraison.

Les défis liés à la livraison de colis

Le développement fulgurant que connaît le commerce en ligne aujourd’hui a complètement chamboulé les techniques de livraison des entreprises. L’augmentation de la demande de livraisons rapides et fiables contraint les sociétés à réadapter leurs stratégies logistiques et de distribution. Face à cette réalité, les défis qu’elles devront relever sont multiples et variés.

La gestion des coûts

Il s’agit du premier obstacle que rencontrent les e-commerçants dans le domaine de la livraison de marchandises. La gestion des coûts implique généralement les frais liés aux éléments tels que :

la maintenance des véhicules de transport,

le carburant,

les technologies essentielles, etc.

Il n’est donc pas simple de trouver l’équilibre parfait entre la satisfaction de la clientèle et la rentabilité de votre société.

Les entreprises se retrouvent alors sous pression et dans l’obligation de répondre à la demande de leurs clients.

Fort heureusement, il existe aujourd’hui plusieurs outils technologiques qui permettent de remédier à cette situation.

En effet, l’utilisation d’une application pour livreurs peut vous aider à gérer convenablement les coûts liés à la livraison de vos articles.

La complexité de la chaîne d’approvisionnement

Loin d’être un simple processus, la livraison de colis implique l’intervention de divers acteurs : les fournisseurs, les transporteurs et les consommateurs. Chaque étape de la chaîne nécessite une harmonie parfaite entre la gestion des stocks, la coordination des itinéraires et le transport des produits. Les entreprises qui opèrent à l’échelle internationale sont quant à elles confrontées aux réglementations douanières, aux coûts supplémentaires en rapport avec le déplacement, ainsi qu’à des délais de transit relativement longs.

Les éléments comme les ruptures de stock et les erreurs logistiques peuvent par ailleurs avoir un impact sur la ponctualité. Pour garantir une livraison fiable des colis, de nombreuses sociétés préfèrent ainsi investir dans des technologies avancées afin de simplifier la chaîne d’approvisionnement.

Les préoccupations environnementales

Les entreprises de commerce sont confrontées à des problèmes environnementaux dans le cadre de la livraison des produits. Le déplacement des colis est une grande source d’émission de gaz à effet de serre et de carbone. Les véhicules de livraison tels que les camions, les fourgons et les scooters contribuent à la pollution atmosphérique et à la congestion urbaine. L’utilisation d’emballages non écologiques génère également des déchets. Les structures se retrouvent alors sous pression et dans l’obligation de réduire leur impact environnemental. De plus, la plupart des consommateurs sont maintenant conscients des enjeux environnementaux et préfèrent payer le nécessaire pour avoir accès à des services respectueux de la planète.

En quoi le numérique peut-il vous aider ?

Pour maintenir le cap et faire face à ces multiples défis, la meilleure solution qui s’offre à vous est de reposer vos méthodes de livraison sur le numérique. Dans le contexte actuel de la mondialisation, celui-ci vous permettra de bénéficier de plusieurs avantages. En voici quelques-uns.

Bénéficiez de nouvelles approches de livraison

Avec l’aide du numérique, les livraisons sont de plus en plus autonomes ou semi-pilotées. Le monde du commerce connaît alors de grands changements, notamment en ce qui concerne le transport et la délivrance des marchandises. Les outils digitaux ouvrent par ailleurs la voie à l’utilisation de nouvelles énergies dans le secteur de l’envoi de colis. Ils permettent donc de rendre ce domaine plus écoresponsable. Désormais, de nombreuses sociétés peuvent réaliser leurs livraisons au moyen d’énergie renouvelable telles que l’hydrogène, l’électricité, les biocarburants de deuxième génération, etc.

Réduisez les coûts de livraison

Les outils numériques jouent un rôle clé dans l’optimisation de la livraison des colis. Ils servent à réaliser plusieurs tâches telles que :

la détermination du meilleur routing,

l’identification de l’itinéraire parfait,

la planification minutieuse des tournées.

Grâce à ces outils, vous pouvez ainsi concentrer les livraisons sur une zone d’acheteurs afin d’optimiser les trajets. En tenant compte des facteurs exogènes dans les algorithmes, le numérique améliore également de façon considérable la productivité et rend les processus organisationnels plus efficaces.

La simplification des processus de livraison

Grâce au numérique, les entreprises peuvent dorénavant améliorer la précision et la fiabilité de leurs horaires. Les nouvelles technologies rendent en effet les processus de livraison plus faciles. Elles offrent une transparence totale et favorisent la réduction des délais de livraison. L’utilisation des outils digitaux vous permet par ailleurs d’éviter certaines erreurs qui peuvent survenir durant la préparation et l’envoi du colis.

Démarquez-vous de la concurrence

Le marché de la livraison de colis étant très dense, vous devez faire usage du numérique afin de vous démarquer. En proposant des solutions à la fois rapides et efficaces, vous ne ferez que gagner la confiance des consommateurs dans votre secteur d’activité. De plus, privilégier les méthodes respectueuses de l’environnement grâce au numérique vous permet d’améliorer votre réputation et d’optimiser l’image de votre marque aux yeux du public. De cette façon, les clients sont plus enclins à vous faire confiance afin de bénéficier des meilleures prestations.

Tournées de livraison : quels types d’outils numériques utiliser ?

Il existe aujourd’hui une multitude d’outils que vous pouvez utiliser pour optimiser vos tournées de livraison. En voici quelques-uns.

Les systèmes de suivi en temps réel

Ces outils représentent l’une des plus grandes avancées dans le secteur de la livraison de produits. Leur utilisation vous permet de suivre méticuleusement toutes les étapes d’une livraison, depuis sa préparation jusqu’à sa destination. Cela permet à l’entreprise d’avoir une vue parfaite sur le processus d’envoi et de réception. De cette manière, vous réduisez les inquiétudes des consommateurs tout en respectant parfaitement les délais. Les clients peuvent également avoir accès à ces différentes informations en temps réel grâce aux logiciels de suivi. Ceux-ci sont donc d’une grande utilité pour améliorer la transparence de vos activités et renforcer la confiance des acheteurs.

Les logiciels d’optimisation des tournées

Ils exploitent des algorithmes mathématiques pour déterminer le trajet le plus pratique pour livrer rapidement les marchandises. Pour cela, ces logiciels tiennent compte des éléments tels que le nombre et la localisation des clients, la taille et la nature des colis, les conditions de circulation, la disponibilité des véhicules de transport, etc. Par conséquent, les logiciels d’optimisation des tournées permettent de réduire les distances à parcourir et les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont par ailleurs très efficaces pour diminuer les coûts de livraison.

Les dispositifs de géolocalisation

Les outils de géolocalisation sont d’une utilité incontestable pour améliorer les tournées de livraison. Ils servent à planifier convenablement les itinéraires en tenant compte du trafic, des conditions météorologiques et des contraintes logistiques. Grâce aux informations récoltées, les livreurs peuvent éviter facilement les retards et optimiser la distribution des produits. En intégrant les systèmes de géolocalisation dans votre entreprise, vous pouvez améliorer la sécurité de vos livraisons. Ces outils sont très efficaces pour limiter les imprévus.

Les applications mobiles

Lorsqu’il s’agit d’améliorer les tournées de livraison, il est impossible de vous passer des applications mobiles. Grâce à elles, les clients ont la possibilité de passer leurs commandes et de suivre le trajet de leurs colis. Ces outils viennent faciliter la communication et les relations entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement que sont l’entreprise, les transporteurs et les clients. Ils permettent de résoudre rapidement les éventuels problèmes pendant le processus de livraison. Les logiciels d’automatisation, les plateformes en ligne et l’intelligence artificielle sont également des outils plus qu’efficaces pour optimiser vos tournées de livraison.