Crypto au quotidien : dépenser en Bitcoin chez Carrefour ou recevoir son salaire en stablecoins, c’est déjà possible !

Pour beaucoup, les cryptomonnaies traînent encore cette image de casino numérique où les spéculateurs parient sur des courbes. Et pourtant. Pendant que les médias parlent de Bitcoin à 120 000 dollars et de fortunes perdues, une grand-mère philippine reçoit l’argent de son fils en 30 secondes au lieu de 3 jours. Un Argentin protège ses économies de l’inflation galopante. Un gamer français revend une poignée d’objets virtuels pour régler son loyer rubis sur l’ongle.

Les vraies révolutions se font dans l’ombre, loin des gros titres. Les cryptos transforment silencieusement notre rapport à l’argent, non pas comme investissement, mais comme outil. Découvrons ces usages qui résolvent des problèmes, des vrais.

Ce que vous devez retenir de cette thématique “cryptomonnaies, besoins quotidiens et spéculation” :

💳 Les cartes crypto permettent de payer en magasin comme avec une carte classique, tout en utilisant vos cryptomonnaies converties instantanément pour vos achats du quotidien.

permettent de payer en magasin comme avec une carte classique, tout en utilisant vos cryptomonnaies converties instantanément pour vos achats du quotidien. 🏦 Les néobanques crypto comme Deblock proposent des comptes mixtes euros/cryptos , avec IBAN français, intérêts attractifs et conversions automatiques pour une épargne optimisée .

comme Deblock proposent des , avec IBAN français, intérêts attractifs et conversions automatiques pour une . 🌍 Les transferts internationaux via blockchain offrent des virements instantanés, économiques et sans intermédiaire , remplaçant efficacement les services bancaires traditionnels comme SWIFT ou Western Union.

offrent des virements , remplaçant efficacement les services bancaires traditionnels comme SWIFT ou Western Union. 🕹️ Le gaming blockchain transforme les jeux en économies virtuelles où les objets numériques ont une vraie valeur, combinant divertissement et autonomie financière .

transforme les jeux en économies virtuelles où les objets numériques ont une vraie valeur, combinant . 🇦🇷 En Argentine, la cryptomonnaie stable (USDT) devient une alternative crédible au peso face à l’inflation, démontrant l’impact réel des cryptos sur le pouvoir d’achat.

Argentine, Philippines, France : comment les cryptos révolutionnent l’argent là où les banques échouent

Quand on débute dans les cryptos, on découvre très vite que Binance, OKX ou CoinFutures ne se résument pas à leur service d’achat de bitcoins en euros (+ conservation) ou leur excellente plateforme de trading d’options sur les cryptomonnaies. Ces acteurs sont désormais bien plus que cela. Ils ont développé tout un écosystème de services pratiques, dont le plus accessible reste certainement la carte de paiement crypto. Ici, on touche à un problème très terre à terre : comment puis-je dépenser mes cryptos au quotidien ?

Concrètement, qu’est-ce qu’une carte crypto ? C’est tout simplement une carte Visa ou Mastercard classique, acceptée partout, mais reliée à votre compte crypto plutôt qu’à votre compte bancaire. Visuellement, rien ne la distingue d’une bonne vieille carte bleue : même puce, même sans-contact, même utilisation dans n’importe quel commerce ou distributeur.

Prenons l’exemple de la carte Binance. Vous détenez 1000 euros en Bitcoin sur votre compte. Vous faites vos courses chez Carrefour, total 87 euros. Au moment du paiement, vous utilisez votre carte Binance exactement comme n’importe quelle carte bancaire.

Ce qui se passe alors en arrière-plan : Binance convertit instantanément 87 euros de vos Bitcoin en euros bancaires, puis paie le commerçant. Pour Carrefour, c’est un paiement Visa normal. Pour vous, ce sont vos cryptos qui financent vos courses.

Le système va plus loin avec les récompenses. La majorité des cartes crypto offrent jusqu’à 8% de cashback sur tous vos achats. Pour Binance, c’est payé en BNB (le token maison). Pour Crypto.com, c’est un remboursement d’abonnements Netflix et Spotify.

Les néobanques crypto : un compte bancaire nouvelle génération

Certains acteurs ont décidé qu’ils allaient pousser le concept plus loin sachant que la réglementation s’éclaircit. L’idée est de s’attaquer aux problèmes de conversion euros→cryptos et cryptos→euros en devenant tout bonnement de véritables banques crypto !

Deblock, entreprise française enregistrée PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), propose un compte bancaire entièrement basé sur les cryptomonnaies.

Avec Deblock, vous obtenez donc un IBAN français, une carte Mastercard tout ce qu’il y a de plus fonctionnel, un portefeuille / wallet crypto, et la possibilité de gérer euros et cryptos dans la même interface. La grande innovation ? Votre salaire peut arriver directement sur ce compte, être automatiquement converti en partie en Bitcoin ou stablecoins selon vos préférences, et générer des intérêts sur la partie épargnée.

L’épargne crypto proposée par ces néobanques dépasse largement les livrets bancaires traditionnels, même si ce n’est pas vraiment comparable. Par exemple, Deblock propose jusqu’à 5% sur les euros tokenisés et 8% sur certains stablecoins. Le tout reste légal et régulé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), offrant les mêmes protections qu’une banque traditionnelle jusqu’à 100 000 euros.

Les transferts internationaux révolutionnés par la blockchain

Le deuxième problème que tente de résoudre la crypto, sans doute le plus important, est celui des transferts d’argent. Comment les rendre sans frontières, sans censure, sans tracas administratifs ?

Le transfert d’argent international représente en effet un marché colossal, où les cryptos apportent des solutions concrètes depuis plusieurs années. Deux approches coexistent : les partenariats avec les acteurs traditionnels et les nouvelles cryptomonnaies créées spécifiquement pour les paiements.

MoneyGram et Stellar : la crypto invisible mais efficace

MoneyGram, géant historique des transferts d’argent, fut l’un des premiers acteurs traditionnels à concrétiser une plateforme solide de transferts de devises avec des cryptomonnaies sous le capot. La société californienne avait tenté l’expérience en s’associant avec l’équipe Ripple (XRP), mais c’est finalement avec l’équipe du réseau Stellar (XLM) que le service va finalement être lancé en juin 2022.

Comment ça marche concrètement ? Rosa à Houston veut envoyer 300 dollars à sa mère à Guadalajara :

Elle se rend dans un point MoneyGram, dépose ses dollars cash.

En coulisses, MoneyGram convertit en USDC, un stablecoin garanti par le dollar et circulant sur la blockchain Stellar.

MoneyGram envoie via la blockchain Stellar (transaction en 5 secondes, coût 0,01 dollar), et MoneyGram Mexique reconvertit en pesos.

Pour Rosa et sa mère, rien ne change en apparence. Cash déposé, cash retiré. Pas d’application, pas de wallet, pas de connaissances en crypto nécessaire. Mais les bénéfices sont là : transfert instantané au lieu de 1 à 3 jours, des frais réduits de moitié, de biens meilleurs taux de change.

PayPal et le PYUSD : les acteurs traditionnels créent aussi leur propre crypto

PayPal, acteur historique du paiement avec ses 430 millions d’utilisateurs, a franchi le pas en créant sa propre cryptomonnaie, baptisée le PYUSD (PayPal USD). Contrairement au Bitcoin volatile, le PYUSD maintient une valeur stable d’un dollar, le rendant parfait pour les paiements quotidiens.

L’intégration dans l’écosystème PayPal change beaucoup de choses puisque l’adoption est au rendez-vous : à l’heure de ces lignes, il y a déjà plus de 860 millions de dollars en PYUSD qui circulent, pour des échanges quotidiens de 6 à 7 millions.

Tout se déroule dans l’appli PayPal. Vous recevez un paiement en PYUSD ? Convertissez instantanément en euros, gardez en crypto, ou payez directement chez les millions de marchands PayPal.

Les virements entre utilisateurs PayPal deviennent instantanés et gratuits, même internationaux. En clair, plus besoin d’attendre 1 à 2 jours pour un virement SEPA ou de payer 20 euros pour un SWIFT.

Le vrai pouvoir du PYUSD réside aussi dans sa programmabilité. PayPal peut créer des smart contracts (contrats intelligents) pour automatiser les paiements : abonnements, paiements échelonnés, escrow (séquestre) automatique. Imaginez acheter sur eBay : le paiement est bloqué automatiquement jusqu’à confirmation de livraison, sans intervention humaine.

Le gaming blockchain : entre révolution et désillusion

Le gaming représente l’application crypto la plus clivante. Entre promesses de démocratisation économique et réalité de bulles spéculatives, deux exemples illustrent les possibilités et les pièges.

Axie Infinity : ascension d’une économie virtuelle

Axie Infinity restera dans l’histoire comme le premier jeu ayant permis à des millions de personnes de gagner leur vie en jouant. Le concept : acheter des créatures NFT (les Axies), les entraîner, les faire reproduire, les faire combattre afin de gagner des tokens SLP échangeables contre de l’argent réel.

Aux Philippines, l’impact fut phénoménal. Pendant la pandémie, avec un salaire minimum à 200 dollars mensuels, des joueurs gagnaient 300 à 500 dollars en jouant 4 à 6 heures par jour. Des quartiers entiers vivaient d’Axie. Le gouvernement philippin a même créé une catégorie fiscale pour ces revenus du “play-to-earn”.

Malheureusement, le jeu a connu des heures moins glorieuses, victime d’un gigantesque piratage en mars 2022 : près de 600 millions de dollars dérobés par des hackers que le FBI révèlera plus tard être le fameux groupe “Lazarus” (un collectif de hackers sponsorisé par l’État nord-coréen). Quand l’afflux s’est tari, tout s’est écroulé. Le token SLP est passé de 0,36 à 0,003 dollar. Les revenus ont disparu du jour au lendemain, laissant des milliers de familles sans ressources.

Heureusement, la société Sky Mavis (qui développait le jeu) n’a pas baissé les bras. Avec un financement de 150 millions de dollars issu de Binance et d’une poignée de sociétés de capital-risque américaines (dont a16z), le jeune studio vietnamien remboursera ses joueurs et remettra le jeu sur les rails.

Gods Unchained : l’approche durable du gaming blockchain

Gods Unchained propose une vision plus équilibrée, et cela explique la longévité du jeu, toujours l’un des “jeux crypto” les plus populaires. C’est d’abord un vrai jeu ! Un jeu de cartes stratégique dans la lignée de Magic ou Hearthstone, où la blockchain apporte un plus : la vraie propriété des cartes.

Contrairement à Hearthstone où vos cartes restent prisonnières du jeu, dans Gods Unchained chaque carte est un NFT. Vous pouvez les vendre sur des marketplaces, les échanger, les prêter. Une carte rare peut valoir plusieurs milliers de dollars, mais ce n’est pas l’objectif principal. Le jeu reste gratuit et jouable sans investissement en cryptomonnaie.

L’économie s’équilibre naturellement. Les bons joueurs gagnent des cartes en jouant, les collectionneurs les achètent. Pas de promesse de “gagner sa vie”, juste un jeu amusant où vos efforts ont une valeur réelle. Plus de quatre ans après le lancement, le jeu reste actif avec une communauté pour le moins stable.

Les paiements quotidiens en crypto : de l’expérimentation à l’adoption

Parfois, se familiariser avec les cryptos pour résoudre un problème n’est plus vraiment facultatif, c’est un impératif ! C’est ce qui se passe avec l’adoption forcée par la crise économique (en Argentine), poussant en quelque sorte l’intégration de force dans les systèmes existants. Le pays devient “crypto-friendly” par la force des choses.

En Argentine, l’inflation de 2022 et 2023 atteignit des niveaux jamais vus depuis la grande crise de 1991 : rien que sur l’année 2022, les prix alimentaires avaient quasiment doublé ! En 2025, les Argentins en sont toujours quittes pour près de 43% d’inflation annuelle, bien que la situation prenne une tournure plus positive avec des réformes d’envergure.

Toujours est-il que le peso a perdu tellement de valeur que les commerçants changent leurs prix quotidiennement. Dans ce chaos, l’USDT (Tether) est devenu une monnaie parallèle officieuse. À Buenos Aires, le système est rodé. Restaurant, coiffeur, ou même certains supermarchés : un QR code sur le comptoir, vous scannez avec Binance ou Bitso, envoyez des USDT.

Transaction instantanée, frais négligeables, le commerçant reçoit des dollars numériques stables. Il peut les garder (protection contre l’inflation) ou les échanger au taux du jour.

L’immobilier illustre l’ampleur du phénomène. Les prix s’affichent en dollars, même si la loi interdit de les accepter. Solution ? Paiement en USDT. Des lots entiers se vendent en stablecoins, contournant les restrictions bancaires. Les notaires ferment les yeux, comprenant que c’est la seule façon de maintenir un marché fonctionnel.

Pour peu qu’on s’y intéresse vraiment, les cryptos révèlent vite leur vraie valeur. Des cartes de paiement aux transferts internationaux, du gaming rémunéré à la protection contre l’inflation.

Chaque application résout un problème concret pour des millions de personnes. C’est en utilisant ces outils pratiques, pas en spéculant sur des courbes, qu’on comprend pourquoi cette technologie transforme silencieusement notre rapport à l’argent.

