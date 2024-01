Avoir un site e-commerce : les étapes clés pour mettre en place une solution de paiement digitale sûre !

La vente en ligne est devenue incontournable pour les entreprises qui souhaitent développer leur activité. Cependant, le commerce électronique comporte des risques importants en termes de sécurité des paiements qu’il est primordial de maîtriser.

Nous allons donc voir ici les étapes indispensables pour mettre en place une solution de paiement digitale à la fois fonctionnelle et sûre sur votre site e-commerce.

Comprendre les enjeux de la sécurité des paiements en ligne

Le commerce en ligne repose avant tout sur la confiance des clients envers vos services. Si des failles de sécurité venaient à être exploitées sur votre plateforme marchande, votre réputation serait irrémédiablement entachée. Outre l’atteinte à votre image, une cyberattaque peut également engendrer des coûts importants ainsi que des poursuites judiciaires.

Il est donc essentiel de sensibiliser vos équipes techniques et marketing aux bonnes pratiques en matière de sécurisation des paiements électroniques. Formez-les régulièrement aux nouvelles menaces informatiques et aux solutions permettant de préserver l’intégrité de vos transactions bancaires.

De plus, n’hésitez pas à faire auditer votre infrastructure par des sociétés spécialisées dans la sécurité, afin de détecter toute vulnérabilité avant qu’elle ne soit exploitée par des hackers. Ces audits doivent être réalisés à intervalles réguliers, par exemple une fois par an.

Choisir une plateforme e-commerce fiable et sécurisée

Lorsque vous créez votre boutique en ligne, il est tentant d’opter pour des solutions gratuites telles que Prestashop ou WooCommerce. Cependant, ces plateformes open source présentent souvent des failles de sécurité qui peuvent impacter la protection des transactions.

Nous vous conseillons donc d’investir dans une solution e-commerce premium, conçue par des éditeurs reconnus comme 3D secure. Le coût sera certes plus élevé, avec des frais mensuels et des coûts d’installation, mais vous bénéficierez en retour d’une infrastructure beaucoup plus robuste et régulièrement patchée.

De plus, assurez-vous que l’hébergement de votre site marchand soit assuré par un prestataire certifié ISO 27001. Ce référentiel garantit la mise en place de mesures strictes pour assurer la confidentialité et la sécurité des données hébergées.

Activer la vérification en 2 étapes pour les comptes administrateurs

Les pirates informatiques sont constamment à la recherche de failles leur permettant d’infiltrer les back-offices des sites de e-commerce. La technique dite du « credential stuffing » consiste par exemple à tester des couples identifiant/mot de passe obtenus lors de précédentes attaques.

Pour vous prémunir contre ce type d’intrusion, activez impérativement la double authentification sur les comptes disposant de privilèges administrateurs. Concrètement, en plus de saisir votre mot de passe, un code à usage unique vous sera envoyé par SMS afin de vous connecter.

Cette étape supplémentaire compliquera grandement la tâche des hackers, même en possession de vos identifiants. Changez également ces mots de passe tous les 3 mois pour réduire les risques.

Veillez aussi à ce que chaque membre de votre équipe dispose de son propre compte avec des droits restreints. Seuls certains profils doivent pouvoir accéder aux données sensibles comme les coordonnées bancaires de vos clients.

D’autres éléments intéressants !

Le protocole SSL (Secure Sockets Layer) permet de crypter les informations échangées entre un site web et ses visiteurs. Plus précisément, il protège les transactions bancaires contre les risques d’interception frauduleuse.

Sur votre boutique, l’activation de la SSL doit être une priorité absolue. Choisissez par ailleurs un certificat SSL de type EV (Extended Validation). Celui-ci garantit que l’identité de votre site a bien été vérifiée par l’organisme émetteur du certificat. Le navigateur de vos clients affichera alors votre URL en vert, gage de confiance.

Renouvelez ce certificat EV SSL chaque année afin qu’il reste valide et fonctionnel. Un avertissement apparaîtrait autrement dans la barre d’adresse du site web. Bien évidemment, hormis ces aspects, vous devrez également tenir compte d’autres éléments.

Permettre uniquement des modes de paiement éprouvés

Par défaut, votre PSP est capable de gérer un très grand nombre de moyens de paiement. Cependant, tous ne présentent pas le même niveau de sécurité. Nous vous conseillons de n’activer que les solutions les plus répandues et fiables comme les cartes bancaires, Paypal et Paylib (ici).

D’autres options originales comme le paiement en Bitcoins pourront vous démarquer de la concurrence, mais s’accompagnent souvent d’un risque accru pour la sécurité de vos transactions. Avant de les proposer, évaluez soigneusement les vulnérabilités potentielles et les moyens de vous en prémunir.

Crypter et tokeniser les données de carte bancaire : et c’est tout ?

Lorsqu’un client paie par carte sur votre boutique en ligne, les données sensibles transitent jusqu’à votre serveur avant d’être transférées vers la banque. Ce trajet constitue une fragilité qu’il convient de sécuriser.

Heureusement, des techniques telles que le chiffrement et la tokenisation permettent de minimiser grandement les risques. De quoi s’agit-il concrètement ? Pour faire plus simple, au lieu de stocker le numéro de carte en clair dans votre base, seule une référence cryptée appelée jeton « token » sera conservée.

Les pirates parvenant à infiltrer votre base de données client se retrouveraient alors face à des informations inexploitables. Veillez simplement à ce que votre PSP propose bien ce service de tokenisation, indispensable pour protéger les coordonnées bancaires.

Adopter une politique de gestion des données clients responsable

La confiance de vos clients repose aussi sur votre capacité à gérer et à protéger leurs données personnelles de manière éthique. Rédigez pour cela une charte de confidentialité facilement accessible depuis votre site.

Celle-ci doit détailler précisément :

les données collectées (profil, historique d’achats, infos de livraison, etc.) ;

la finalité de ces informations (personnalisation, ciblage publicitaire, etc.) ;

la durée de conservation avant suppression ;

les mesures prises pour sécuriser les données ;

et le responsable du traitement à contacter.

De plus, proposez à vos utilisateurs de créer un compte client afin qu’ils puissent exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition. Enfin, limitez la visibilité des données sensibles au strict nécessaire, notamment via un cloisonnement des accès internes.

Surveiller les transactions suspectes et prévenir la fraude

Malgré toutes les précautions prises, votre boutique pourrait être la cible de tentatives de fraudes bancaires ou d’usurpation d’identité.

Pour vous en prémunir, analysez méticuleusement chaque transaction. Posez-vous donc les bonnes questions :

est-ce un nouveau client ?

le montant est-il anormalement élevé ?

et l’adresse IP correspond-elle au pays de livraison ?

En cas de doute, contactez votre prestataire de paiement pour vérifier la légitimité de l’opération avant expédition. Certains PSP intègrent également des algorithmes de scoring permettant d’évaluer automatiquement le niveau de risque.

Par ailleurs, nous vous invitons à signaler tout comportement suspect aux forces de l’ordre via la plateforme officielle PHAROS, afin de lutter efficacement contre la cybercriminalité