D’où vient l’arôme de vanille ?

La vanille est l’un des arômes les plus utilisés pour la confection de divers aliments. Cette épice est véritablement surprenante tant par ses caractéristiques que par sa production. Découvrez-en plus ici.

C’est quoi l’arôme de vanille ?

L’arôme de vanille est une saveur gourmande qu’on retrouve principalement dans la vanille. Il a un parfum riche et doux. On en raffole aussi bien en cuisine qu’en pâtisserie, car il matche parfaitement avec les préparations salées comme sucrées. Quelques gouttes suffisent pour améliorer le goût de vos aliments et les rendre plus fruités, boisés, beurrés ou caramélisés en fonction de la recette.

D’où vient la saveur vanille ?

La saveur vanille vient dans un premier temps des gousses du vanillier. Il est aussi possible de l’obtenir à partir de plusieurs produits aromatiques naturels. Il faut comprendre que la molécule qui donne la saveur typique de la vanille (la vanilline) peut se retrouver dans d’autres éléments tels que le son de riz, le clou de girofle ou encore le curcuma. Avec un bon assemblage, il est possible de reconstituer la saveur finale de la vanille.

Troisièmement, il faut noter que de nombreuses méthodes industrielles existent aujourd’hui, permettant aux aromaticiens de produire l’arôme de vanille de façon chimique ou synthétique. Ils utilisent pour ce faire, divers procédés pour une fabrication au laboratoire.

Comme mentionné plus tôt, il existe l’arôme naturel de vanille et l’arôme chimique/synthétique de vanille. En outre, dans chacun des cas, différents procédés existent de fabrication dans l’industrie agroalimentaire, mais seulement quelques-uns sont décrits ici.

L’arôme naturel vanille

L’arôme issu de la matière première est recueilli des gousses de vanille elles-mêmes. Le procédé par lequel cela est obtenu s’appelle « l’extraction ». C’est pour cela qu’on parle d’extrait de vanille pour désigner ce composé.

Les gousses de vanille sont alors infusées dans une solution hydroalcoolique, un solvant fait d’eau et d’alcool. Mais il est également possible d’obtenir un extrait sans alcool. Pour cela, les producteurs mettent l’infusion au feu afin de faire évaporer l’alcool.

D’autres formes d’arôme naturel de vanille sont composées d’un certain pourcentage matière brute avec d’autres produits naturels. Les proportions étant réglementées en fonction des pays et des continents.

L’arôme chimique/synthétique de vanille

Au laboratoire, l’arôme chimique de la vanille est fabriqué à partir de substances pétrochimiques raffinées. Cela permet de recréer synthétiquement la vanilline. Généralement, le processus consiste à mélanger deux substances qui produiront l’acide vanillylmandélique. Ce dernier se transformant en vanilline synthétique au contact de l’oxygène.

Notez qu’il existe d’autres méthodes biologiques pour fabriquer l’arôme de vanille. Les ingrédients qui entrent en ligne de compte sont notamment le sucre et un champignon qui se comporte comme une levure capable de transformer le sucre en vanilline.

Parfois, l’arôme de vanille utilisé est obtenu chez certains animaux, en l’occurrence le castor. C’est dans ce cas qu’on parle de l’arôme vanille Castor.

En réalité, le castor secrète au niveau de ses glandes anales et par ses bourses, une substance fortement parfumée. Cet élément visqueux de couleur havane ou brune permet aux castors de marquer leurs territoires et de communiquer entre eux. Mais il permet également aux hommes de remplacer certains arômes naturels, dont celui de la vanille.

L’arôme vanille castor entraîne beaucoup de réticences dans le rang des consommateurs. Cependant, il faut savoir qu’il est scientifiquement attesté sain pour la santé humaine.

Est-ce que la vanille peut pousser en France ?

Le plus grand producteur de vanille est le Madagascar avec plus de 80 % de la production mondiale. Son sol et son climat tropical sont, en effet, favorables à cette culture contrairement à la France. En effet, le climat français est beaucoup trop froid pour ce plant. Toutefois, avec un peu de volonté, il est possible de le faire pousser ici.

Il est recommandé de cultiver la vanille en pleine terre ou dans un grand pot, mais à l’intérieur ou dans une serre. Le vanillier quant à lui doit être planté à proximité d’un support horizontal : un morceau de bois ou une perche de bambou par exemple. Cela lui permettra de s’y arrimer afin de produire des racines aériennes. Il est en outre important d’attacher le tuteur et la tige afin de guider cette dernière lors de sa pousse.

En dehors de l’atmosphère et du support d’accrochage, cette plante a également besoin d’une bonne luminosité. Cependant, il ne faut pas l’exposer au soleil, car elle ne le supporterait pas.

La floraison a lieu en été ou au printemps. Elle dure en moyenne trois mois durant lesquels on constate l’apparition de fleurs jaune et vert pâle légèrement parfumées le long de la liane.

Il faut savoir que la culture suit un cours long et complexe. Vous devez donc faire preuve de patience et de délicatesse. Pour l’entretien, un sol riche et bien fertilisé est indispensable. Aussi, l’eau est un élément très important pour sa croissance. Le sol où il est planté doit être toujours humide, mais attention de ne pas y laisser de l’eau stagnante. Enfin, n’oubliez pas de brumiser fréquemment le feuillage. Notez qu’il faut entre 3 et 5 ans pour que cette orchidée vienne à maturité.