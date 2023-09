Le vélo électrique Orbit Drive inspiré des voitures hybrides ! sans chaînes ni plateaux, plus d’autonomie, moins d’entretien

Découvre comment Driven révolutionne les vélos électriques avec l’Orbit Drive, inspiré des voitures hybrides. Plus d’autonomie, moins d’entretien, un avenir prometteur !

Si tu es un passionné de mobilité douce et que tu cherches à explorer de nouvelles horizons en matière de vélos électriques, alors cet article est fait pour toi. Driven, une entreprise visionnaire, veut révolutionner le monde des Vélos à Assistance Électrique (VAE) avec son Orbit Drive, une invention inspirée des voitures hybrides.

Laisse-moi te guider à travers cette innovation prometteuse qui pourrait bien changer la façon dont nous abordons la mobilité urbaine.

Pour comprendre en quoi l’Orbit Drive se démarque, il est essentiel de jeter un coup d’œil aux VAE traditionnels. La plupart d’entre eux sont simplement des vélos équipés d’un moteur électrique, conservant le même système de vitesses avec plateaux et dérailleurs, tout en ajoutant un capteur de couple pour ajuster l’assistance. Cependant, Driven a choisi de prendre un chemin différent en s’inspirant des voitures hybrides pour créer son Orbit Drive.

Answer: Planetary gears!

This exploded view reveals 3 circular gears whose job it is to transfer power from the Orbit Drive into the drive shaft and then to the rear wheel.

In other words, these small components have a big job.

Leave a 🙌 below if you guessed correctly! pic.twitter.com/Wktwd5aqpo

— Driven E-Bike Technologies (@drivendrives) August 2, 2023