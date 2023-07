Google prend des mesures anti-stalking pour les Apple AirTag et autres trackers Bluetooth

Les objets connectés tels que les Apple AirTag et les trackers Bluetooth sont de plus en plus populaires. Ils offrent une solution pratique pour localiser rapidement nos objets perdus ou égarés.

Toutefois, ces dispositifs peuvent également être utilisés à mauvais escient, notamment pour le stalking ou la surveillance non consentie. Google a récemment annoncé des mesures visant à lutter contre ce type d’utilisation abusive.

Qu’est-ce que le stalking ?

Le terme “stalking” désigne un comportement obsessif et intrusif qui consiste à surveiller, suivre et harceler une personne sans son consentement.

Ce comportement peut prendre différentes formes, allant du suivi physique au cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux.

Avec l’avènement des technologies de géolocalisation et des trackers Bluetooth, il est malheureusement devenu plus facile pour les stalkers de suivre leurs victimes à distance.

Un tracker Bluetooth est un petit dispositif électronique équipé d’une puce de communication sans fil et d’une batterie. Il peut être fixé à divers objets, tels que des clés, des sacs, des vélos, etc. Une fois associé à une application mobile compatible, le tracker permet de localiser l’objet auquel il est attaché en cas de perte ou de vol.

Les Apple AirTag, par exemple, sont des trackers qui utilisent la technologie Bluetooth et le réseau Find My d’Apple pour localiser les objets perdus. Lorsqu’un utilisateur cherche un objet égaré équipé d’un AirTag, l’application Find My lui indique la position du tracker en temps réel.

Quels sont les risques de stalking avec ces dispositifs ?

Bien que les trackers Bluetooth soient conçus pour aider leurs propriétaires à retrouver leurs biens, ils peuvent également être détournés afin de suivre une personne sans son consentement. Il suffit, par exemple, de glisser discrètement un tracker dans le sac ou la voiture d’une personne pour connaître sa position exacte à tout moment.

Cette pratique abusive peut avoir de graves conséquences sur la vie privée et la sécurité des victimes, notamment dans le cas de violences conjugales, de harcèlement ou encore de vols à la portière.

Que fait Google pour lutter contre le stalking via trackers Bluetooth ?

Mises à jour de l’application Google Play Protect

Pour aider à protéger les utilisateurs Android contre les risques de stalking liés aux trackers Bluetooth, Google a intégré de nouvelles fonctionnalités anti-stalking dans son application Google Play Protect. Cette dernière permet désormais de détecter et d’avertir l’utilisateur lorsqu’un tracker inconnu est découvert à proximité.

L’application envoie alors une notification indiquant qu’un tracker potentiellement non autorisé a été détecté, ainsi que des informations sur le modèle et l’emplacement du dispositif. L’utilisateur peut alors prendre les mesures appropriées pour désactiver ou supprimer le tracker.

Détection des trackers non autorisés par les applications tierces

En plus de Google Play Protect, certaines applications tierces proposent également des fonctionnalités visant à détecter la présence de trackers Bluetooth inconnus. Ces applications peuvent s’avérer utiles pour les personnes souhaitant renforcer leur protection contre le stalking et les dispositifs de traçage non consentis.

Voici quelques conseils pour vérifier si vous êtes potentiellement suivi par un tracker Bluetooth :

Vérifiez régulièrement vos affaires : examinez soigneusement vos objets personnels, tels que votre sac, votre portefeuille ou votre voiture, afin de repérer d’éventuels trackers dissimulés. Utilisez une application anti-stalking : installez une application mobile capable de détecter les trackers Bluetooth inconnus et consultez régulièrement les notifications pour repérer d’éventuelles menaces. Activez les fonctionnalités de sécurité de votre smartphone : assurez-vous que les mises à jour logicielles sont effectuées régulièrement et activez les paramètres de confidentialité et de sécurité recommandés par le fabricant de votre appareil. Faites preuve de vigilance : soyez attentif aux signes indiquant que vous pourriez être suivi, par exemple, si vous remarquez la présence récurrente d’une personne ou d’un véhicule suspect à proximité de votre domicile ou lieu de travail.

En somme, les mesures anti-stalking déployées par Google et l’utilisation d’applications mobiles spécialisées peuvent contribuer à renforcer la protection contre les risques de traçage non consenti. Néanmoins, il est essentiel de rester vigilant et de prendre des précautions pour préserver sa vie privée et sa sécurité face aux menaces potentielles.

