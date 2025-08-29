Audio haut de gamme : un concentré de technologie audio dans un design intemporel avec AVATON de sonoro

4.9/5 - (9 votes)

AVATON de sonoro : un son premium dans un format mini

Tu veux un son puissant, un design léché et une technologie de pointe sans t’encombrer ? AVATON, le nouveau système audio tout-en-un signé sonoro, coche toutes les cases. Conçu en Allemagne, il associe performance acoustique, compacité et élégance. Une vraie montée en gamme pour ton quotidien, que tu sois audiophile averti ou amateur de musique bien diffusée.

AVATON débarque sur le marché avec une promesse simple : offrir une expérience sonore exceptionnelle sans sacrifier l’espace ni le style. Tu vas vite comprendre pourquoi ce petit bijou va faire beaucoup de bruit.

🔊 AVATON : l’excellence audio compacte selon sonoro 🎼 Système audio tout-en-un premium : AVATON combine design allemand raffiné, son haute-fidélité et coffret en bois laqué pour une expérience sonore immersive et élégante. 📶 Connectivité numérique avancée : Wi-Fi, Bluetooth bidirectionnel, AirPlay, Google Cast, HDMI ARC et ports USB font d’AVATON une plateforme audio ultra-connectée. 🎧 Streaming musical illimité : Accès natif aux services comme Spotify Connect, Amazon Music HD, Qobuz ou TIDAL pour une gestion musicale digitale sans effort. 🖥️ Utilisation intuitive et design intelligent : Écran couleur 4″, touches rapides, appli mobile et compatibilité Smart Home garantissent une gestion fluide et centralisée. 🏆 Héritage du German Audio Design : AVATON perpétue l’ADN de sonoro, primé à l’international pour son innovation, sa qualité sonore et son esthétique intemporelle.

Les origines d’AVATON : quand le design rencontre la performance

AVATON reprend le design haut de gamme du MEISTERSTÜCK Gen 2, tout en y ajoutant une touche de modernité et de compacité. Un mix parfait entre élégance et efficacité.

Fabriqué à Neuss, en Allemagne, AVATON incarne la nouvelle identité visuelle de sonoro. Son coffret en bois laqué à la main, sa façade en aluminium découpée au laser et son assemblage ultra précis révèlent tout le savoir-faire de la marque.

Mais ne te laisse pas tromper par sa taille compacte (262 mm x 510 mm x 140 mm pour 8 kg) : c’est une véritable centrale sonore.

Une configuration audio musclée

4 haut-parleurs haute performance

1 caisson de basses intégré

Technologie Dynamic Bass pour des graves puissants et nets

pour des graves puissants et nets Son parfaitement équilibré, quel que soit le volume

Le tout dans un boîtier ultra soigné qui semble littéralement flotter, grâce à un joint creux ingénieusement intégré.

Connectivité ultime : zéro fil, zéro souci

Tu veux brancher ta télé, ton smartphone ou écouter ta playlist Qobuz sans galérer ? AVATON a pensé à tout :

Connectique physique complète :

HDMI ARC

USB-A & USB-C (lecture et recharge)

AUX-in

Entrée optique numérique

Et pour le sans fil ?

Wi-Fi

Bluetooth bidirectionnel (compatible Auracast )

(compatible ) Apple AirPlay

Google Cast

Sans oublier la radio FM, la radio numérique, la radio Internet et l’accès direct aux géants du streaming :

🎵 Streaming 📡 Radios 📲 Sans fil 🔌 Connectique Spotify Connect FM Wi-Fi HDMI ARC Amazon Music HD DAB/DAB+ Bluetooth (Auracast) USB-A / USB-C Deezer Radio Internet AirPlay Entrée optique TIDAL Connect / Qobuz – Google Cast AUX-in

Tu l’as compris, tout est compatible, tout est simple, tout est rapide.

Utilisation fluide et intégration intelligente

AVATON est aussi agréable à utiliser qu’à écouter. Son interface a été pensée pour t’éviter de sortir le manuel toutes les 5 minutes.

Ce que tu vas adorer :

Écran couleur 4 pouces lisible et élégant

lisible et élégant Touches d’accès rapide sur l’appareil

sur l’appareil Télécommande fournie pour le confort

pour le confort Appli sonoro audio pour un pilotage mobile

pour un pilotage mobile Compatibilité Smart Home : Busch-Jaeger, JUNG, Gira…

Bref, tout est fait pour que tu profites sans te prendre la tête.

AVATON : design, finitions et dispo

Côté look, AVATON reste dans le haut de gamme sobre et stylé. Trois finitions sont proposées :

Blanc mat / façade argentée

Noir mat / façade noire

Graphite mat / façade argentée (dispo en novembre 2025)

Et tout ça pour un prix conseillé de 1 199 €, dispo début octobre chez les revendeurs spécialisés ou directement sur sonoro.com.

AVATON n’est pas juste une enceinte : c’est un concentré de technologies, pensé pour s’intégrer à ton intérieur et sublimer chaque son, chaque note, chaque détail.

Pourquoi AVATON vaut clairement le détour

Si tu cherches un système audio complet, qui combine design épuré, son exceptionnel et compatibilité universelle, sans le côté usine à gaz ou les câbles qui traînent partout, AVATON est le choix malin.

Conçu en Allemagne, pensé pour durer, il s’impose comme le nouveau standard audio compact.

Alors, prêt à upgrader ton son au niveau supérieur ?