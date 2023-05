Espaces de Coworking Parisien : Les avantages d’un bureau partagé

Le coworking est en quelque sorte une nouvelle méthode de travail basée sur la mise à disposition d’un bureau partagé pour différents professionnels. Son but est de favoriser les synergies et les échanges entre les travailleurs qui s’y réunissent.

Pour pouvoir répondre au plus grand nombre de demandes possibles, ces bureaux partagés se multiplient et proposent des offres plus larges. Si les espaces de coworking suscitent autant d’intérêt, c’est parce qu’ils offrent de nombreux avantages, aussi bien sur le plan logistique que sur celui de la productivité au travail.

« Coworking » est une expression anglaise qui signifie littéralement « travailler ensemble ». Le principe de fonctionnement est donc très simple. Le coworking est un partage de bureau entre des professionnels qui ne travaillent pas dans la même entreprise. Dans un espace de coworking, on retrouve alors des entrepreneurs, des travailleurs indépendants, différents prestataires de services, des dirigeants d’entreprises, etc. Toutefois, il peut arriver que des équipes regroupant des collaborateurs décident de travailler dans un espace de coworking.

Les espaces de coworking peuvent être des bureaux ou des open spaces. Il vous revient de choisir l’espace de coworking le plus adapté à vos attentes.

Quels sont les différents types d’espaces de coworking ?

À Paris et partout ailleurs, les espaces de coworking se déclinent en deux grands types : les espaces de coworking généralistes et les espaces de coworking spécialisés.

Comme vous pouvez l’imaginer, les espaces de coworking généralistes sont ouverts à tous les secteurs d’activités et à toutes les catégories de travailleurs. Ils sont encore appelés des espaces de coworking ouverts. Dans ces bureaux partagés, on retrouve donc des indépendants, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés, des retraités, des chômeurs, etc.

En ce qui les concerne, les espaces de coworking spécialisés se déclinent eux aussi en différentes catégories selon le secteur d’activité ou la population qui va occuper le bureau. Nous avons alors :

Les espaces de coworking sectoriels : ces bureaux partagés sont ouverts à des professionnels d’un même secteur d’activité.

Les espaces de coworking ciblés ou corpoworking : ces bureaux partagés reçoivent une même entreprise dans le but de développer le partage d’informations et développer les innovations.

Les espaces de coworking fermés : plus spécialisés, les membres sont sélectionnés à l’entrée par rapport à leur secteur d’activité et le type de professionnels avec lesquels ils voudraient partager un bureau.

Quels sont les avantages des bureaux partagés parisiens ?

Le coworking vous permet de :

Profiter d’un environnement stimulant et d’un esprit de communauté

Le coworking permet de rompre l’isolement et vous fait profiter d’un environnement stimulant et d’un esprit de communauté. En effet, les bureaux partagés vous permettent de faire partie d’une communauté de travailleurs réunis au sein d’un même espace. C’est un gros avantage, notamment si vous supportez mal le fait de travailler dans la solitude.

Le premier objectif de ce genre d’endroit est de permettre à ses adhérents de ne pas être isolés. Pour de nombreuses personnes, travailler en étant entouré est un facteur stimulant et renforce la productivité. D’après Malakoff Humanis, le télétravail est un facteur de démotivation pour de nombreux professionnels, car ils communiquent très peu. En revanche, 56 % des professionnels se sentent plus motivés en venant sur leur lieu de travail.

Les espaces de coworking parisiens sont des lieux conviviaux, bien équipés qui offrent à leurs adhérents les meilleures conditions de travail possible. Pour les travailleurs indépendants, ce mode de travail est un excellent moyen de placer une vraie séparation entre temps de travail et vie privée. Ainsi, vous serez plus concentré, plus organisé et plus productif.

Par ailleurs, vous pourrez aussi échanger au quotidien avec d’autres professionnels aux profils parfois très différents. Cela rend l’expérience non seulement agréable et indépendante, mais représente aussi un moyen de créer ou développer son réseau professionnel. Vous pourrez, par exemple, rencontrer de futurs prospects, de futurs collaborateurs ou bénéficier du savoir et des services des autres.

Gagner du temps et éviter certaines charges

Un autre avantage d’un espace de coworking : un gain de temps et des charges en moins pour les adhérents. En effet, les bureaux partagés étant tout équipés, vous n’avez plus à vous soucier de l’achat des meubles. En dehors, du mobilier, un grand nombre de services sont déjà intégrés à votre espace de coworking. Cela vous épargne le fait de devoir prêter attention à certaines tâches. Par exemple, vous avez accès à des imprimantes et des photocopieurs ou à un café.

Même si cela parait anodin, ces tâches qui ne sont pas en lien direct avec le métier peuvent prendre du temps, de l’énergie et déconcentrer. L’avantage de l’espace coworking réside dans le fait que toutes ces tâches sont directement prises en charge par les équipes sur place. Ainsi, vous pourrez vous concentrer à 100 % sur votre activité.

L’autre chose, c’est que la prise en charge de ces tâches par l’espace de coworking vous évitera certains coûts, parfois non négligeables. Pour les entrepreneurs en début d’activité, ce mode d’organisation du travail vous évite de payer un loyer qui, lui, n’inclut aucun autre service. En optant pour le coworking, vous payez non seulement pour les locaux, mais aussi pour une expérience optimisée et des services de qualité.