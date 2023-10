Comment faire une mise à jour propre de vos pilotes graphiques ?

La carte graphique est l’un des composants les plus utiles pour améliorer les performances d’un PC. Elle permet en effet de rendre l’expérience utilisateur plus agréable avec une grande fluidité dans l’utilisation des logiciels. Ceci est aussi valable pour les jeux vidéo qui nécessitent beaucoup de ressources de l’ordinateur. Cependant, pour que la carte graphique fonctionne convenablement, il faut nécessairement avoir des pilotes à jour. Pour les novices, réaliser la mise à jour des pilotes graphiques peut être un peu complexe. Mais ce n’est rien de difficile en réalité. Vous voulez savoir comment vous y prendre ? Nous vous invitons à lire cet article qui vous dit tout.

Mettre à jour les pilotes de sa carte graphique Nvidia est très simple en réalité. Il existe d’ailleurs diverses méthodes très pratiques pour y arriver. La plus simple consiste à utiliser Nvidia Experience. Pour ce faire, il vous faut lancer Nvidia GeForce Experience à l’aide du menu démarrer.

Une icône apparaîtra alors au niveau de la barre de tâches (zone des notifications). Faites double clic pour ouvrir l’application puis cliquez sur « pilotes ». Vous verrez les dernières versions des pilotes installés ainsi qu’un bouton de recherche de mise à jour. Vérifiez si une nouvelle mise à jour est disponible et téléchargez-la si c’est le cas. Lancez l’installation et le tour est joué.

Si vous ne souhaitez pas utiliser Nvidia Experience, vous pouvez toujours vous servir du Display Driver de Nvidia. Il faut pour ce faire se rendre sur le site officiel de Nvidia et aller dans l’onglet des téléchargements. Sélectionnez ensuite le modèle de votre carte graphique et lancez le téléchargement du fichier.

Il s’agit d’un fichier exécutable (avec l’extension .exe), vous devriez donc le lancer à la fin du téléchargement. Cliquez sur installation rapide et patientez jusqu’à la fin de la procédure.

Avant d’essayer de faire une mise à jour des pilotes graphiques, il peut être utile de se renseigner sur la version installée.

Pour vérifier si les drivers de votre carte graphique sont à jour, vous devez vous rendre dans le panneau de configuration de Windows. Il existe un gestionnaire de périphériques qui affiche la version des pilotes installés.

Si vous possédez une carte graphique Nvidia, il suffit de lancer le logiciel et d’aller dans le panneau de configuration. Cliquez sur « aide », puis sur « Informations système ».

Vous verrez alors la version des pilotes affichée en haut. Si cette version n’est pas la dernière en date, vous pourrez alors lancer la mise à jour.

Pourquoi mettre à jour le pilote de la carte graphique ?

Il existe de multiples raisons qui pourraient vous pousser à mettre les pilotes graphiques à jour. D’abord, une mise à jour des drivers permet d’avoir un système stable. Lorsque les versions des pilotes sont trop obsolètes, ils perdent en efficacité. De même, ils ne sont pas toujours compatibles avec les nouvelles versions des logiciels et du système d’exploitation.

Par ailleurs, une mise à jour vous permet d’augmenter les performances de votre appareil. En effet, avec des pilotes graphiques à jour, l’ordinateur devient plus rapide.

Où se trouve le pilote de la carte graphique ?

Si vous souhaitez trouver le pilote de votre carte graphique, vous aurez besoin du programme dxdiag. Il est installé par défaut sur les PC Windows. Recherchez alors le nom du programme dans la barre de recherche puis ouvrez-le. Cliquez ensuite sur l’onglet « Affichage » en haut à gauche de la nouvelle fenêtre ouverte. Vous verrez les informations sur votre carte graphique et les pilotes installés.

Il peut arriver que la carte graphique installée sur le PC ne soit pas activée. Vous pouvez vérifier l’état de votre carte dans les paramètres de Nvidia. Recherchez le programme dans la barre de recherche, lancez l’ouverture puis allez dans Affichage. Si votre carte graphique est activée, vous verrez la mention ON ou Enabled. En revanche, si elle n’est pas active, vous verrez la mention OFF ou Disabled.

Si l’installation automatique du pilote graphique vous pose problème, vous pouvez faire une installation manuelle.

Même si ce n’est pas la solution la plus recommandée, elle reste très efficace. Pour commencer, vous aurez besoin de désinstaller les pilotes graphiques présents sur l’ordinateur.

Rendez-vous ensuite sur le site officiel de Nvidia et choisissez votre modèle de carte graphique.

Téléchargez le fichier des pilotes et démarrez l’installation. Il est recommandé d’opter pour une installation express afin de passer les procédures facultatives. Une fois l’installation terminée, la carte graphique sera présente sur le gestionnaire de périphériques. Redémarrez enfin votre PC.

Pourquoi mon pilote graphique ne veut pas s’installer ?

Il peut arriver que le pilote graphique refuse de s’installer pour diverses raisons. Dans la plupart des cas, la procédure est impossible en raison d’un programme exécuté en arrière-plan. Afin de résoudre le problème, vous pouvez fermer tous les logiciels en cours. Et pour vous assurer qu’aucun programme n’est en cours d’exécution, il est recommandé de faire une vérification dans le gestionnaire de tâches.

L’installation du pilote graphique peut être interrompue par un antivirus. Votre logiciel de défense peut considérer le fichier pilote comme dangereux et empêcher l’installation. Désactivez alors votre antivirus et ressayez l’installation.

Si vous utilisez Windows 11, la procédure pour mettre à jour le pilote de la carte graphique est légèrement différente. Elle est plus simple, mais nécessite de suivre une multitude d’étapes. La première étape consiste à lancer le gestionnaire de périphériques. Vous pouvez utiliser le menu administrateur pour y arriver avec le raccourci Touche Windows+X.

Dans la fenêtre du gestionnaire de périphériques, allez dans la section carte graphique et sélectionnez votre modèle installé. Faites clic droit puis sélectionnez « mise à jour automatique des pilotes ». Les pilotes seront installés automatiquement. Il ne reste plus qu’à redémarrer le PC pour que la mise à jour soit effective.

Il existe de nombreux logiciels permettant la mise à jour des pilotes sur les appareils. Ce sont des drivers updater. Ils sont en majorité payants en raison des fonctionnalités qu’ils possèdent.

Toutefois, certains de ces outils sont gratuits et donc accessibles à tous. C’est le cas de DriverPack qui est aujourd’hui l’un des plus populaires.

En plus d’être gratuit, cet outil est facile à utiliser. Il permet de simplifier énormément les procédures d’installation et de mise à jour des pilotes. Les utilisateurs peuvent d’ailleurs configurer une mise à jour automatique de tous les pilotes. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et du système d’exploitation pour y arriver.

En somme, mettre à jour les pilotes graphiques est crucial pour garantir des performances informatiques optimales. En plus d’assurer la stabilité de votre système, des pilotes à jour améliorent la compatibilité avec les derniers logiciels et systèmes d’exploitation. Si vous recherchez un moyen simple de mettre à jour vos pilotes, des outils gratuits tels que DriverPack simplifient le processus, rendant ainsi la tâche accessible à tous, même aux utilisateurs moins expérimentés. Ne sous-estimez pas l’impact positif que des pilotes graphiques à jour peuvent avoir sur votre expérience informatique quotidienne.