Cancer colorectal : les signes qui doivent vous alerter ?

Les signes du Cancer colorectal qui doivent vous alerter ?

Le cancer colorectal est l’un des types de cancer les plus courants et peut toucher aussi bien les hommes que les femmes.

Savoir ce qu’il faut rechercher en termes de signes et de symptômes du cancer colorectal peut vous aider à déterminer si vous êtes à risque et à chercher un traitement si nécessaire.

Voici quelques signes clés qui devraient vous alerter sur la possibilité d’un cancer colorectal

– Un changement dans vos habitudes intestinales, comme la diarrhée, la constipation ou la sensation que vos intestins ne se vident pas complètement après une selle ;

– Du sang dans vos selles (rouge vif ou très foncé)

– Douleurs d’estomac, courbatures ou crampes qui ne disparaissent pas

– Perte de poids inexpliquée

– Fatigue inexpliquée

– Anémie (faible nombre de globules rouges)

– Sensation de ballonnement ou de plénitude après avoir mangé de petites quantités d’aliments

Si vous présentez l’un de ces signes ou symptômes, il est important d’en parler à votre prestataire de soins. Une détection précoce et un traitement approprié peuvent augmenter les chances de guérison du cancer colorectal.

Veillez à passer un test de dépistage si votre médecin vous le recommande. S’il n’est pas traité, le cancer colorectal peut devenir plus grave et se propager à d’autres parties du corps. Il est préférable de détecter tout problème potentiel le plus tôt possible.

en outre, les changements de mode de vie, tels que l’augmentation de l’activité physique, peuvent être bénéfiques pour la santé et le bien-être en général.

Une alimentation équilibrée, le maintien d’un poids santé et l’absence de tabagisme peuvent également contribuer à réduire votre risque de cancer colorectal.

Si vous êtes préoccupé par des signes ou des symptômes, parlez-en dès aujourd’hui à votre prestataire de soins. La détection précoce est la clé d’un traitement réussi

Merci d'avoir pris le temps d'en savoir plus sur le cancer colorectal et les signes d'alerte qui doivent vous alerter !

Les traitements en France pour vaincre le Cancer colorectal sont ?

En France, il existe plusieurs traitements pour aider à vaincre le cancer colorectal. La chirurgie est souvent la première option de traitement pour les cancers qui ne se sont pas propagés au-delà du côlon ou du rectum. Il peut s’agir d’enlever une partie de l’organe ou l’organe entier dans certains cas.

La radiothérapie et la chimiothérapie peuvent également être utilisées avant ou après la chirurgie pour aider à détruire les cellules cancéreuses restantes et réduire les risques de récidive.

L’immunothérapie peut également être recommandée pour certains types de cancer colorectal, car elle aide à renforcer le système de défense naturel de l’organisme pour combattre les cellules cancéreuses.

Les essais cliniques sont également une option, donnant accès à de nouveaux traitements non encore approuvés par les autorités réglementaires comme l’ANSM en France, mais considérés comme prometteurs et suffisamment sûrs pour être testés sur l’homme.