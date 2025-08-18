Antigravity A1 : Moins de 250 g, deux caméras 360° en 8K et une IA embarquée | Le drone qui intrigue le marché

4.5/5 - (4 votes)

L’univers du drone 360 degrés connaît une nouvelle avancée technologique avec l’arrivée de l’Antigravity A1. Ce modèle, conçu par la start-up chinoise Antigravity, repousse les limites de la captation vidéo aérienne grâce à sa capacité unique à filmer à 360° et en résolution 8K.

Drone Antigravity A1 : une captation 8K sans angle mort pour des vidéos à couper le souffle

Ni angle mort, ni zone d’ombre : ce petit appareil de moins de 250 grammes s’annonce comme un tournant pour les créateurs, vidéastes et professionnels désireux de capturer tout leur environnement d’un seul vol.

Ce que vous devez retenir 🚁 Drone Antigravity A1 et vidéo 360° 8K :

📸 Le drone Antigravity A1 révolutionne la captation immersive avec ses deux caméras 360° en 8K , éliminant tout angle mort pour un contenu optimisé .

révolutionne la avec ses deux caméras 360° en , éliminant tout angle mort pour un . ⚙️ Ultra-léger (249g) et doté d’une IA embarquée , il simplifie la postproduction en supprimant le drone de l’image, améliorant ainsi la visibilité en ligne .

, il simplifie la en supprimant le drone de l’image, améliorant ainsi la . 🎯 Idéal pour le référencement naturel , ce drone permet de recadrer à volonté en post-montage, enrichissant le storytelling des vidéos interactives et immersives.

, ce drone permet de recadrer à volonté en post-montage, enrichissant le storytelling des vidéos interactives et immersives. 🌍 Outil polyvalent pour la modélisation 3D, les visites virtuelles et la retransmission d’événements, il démocratise la production de contenu haute définition à 360°.

Lire : Percepto, drones et surveillance

Antigravity A1 : fiche technique et innovations principales

Le drone Antigravity A1 mise sur la simplicité d’usage combinée à une technologie de pointe. Son principal argument réside dans ses deux caméras grand-angle, stratégiquement placées sur le haut et le bas du fuselage. Cette configuration innovante permet l’enregistrement de vidéos sphériques, couvrant réellement tout l’espace autour de l’appareil sans intervention manuelle supplémentaire.

À cela s’ajoute une conception particulièrement ultra-légère : avec seulement 249 grammes, l’Antigravity A1 évite de nombreuses contraintes réglementaires tout en restant facilement transportable. Sa sortie est annoncée pour janvier 2026, ce qui laisse imaginer que le marché de la vidéo immersive va rapidement se structurer autour de ce nouveau standard.

Quelles nouveautés par rapport aux drones traditionnels ?

Les drones classiques imposent souvent de choisir l’angle de prise de vue avant le vol ou pendant le pilotage, limitant ainsi la créativité en post-production. En général, la caméra montée sur gimbal suit le mouvement du drone et cadre selon la volonté du pilote. Cela implique parfois de manquer des scènes imprévues ou de perdre des détails intéressants hors du champ choisi au départ.

L’Antigravity A1 annule complètement cette contrainte. Grâce à ses deux objectifs, il capture chaque direction simultanément. Après le vol, il reste alors possible de sélectionner n’importe quelle perspective, offrant une liberté totale lors du montage vidéo. Ce procédé garantit qu’aucun détail ne passe inaperçu, même si l’action principale se déplace ou surgit dans une zone inattendue du paysage.

Lire : Drone Tello avec caméra 720P

Quelle différence fait la 8K dans la captation 360° ?

La résolution 8K est ici essentielle car elle permet à chaque portion de l’image 360° d’afficher un niveau de détail impressionnant, même lorsqu’on zoome, pivote ou recadre après coup. Pour une expérience immersive en réalité virtuelle, chaque pixel compte : plus la définition est élevée, plus le rendu final est réaliste et immersif.

Dans le cas de l’Antigravity A1, la 8K répartie sur l’ensemble de la sphère vidéo assure une qualité professionnelle, jusqu’alors réservée à des appareils beaucoup plus volumineux ou coûteux. Que ce soit pour des productions documentaires, des repérages architecturaux ou des vidéos interactives sur internet, la finesse de l’image devient un atout incontestable.

L’intégration de l’intelligence artificielle sur le Antigravity A1

Outre la haute résolution, le drone bénéficie d’une intégration poussée de l’intelligence artificielle. Une fonction notable consiste à effacer automatiquement le drone lui-même de l’image finale, rendant l’effet immersif encore plus réaliste. Cela simplifie aussi la postproduction puisqu’il n’y a plus besoin de retoucher ou masquer les éléments indésirables apparaissant dans le panorama.

Cette combinaison entre IA embarquée, capteurs multiples et ergonomie préfigure sans doute les tendances futures des drones pensés pour la réalité virtuelle et augmentée. L’automatisation de tâches complexes contribue à abaisser la barrière technique pour obtenir des contenus de très haut niveau.

Lire : Drone avec casque virtuel

Applications envisagées et impact sur le secteur audiovisuel

Le potentiel de l’Antigravity A1 dépasse la simple création de contenus touristiques spectaculaires. Plusieurs secteurs misent déjà sur ses capacités 8K à 360°, notamment pour la retransmission d’événements sportifs en direct, la captation de scènes de cinéma ou encore la modélisation 3D de lieux physiques. Sa discrétion et sa légèreté facilitent également son emploi dans des environnements urbains exigus ou pour des missions de cartographie rapide.

De nombreux professionnels de la production envisagent une adoption rapide de ce type de dispositif : la possibilité de changer totalement l’axe de vision durant le montage repousse les frontières du storytelling. Les agences immobilières commencent aussi à voir l’intérêt de ces images panoramiques pour proposer des visites virtuelles bien plus engageantes que les photos traditionnelles.

Liste d’usages courants pour un drone 360° 8K

Création de reportages immersifs et documentaires interactifs

et documentaires interactifs Captation et retransmission d’événements (musique, sport, spectacles)

(musique, sport, spectacles) Modélisation et inspection d’infrastructures (bâtiments, chantiers…)

(bâtiments, chantiers…) Visites virtuelles enrichies pour l’immobilier et le tourisme

pour l’immobilier et le tourisme Vidéos promotionnelles et marketing expérientiel

L’adaptabilité du drone 360° 8K ouvre donc la voie à de nouveaux formats narratifs, favorisant la réalisation de projets innovants jusque-là freinés par la technique ou les coûts d’équipement.

Comparaison technique avec la concurrence

La marque Antigravity entre ainsi en concurrence directe avec certains leaders historiques du secteur, y compris le géant DJI. Pourtant, le choix d’une double caméra 360° et la compacité du A1 constituent un avantage net à plusieurs égards.

Critères Antigravity A1 Drones concurrents classiques Poids 249 g Supérieur, en général >300 g Résolution maximale 8K en 360° Jusqu’à 5.4K (champ de vue limité) Angle de vue Sphérique (aucun angle mort) Généralement 77 à 120° Fonction IA Suppression automatique du drone Peu ou pas d’intégration native

Ce positionnement devrait fortement influencer les prochaines évolutions du marché, les constructeurs étant désormais amenés à intégrer des fonctionnalités semblables pour rester compétitifs.

Lire : DJI Osmo 360

Vers une démocratisation de la captation 360° ultra-haute définition ?

L’apparition de l’Antigravity A1 vient remettre en cause les standards actuels tant sur le plan des usages que sur celui de l’accessibilité. Sa légèreté, ajoutée à l’automatisation de fonctions traditionnellement réservées à des professionnels spécialisés, laisse prévoir une utilisation élargie auprès d’un public varié.

Amateurs avancés, studios indépendants ou prestataires événementiels disposent désormais d’une solution capable de transformer radicalement la narration interactive, la visite distante et la retransmission live. Il reste à observer la réaction du secteur face à cette ouverture, désormais tangible, vers une ère où chaque utilisateur peut explorer, regarder et raconter le monde sous tous ses angles, en une seule prise de vue.