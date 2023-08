L’Inde Fait Tomber les Masques : Comment Chandrayaan-3 a Ébranlé le Monde en Posant ses Marques sur la Lune !

L’Inde réalise l’exploit historique de poser sa sonde spatiale Chandrayaan-3 sur la Lune

ESPACE – Une réalisation époustouflante propulse l’Inde parmi l’élite spatiale mondiale.

L’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) a annoncé triomphalement que sa sonde spatiale Chandrayaan-3 a réussi son alunissage avec succès près du pôle Sud de la Lune. Ce triomphe, qui a eu lieu le mercredi 22 août, marque une étape décisive pour l’Inde, l’incorporant au prestigieux groupe des grandes puissances spatiales mondiales. Auparavant, seuls la Russie (à l’époque de l’URSS), les États-Unis et la Chine avaient réussi à accomplir un atterrissage contrôlé sur la surface lunaire.

Un Jour Historique Célébré par Narendra Modi

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, n’a pas caché sa jubilation en réagissant à cette réalisation historique sur le réseau social X (anciennement Twitter). En se connectant depuis le sommet des Brics à Johannesburg, Modi a partagé l’enthousiasme palpable de la salle de contrôle à Bangalore, comme en témoigne la vidéo accompagnant cet article.

Chandrayaan-3 : Une Trajectoire de Six Semaines

La fusée Chandrayaan-3 a décollé il y a six semaines, réalisant ainsi le voyage le plus long pour atteindre la Lune.

À titre de référence, les missions habitées américaines Apollo des années 1960 et 1970 ont atteint la Lune en quelques jours seulement.

Cependant, cette victoire spatiale contraste avec l’échec récent de la sonde russe Luna-25, première sonde lancée par la Russie en direction de la Lune depuis 1976. Cette mission russe avait également tenté d’atterrir sur le pôle Sud de la Lune, une région encore peu explorée.

Chandrayaan-3 Entre dans la Phase d’Exploration

Suite à cet alunissage exemplaire, Chandrayaan-3 entame maintenant une phase cruciale d’exploration. L’Inde nourrit l’espoir de recueillir de nouvelles données précieuses sur le sol lunaire. L’un des objectifs majeurs de cette mission audacieuse est de détecter la présence de glace d’eau, un élément potentiellement essentiel pour soutenir une future habitation humaine sur la Lune, selon les scientifiques.

Chandrayaan-3 : Une Configuration Évoluée

Chandrayaan-3, qui se traduit par “vaisseau lunaire” en sanskrit, est composée non seulement d’un module d’atterrissage baptisé Vikram (qui signifie “vaillance”), mais aussi d’un robot mobile nommé Pragyan (qui signifie “sagesse”). Ce rover alimenté par l’énergie solaire est destiné à explorer la surface lunaire, prenant des mesures approfondies autour du site d’alunissage. Pendant une période de deux semaines, il transmettra les données récoltées vers la Terre.

Une Deuxième Chance Réussie pour l’ISRO

Il convient de rappeler que la précédente tentative de l’ISRO de réaliser un atterrissage lunaire remonte à 2018. À l’époque, la mission Chandrayaan-2 avait rencontré un échec en raison d’un problème technique lors de l’atterrissage de son module Vikram. L’agence spatiale indienne a minutieusement analysé ce problème technique, ce qui a permis d’assurer un alunissage en douceur cette fois-ci.

