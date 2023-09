Vélos Électriques Cowboy et l’AdaptativePower : Assistance électrique intelligente en fonction du terrain que tout le monde s’arrache pour la rentrée !

Promos vélos électriques Cowboy pour la Journée Mondiale sans voiture

Profite des promos pour la Journée Mondiale sans voiture avec Cowboy. Découvre les avantages des vélos électriques Cowboy, des économies et bien plus !

Vélos Électriques Cowboy avec assistance électrique intelligente

Salut toi ! À l’approche de la Journée Mondiale sans voiture, Cowboy a décidé de te faire plaisir en te proposant des promotions exclusives sur l’achat de leurs vélos électriques.

C’est l’occasion idéale de te déplacer de manière éco-responsable, tout en économisant de l’argent. Alors, que nous réserve Cowboy pour cette journée spéciale ? Découvre-le sans plus attendre !

Cowboy Connect : L’Option Gratuite qui Change Tout

Si tu optes pour la finition Core de Cowboy, tu as droit à une offre exceptionnelle : la Cowboy Connect, d’une valeur habituelle de 300 €, est offerte ! Mais qu’est-ce que la Cowboy Connect, me demandes-tu ? Eh bien, c’est une véritable révolution pour les amateurs de vélos électriques.

Cette option inclut l’AdaptativePower, une technologie intelligente qui ajuste l’assistance électrique en fonction du terrain que tu parcours. Plus besoin de te soucier des côtes ou des descentes abruptes, ton Cowboy s’adapte automatiquement pour une expérience de conduite optimale. De plus, l’application Cowboy est désormais dotée d’un outil d’itinéraires basé sur Google Maps, te permettant de planifier tes trajets en toute simplicité.

Mais ce n’est pas tout ! La Cowboy Connect intègre également un système d’alarme pour protéger ton précieux vélo et la possibilité de suivre ta santé physique grâce aux relevés qu’elle effectue. Autant te dire que cette option gratuite est une véritable aubaine !

Finition Performance : L’Assurance Vol Offerte

Si tu es plutôt tenté par la finition Performance, Cowboy te gâte aussi ! En plus de la Cowboy Connect déjà incluse, tu bénéficies de l’assurance contre le vol, d’une valeur de 120 €, totalement gratuite. C’est une tranquillité d’esprit à toute épreuve !

En cas de vol, cette assurance te couvre, mais attention, une franchise de 10% s’applique (maximum 200 €). Les dégradations résultant d’une tentative de vol sont également prises en charge. Néanmoins, il y a quelques conditions à respecter : ton vélo doit être attaché à un point fixe, et l’assurance ne couvre ni le vol des roues ni de la batterie, ni les accessoires. Reste prudent, cowboy !

Cowboy : Plus qu’une Marque, un Style de Vie

Si tu ne connais pas encore Cowboy, laisse-moi te faire les présentations. Cowboy est bien plus qu’une simple marque de vélos électriques. C’est un véritable style de vie pour les amoureux de la mobilité urbaine.

La gamme Cowboy compte trois modèles :

Classique : Le cadre emblématique avec une nouvelle norme de performance pour une conduite sportive et active. Croiseur : Un guidon surélevé et un rapport de démultiplication plus élevé sur le cadre d’origine pour une conduite plus confortable. Croiseur ST : Un cadre ouvert avec une position de conduite verticale pour une conduite détendue et accessible.

Chaque modèle a sa propre personnalité et ses caractéristiques uniques pour s’adapter à ton style de conduite. Cowboy, c’est la promesse de puissance, de confort et de style, le tout combiné dans un vélo électrique dernier cri.

Une Balade Connectée et Innovante

Cowboy ne se contente pas de te proposer un vélo électrique performant, il te connecte également au futur de la mobilité urbaine. Grâce à son guidon profilé qui s’élève pour rejoindre le cockpit, tu bénéficies d’une excellente adhérence et d’un look sportif inimitable.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Cowboy te permet de connecter ton téléphone pour le charger sans fil, te tenant ainsi connecté en toute transparence avec le monde qui t’entoure. Plus besoin de t’inquiéter de la batterie de ton smartphone pendant tes trajets.

FAQ – Tout Savoir sur les Vélos Électriques Cowboy

Quelle est l’autonomie des vélos électriques Cowboy ? Les vélos électriques Cowboy ont une autonomie allant jusqu’à 70 km, selon les conditions de conduite. Est-il possible de personnaliser son Cowboy ? Oui, tu peux personnaliser ton Cowboy en choisissant parmi une gamme d’accessoires et d’options. Les vélos Cowboy sont-ils faciles à entretenir ? Absolument ! Les vélos Cowboy sont conçus pour être faciles à entretenir, et la marque propose un service après-vente de qualité. Où puis-je essayer un vélo Cowboy avant de l’acheter ? Cowboy dispose de plusieurs points de vente où tu peux essayer leurs vélos avant de faire ton choix. Consulte leur site web pour trouver le plus proche de chez toi.

En conclusion, les vélos électriques Cowboy sont bien plus qu’un simple moyen de transport. Ils représentent un mode de vie moderne, connecté et respectueux de l’environnement. Avec les promos spéciales pour la Journée Mondiale sans voiture, c’est le moment idéal pour sauter le pas et rejoindre la communauté Cowboy. Alors, prêt à vivre l’expérience Cowboy ?