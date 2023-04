Seul ce site français peut vous proposer d’imprimer en 3D votre album photo !

Notre cerveau a de la mémoire pour garder nos souvenirs les plus importants. Cela dit, avoir des photos de nos moments les plus forts est intéressant.

Cela permet de revivre les souvenirs avec plus de clarté, mais surtout de les partager avec nos proches.

Pour plus de réalisme, nous vous recommandons de tirer vos photos en 3D et de les garder dans un album photo.

En France, le seul site capable de vous aider à faire cela est Flexilivre. Nous vous invitons à découvrir ce prestataire à travers cet article.

Un service pour rendre vos photos plus vivantes

Tirer des photos en deux dimensions est ce qui existait de mieux jusqu’ici.

Cela dit, la technologie vous donne aujourd’hui la possibilité de tirer vos photos en trois dimensions pour mieux revivre vos souvenirs.

Des images qui bougent dans votre album photo en 3D, c’est ce que Flexilivre vous permet de faire aujourd’hui.

Imprimerie 100 % Made In France, il vient donc révolutionner la façon dont vous regardez vos images. Lorsque vous commandez auprès du prestataire, vous recevez deux paires de lunettes 3D. Cela vous permettra de profiter d’une expérience de visionnage unique et immersive, en compagnie d’un de vos proches.

Pour créer un album photo 3D, il suffit de vous rendre sur le site internet de cet imprimeur et de commencer votre création. Vous devez alors fournir certaines informations pour personnaliser votre album. Il s’agit entre autres de :

la forme de votre album (carré, portrait ou paysage) ;

la taille de votre album (Petit ou grand) ;

le type de couverture (souple, rigide, agrafé ou spirale).

Quel type de photos utiliser pour votre création ?

Il est à noter que votre photo n’a pas besoin d’être en 3D pour que Flexilivre vous crée un album 3D. Vos simples photos feront l’affaire. Il est, cependant, intéressant que les photos remplissent certains critères pour que l’effet 3D soit optimal. Elle doit :

Contenir au maximum 4 personnes ;

Avoir le personnage principal au premier plan ;

Avoir une profondeur raisonnable et de la matière en arrière-plan.

Vous aurez alors un album avec de nombreuses pages dans lesquelles vous devez déposer vos photos. Vous devez garder à l’esprit que vous ne verrez pas l’effet 3D lors de l’édition. C’est lors de l’impression qu’il est appliqué.

Vous devez savoir que vous pourrez aussi créer votre album à partir de fichiers PDF, Word ou PowerPoint. Si vous n’avez donc pas de photo, vous n’avez pas à vous en faire.

Service clientèle ouvert et réactif 7 j/7

En optant pour les services de cet imprimeur de photos 3D, vous avez l’assurance d’avoir un service clientèle disponible en tout temps.

Vous pourrez alors poser toutes les questions que vous avez concernant la création d’albums photo.

Vous aurez également des conseils personnalisés pour faire de votre projet de création une réussite.

Choix des thèmes, choix des dimensions, choix des types d’albums, assistance pour le devis, vous pouvez tout demander et recevoir une réponse rapide.

Les délais de livraison des plus rapides

Lorsque vous commandez votre album photo, vous êtes par ailleurs assuré de le recevoir dans un délai raisonnable. L’imprimeur s’engage à livrer dans de très bons délais vos différentes créations. Selon le type de produit que vous choisissez, vous pourrez recevoir votre commande entre 3 et 8 jours ouvrés pour une commande standard.

Un album photo souple pourra par exemple être créé et livré entre 3 et 5 jours. Dans le même temps, pour un album photo ouverture à plat, vous devez compter entre 5 et 8 jours.

Il existe cependant des commandes express avec des délais de livraison plus courts, généralement de 48 h seulement. Pour une carte cadeau, la livraison est même instantanée par e-mail.

Le site le mieux noté dans sa catégorie dans son domaine d’après trustpilot

Avec une note moyenne de 4,6 étoiles pour plus de 27 000 avis, les clients trouvent les services de Flexilivre excellents sur TrustPilot. Sur Google, avec plus de 6 000 avis, le site a également un score impressionnant de 4,7 étoiles.

Vous ne pourrez donc pas trouver meilleur service d’impression photo que ce site en France. Si vous avez donc besoin d’un album photo intelligent, vous savez qui contacter pour avoir le meilleur résultat.

