Audio haut de gamme : un concentré de technologie audio dans un design intemporel avec AVATON de sonoro

Sommaire
- 1 AVATON de sonoro : un son premium dans un format mini
- 2 Les origines d’AVATON : quand le design rencontre la performance
- 3 Connectivité ultime : zéro fil, zéro souci
- 4 Utilisation fluide et intégration intelligente
- 5 AVATON : design, finitions et dispo
Tu veux un son puissant, un design léché et une technologie de pointe sans t’encombrer ? AVATON, le nouveau système audio tout-en-un signé sonoro, coche toutes les cases. Conçu en Allemagne, il associe performance acoustique, compacité et élégance. Une vraie montée en gamme pour ton quotidien, que tu sois audiophile averti ou amateur de musique bien diffusée.
AVATON débarque sur le marché avec une promesse simple : offrir une expérience sonore exceptionnelle sans sacrifier l’espace ni le style. Tu vas vite comprendre pourquoi ce petit bijou va faire beaucoup de bruit.
🔊 AVATON : l’excellence audio compacte selon sonoro
Les origines d’AVATON : quand le design rencontre la performance
Fabriqué à Neuss, en Allemagne, AVATON incarne la nouvelle identité visuelle de sonoro. Son coffret en bois laqué à la main, sa façade en aluminium découpée au laser et son assemblage ultra précis révèlent tout le savoir-faire de la marque.
Mais ne te laisse pas tromper par sa taille compacte (262 mm x 510 mm x 140 mm pour 8 kg) : c’est une véritable centrale sonore.
Une configuration audio musclée
- 4 haut-parleurs haute performance
- 1 caisson de basses intégré
- Technologie Dynamic Bass pour des graves puissants et nets
- Son parfaitement équilibré, quel que soit le volume
Le tout dans un boîtier ultra soigné qui semble littéralement flotter, grâce à un joint creux ingénieusement intégré.
Connectivité ultime : zéro fil, zéro souci
Tu veux brancher ta télé, ton smartphone ou écouter ta playlist Qobuz sans galérer ? AVATON a pensé à tout :
Connectique physique complète :
- HDMI ARC
- USB-A & USB-C (lecture et recharge)
- AUX-in
- Entrée optique numérique
Et pour le sans fil ?
- Wi-Fi
- Bluetooth bidirectionnel (compatible Auracast)
- Apple AirPlay
- Google Cast
Sans oublier la radio FM, la radio numérique, la radio Internet et l’accès direct aux géants du streaming :
|🎵 Streaming
|📡 Radios
|📲 Sans fil
|🔌 Connectique
|Spotify Connect
|FM
|Wi-Fi
|HDMI ARC
|Amazon Music HD
|DAB/DAB+
|Bluetooth (Auracast)
|USB-A / USB-C
|Deezer
|Radio Internet
|AirPlay
|Entrée optique
|TIDAL Connect / Qobuz
|–
|Google Cast
|AUX-in
Tu l’as compris, tout est compatible, tout est simple, tout est rapide.
Utilisation fluide et intégration intelligente
AVATON est aussi agréable à utiliser qu’à écouter. Son interface a été pensée pour t’éviter de sortir le manuel toutes les 5 minutes.
Ce que tu vas adorer :
- Écran couleur 4 pouces lisible et élégant
- Touches d’accès rapide sur l’appareil
- Télécommande fournie pour le confort
- Appli sonoro audio pour un pilotage mobile
- Compatibilité Smart Home : Busch-Jaeger, JUNG, Gira…
Bref, tout est fait pour que tu profites sans te prendre la tête.
AVATON : design, finitions et dispo
Côté look, AVATON reste dans le haut de gamme sobre et stylé. Trois finitions sont proposées :
- Blanc mat / façade argentée
- Noir mat / façade noire
- Graphite mat / façade argentée (dispo en novembre 2025)
Et tout ça pour un prix conseillé de 1 199 €, dispo début octobre chez les revendeurs spécialisés ou directement sur sonoro.com.
Pourquoi AVATON vaut clairement le détour
Si tu cherches un système audio complet, qui combine design épuré, son exceptionnel et compatibilité universelle, sans le côté usine à gaz ou les câbles qui traînent partout, AVATON est le choix malin.
Conçu en Allemagne, pensé pour durer, il s’impose comme le nouveau standard audio compact.
Alors, prêt à upgrader ton son au niveau supérieur ?