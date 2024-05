WhatsApp se réinvente avec une nouvelle fonction similaire à Discord

L’application de messagerie instantanée WhatsApp continue d’évoluer avec l’introduction d’une fonctionnalité inédite inspirée par la plateforme Discord. Cette nouveauté apporte un souffle de fraîcheur aux appels groupés en offrant plus de flexibilité et moins de perturbations pour les utilisateurs.

Les appels de groupe façon Discord

Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur lançait un appel de groupe sur WhatsApp, tous les membres recevaient une notification d’appel, ce qui pouvait être source de dérangement pour certains participants. La nouvelle fonction, directement inspirée de Discord, permet désormais d’initier des discussions vocales dans les groupes sans déranger systématiquement tous les membres. Les personnes intéressées peuvent rejoindre la conversation en cliquant simplement sur la bulle de chat vocal, tandis que les autres peuvent continuer leur discussion textuelle sans interruption.

Une mise en place discrète des conversations vocales

Un autre avantage notable de cette fonction est la possibilité de démarrer une conversation vocale de manière discrète, sans émettre de sonnerie. Ainsi, il est possible de créer un espace de discussion orale accessible librement aux membres du groupe sans perturber le reste de la conversation écrite. De plus, once rejoint dans la conversation vocale, il sera possible de voir le nombre de participants et ceux qui sont actuellement en train de parler grâce au bandeau de discussion.

Des appels réservés aux groupes XXL

La fonction est disponible pour les groupes de 33 à 128 membres.

Les appels vocaux restent également disponibles pour les autres groupes.

Les conversations vocales sont chiffrées et offrent plus de confidentialité.

Dans un premier temps, WhatsApp déploie cette nouvelle option pour les discussions de groupes comprenant entre 33 et 128 personnes. Il s’agit ainsi d’un compromis intéressant pour les grandes communautés qui souhaitent conserver une certaine fluidité dans l’échange sans pour autant sacrifier la qualité des interactions vocales ou textuelles.

Il est important de noter que les conversations vocales en groupe sont chiffrées de bout en bout, garantissant ainsi une confidentialité optimale pour les utilisateurs. Ce choix renforce la position de WhatsApp comme plateforme sécurisée et respectueuse des données personnelles de ses clients.

WhatsApp suit les pas de Discord

Cette évolution majeure dans le fonctionnement des appels de groupe sur WhatsApp démontre clairement l’influence grandissante de Discord dans l’univers des applications de messagerie. La flexibilité et la souplesse des “salons vocaux” proposés par cette dernière ont manifestement séduit les concepteurs de WhatsApp, qui cherchent ainsi à améliorer l’expérience utilisateur en se basant sur ces principes.

Un succès assuré pour cette nouvelle fonction ?

Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de cette nouveauté sur l’utilisation de WhatsApp par les groupes XXL, mais il ne fait aucun doute que la combinaison de la discrétion, de la simplicité d’utilisation et de la sécurité des conversations vocales devrait séduire bon nombre de membres actifs. Reste à voir si cette fonctionnalité sera étendue à l’ensemble des utilisateurs dans les mois à venir.

L’ajout de cette nouvelle fonction sur WhatsApp confirme une fois de plus l’importance stratégique des groupes de discussions pour les applications de messagerie instantanée. En s’inspirant directement du succès de Discord, WhatsApp entend améliorer son offre en proposant une expérience utilisateur toujours plus riche et personnalisable. Cette approche pro-active pourrait bien renforcer la position de leader de WhatsApp sur le marché des applications de communication.