AMD révolutionne le jeu en 1440p avec les nouvelles RX 7700 XT et RX 7800 XT

Découvrez l’excellence ludique avec les nouvelles cartes graphiques révolutionnaires d’AMD, les Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT. Préparez-vous pour une expérience immersive de jeu vidéo comme jamais auparavant.

AMD : Nouvelle ère de jeu en 1440p avec les RX 7700 XT et RX 7800 XT

AMD, le pionnier de l’innovation graphique, se tourne désormais vers le segment milieu de gamme en lançant deux nouvelles cartes graphiques révolutionnaires, les Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT. L’introduction de ces cartes comble un vide crucial dans la gamme de produits d’AMD, offrant ainsi aux joueurs exigeants de nouvelles options pour créer leur système de jeu idéal.

Une Palette Équilibrée de Performances

Traditionnellement, AMD s’adressait aux deux extrêmes du spectre des cartes graphiques, en servant les passionnés avec les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT en haut de gamme, et les joueurs au budget limité avec la RX 7600 XT en entrée de gamme. Cependant, le terrain intermédiaire était jusqu’alors en friche, à la différence de Nvidia et ses GeForce RTX 40. Cependant, cet écart appartient désormais au passé.

Une Nouvelle Ère de Choix Ludiques

La révélation des Radeon RX 7700 XT et 7800 XT suscite une vague d’enthousiasme chez les joueurs et les assembleurs de systèmes. L’objectif clair d’AMD est de répondre à la popularité croissante de la résolution 1440p, qui équilibre harmonieusement le 1080p toujours prédominant et le jeu en 4K de niche. En tirant parti de ces nouvelles cartes graphiques, AMD vise à redéfinir l’expérience de jeu en 1440p.

Repousser les Limites de la Puissance

Sous le capot, la RX 7700 XT dispose de 12 Go impressionnants de VRAM, offrant un débit mémoire incroyable de 432 Go/s tout en consommant 245 watts. De son côté, la RX 7800 XT hausse les enjeux avec un débit encore plus impressionnant de 624 Go/s et une consommation de 263 watts. Ces statistiques surpassent indéniablement leurs homologues du camp Nvidia, à savoir les GeForce RTX 4060 Ti et RTX 4070.

Performances Fluides en 1440p

En ce qui concerne la puissance de jeu, AMD a partagé des chiffres alléchants.

La RX 7700 XT devrait offrir une performance confortable de 60 images par seconde (ips) en résolution 1440p sur une gamme de titres.

Bien que des jeux spécifiques comme The Last of Us, Star Wars Jedi Survivor, Hogwarts Legacy et Modern Warfare 2 aient été mis en avant, les promesses de performances s’appliquent également à d’autres titres.

Notamment, AMD revendique un avantage de performances de 15 à 20 % par rapport à la GeForce RTX 4060 Ti, avec une augmentation remarquable de 26 % dans des titres comme Cyberpunk 2077. Cependant, il est judicieux de noter que les performances peuvent varier en fonction de l’optimisation individuelle du jeu.

La RX 7800 XT : Une Force à Reckoner

Dans l’arène de la comparaison, la RX 7800 XT se mesure à la RTX 4070. Les résultats sont variés, mais la Radeon l’emporte dans de nombreux jeux présentés. De manière impressionnante, Cyberpunk 2077 enregistre une hausse substantielle de 26 % des taux de rafraîchissement lorsqu’il tourne sur la RX 7800 XT, mettant en avant le potentiel redoutable de la carte. Cette observation, bien que nuancée, suggère l’expertise d’AMD en matière d’innovation graphique.

Excellence Abordable

La tarification ajoute une autre couche d’intrigue, en particulier pour la variante la plus puissante. La RX 7700 XT entre en jeu à un prix de départ accessible de 489 €, tandis que la RX 7800 XT suit à 550 €. Lorsqu’on les compare aux offres de Nvidia, telles que la RTX 4060 Ti à 439 € et la RTX 4070 à 650 €, la proposition de valeur devient encore plus évidente. De plus, les enthousiastes d’AMD peuvent également se réjouir de la révélation du FSR 3, qui promet une amélioration des performances de jeu futures, rehaussant l’expérience globale.

Un Aperçu de l’Avenir

Des informations supplémentaires émergent concernant la prochaine Radeon RX 7700 XT. Avec une capacité de mémoire de 12 Go, exploité via un bus mémoire de 192 bits, cette carte graphique est prête à marquer les esprits. La révélation officielle provient de la documentation d’ASRock, qui met également en lumière les attributs de la Radeon RX 7800 XT. Notamment, la mention de cette dernière dans le même contexte atteste de l’importance de ces lancements. La Radeon RX 7700 XT semble prête à défier la GeForce RTX 4070 de Nvidia, équipée de la même architecture GPU Navi 32, bien qu’avec certaines différenciations. Bien que les spécificités relatives aux données techniques et aux fréquences d’horloge restent confidentielles, il est plausible qu’une configuration similaire à celle de la RX 7800 XT Red Devil, qui utilise une mémoire GDDR6 de 18 Gbps, puisse se traduire par une bande passante mémoire de 432 Go/s pour la RX 7700 XT – une prouesse impressionnante en toutes circonstances.

Restez à l’Écoute pour Plus d’Informations

Alors que le paysage du jeu vidéo évolue, AMD continue de repousser les limites de ce qui est possible. Les Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT témoignent de l’engagement de l’entreprise envers l’innovation et l’excellence. Ces cartes graphiques offrent non seulement une expérience de jeu améliorée, mais incarnent également la philosophie d’AMD qui consiste à offrir aux joueurs une technologie révolutionnaire. Avec la révolution du jeu en 1440p en cours, la scène est prête pour un nouveau chapitre dans le jeu immersif.

