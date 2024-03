Comprendre et analyser votre score Net Promoter Score

Le Net Promoter Score (NPS) est un indicateur clé de performance qui permet de mesurer la satisfaction et la fidélité des clients d’une entreprise. En comprenant et en analysant correctement votre score NPS, vous serez en mesure d’améliorer l’expérience client et de renforcer la réputation de votre marque.

Dans cet article, nous allons aborder comment calculer et analyser votre score NPS afin d’en tirer les meilleurs enseignements pour votre activité.

Le Net Promoter Score est basé sur une simple question : “Sur une échelle de 0 à 10, à quel point recommanderiez-vous cette entreprise/ce produit/ce service à un ami ou collègue ?”. Les personnes interrogées sont alors regroupées en trois catégories en fonction de leur note :

Promoteurs : Ceux qui ont donné une note de 9 à 10

Ceux qui ont donné une note de 9 à 10 Passifs : Ceux qui ont donné une note de 7 à 8

Ceux qui ont donné une note de 7 à 8 Détracteurs : Ceux qui ont donné une note de 0 à 6

Une fois que toutes les réponses ont été collectées, le score NPS est obtenu en soustrayant le pourcentage de détracteurs du pourcentage de promoteurs. Le résultat final varie donc entre -100 et +100, où un score positif indique un excédent de promoteurs.

Étapes pour calculer votre score Net Promoter Score

Vous souhaitez obtenir le score NPS de votre entreprise ? Suivez ces étapes simples :

Récolter les réponses : Demandez à vos clients d’évaluer leur propension à recommander votre entreprise, produit ou service en leur posant la question clé du NPS. Catégoriser les répondants : Comme mentionné précédemment, classez vos clients dans les groupes “promoteurs”, “passifs” et “détracteurs”. Calculer les pourcentages : Pour chaque groupe, calculez le pourcentage qu’ils représentent par rapport au nombre total de répondants. Appliquer la formule NPS : Soustrayez le pourcentage de détracteurs du pourcentage de promoteurs. Le résultat obtenu est votre score NPS.

Afin de simplifier cette démarche, n’hésitez pas à utiliser une calculatrice en ligne dédiée au calcul NPS. Avec un tel outil, il vous suffit d’entrer le nombre de promoteurs, passifs et détracteurs, et la calculatrice se chargera d’effectuer les calculs nécessaires afin de vous fournir votre score NPS.

Analyse de votre score Net Promoter Score : que signifie-t-il ?

Maintenant que vous avez calculé votre score NPS, il est essentiel de comprendre ce qu’il signifie pour votre entreprise. Voici quelques éléments-clés à prendre en compte :

Votre score est-il positif ou négatif ?

Un score NPS supérieur à 0 indique que vous avez plus de promoteurs que de détracteurs, tandis qu’un score négatif signifie le contraire. Un score élevé suggère que vos clients apprécient votre marque et sont plus susceptibles de la recommander à d’autres. Toutefois, ne vous reposez pas sur vos lauriers pour autant : il est toujours possible d’améliorer l’expérience client et de viser un score encore plus élevé.

Comparez votre score NPS aux scores moyens de votre secteur

Il est important de comparer votre score NPS non seulement à vos propres résultats passés mais aussi aux scores moyens de votre secteur. Cela vous aidera à évaluer si vous êtes dans la bonne direction ou si des efforts supplémentaires sont nécessaires pour rattraper – voire surpasser – la concurrence.

Pour optimiser votre score NPS, mettez en place des actions ciblées afin de renforcer la satisfaction et la fidélité de vos clients.

Voici quelques pistes à explorer :

Récolter les retours d’expérience des clients

N’hésitez pas à solliciter les commentaires de vos clients, quel que soit leur groupe d’appartenance (promoteurs, passifs, détracteurs). Leurs retours d’expérience vous permettront d’identifier les forces et faiblesses de votre offre et ainsi d’y apporter les améliorations nécessaires.

Impliquer l’ensemble de l’équipe

Pour accroître la satisfaction client et ainsi augmenter votre score NPS, il est essentiel que l’ensemble de l’équipe soit mobilisé et impliqué dans cette démarche. Fédérez vos collaborateurs autour d’objectifs communs en partageant régulièrement avec eux le score NPS et en dressant un plan d’action pour traiter les difficultés identifiées.

Mettre en place des actions concrètes pour répondre aux attentes et besoins des clients

À partir des retours d’expérience recueillis auprès de votre clientèle, mettez en œuvre des actions spécifiques permettant de combler les attentes de vos clients et d’anticiper leurs besoins. Il peut s’agir par exemple d’améliorer la qualité de vos produits, d’optimiser le service après-vente ou encore de proposer des formations dédiées à vos équipes.

En résumé, bien calculer et analyser votre score NPS vous permettra de mieux comprendre les attentes de vos clients et d’orienter vos efforts stratégiques afin d’accroître leur satisfaction et leur fidélité. Pour cela, n’hésitez pas à utiliser une calculatrice en ligne spécialisée en NPS, à comparer vos résultats à ceux de votre secteur et à mettre en place des actions ciblées afin d’atteindre vos objectifs.

