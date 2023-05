Comment utiliser les nouvelles technologies pour mieux fidéliser vos clients ?

Phoenix Technologies Trophy Gaming Chair Rouge,Noir

Trophy Series Installez-vous confortablement. Une chaise de jeu n'a jamais été aussi confortable et en même temps aussi fonctionnelle que la nouvelle série Trophy. Faites de vos jeux vidéo un rituel de repos et emportez-le même au bureau.Finitions ergonomiques et confortables :- Le revêtement est en tissu matelassé mat renforcé, épaisseur 4,5 cm, ainsi que 6 cm sur l'assise. Il comprend un coussin lombaire réglable pour que les heures que vous passez assis soient encore plus confortables. De plus, l'assise et le dossier sont façonnés de manière à garantir un maximum de confort et de soutien pour la colonne vertébrale du joueur.Entièrement fonctionnel et adaptable à tous les besoins :- Le dossier s'incline de 15° pour assurer l'ajustement souhaité. Vous pouvez régler la chaise en hauteur pour répondre à tous les besoins que vous avez au travail ou pendant vos pauses.Les accoudoirs sont rembourrés avec un tissu antidérapant, pour que vous ne perdiez pas l'équilibre pendant vos jeux. De plus, il peut être replié vers l'arrière, pour garantir un confort et un espace total.Les roues en nylon offrent une grande stabilité, fermeté et durabilité, conçues pour pouvoir glisser sans problème et sans rayer le sol. Vous pouvez faire pivoter à 360.- Ergonomie : Grand dossier, accoudoirs souples et assise qui épouse les courbes du corps. Construit avec des tissus de haute qualité et des zones respirantes, ainsi qu'un rembourrage en mousse élastique haute densité pour offrir un confort digne d'un joueur.- Matériaux de qualité : Construit avec des matériaux de qualité et conçu pour passer de nombreuses heures avec, il a un rembourrage de 10 cm d'épaisseur, à la fois dans l'assise et dans le dossier.- Multifonctionnel et réglable : fonction d'inclinaison réglable de 90 à 135 ° avec levier de réglage à bascule pour un réglage confortable et rapide. Le levier de levage vous permet de régler la hauteur jusqu'à 10 cm vers le haut ou vers le bas.- Double levier : Ajustez rapidement et facilement le verrouillage du dossier ou la hauteur de votre chaise gamer Trophy. Un système amélioré par rapport au réglage par molette.- Confort Et Amplitude : La chaise d'ordinateur gamer a été conçue pour offrir un maximum de confort. Pour cette raison, il a un siège de 55 cm de large et 50 cm de profondeur pour offrir la plus grande surface possible. Le dossier de 78 cm de haut et 53 cm de large vous permettra de bien soutenir votre dos. De plus, ils ont un rembourrage en mousse de plus de 10 cm pour faire de vos heures de travail ou de jeu une expérience parfaite.Caractéristiques:- Fonctions : rotation à 360º, inclinaison à 15º, comprend un système de verrouillage- Matériau extérieur : PU souple de haute qualité (polyuréthane). Finition brodée- Matériau interne : Mousse- Vérin de levage : Piston classe 3 avec trim- Accoudoirs : rembourrage supplémentaire- Comprend un coussin lombaire réglable et amovible de 350 x 225 mm- Dossier réglable à 15º avec possibilité de verrouillage- Roues...