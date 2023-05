Compte pro : 4 principaux avantages à en tirer en 2023 !

METZGER Interrupteur (lumière principale) 0916391 AUDI A4

MAGNETI MARELLI Phare principal 710301219201 AUDI A4

Autocollant d'évacuation A4 - Tirer pour ouvrir

König & Ebhardt, Papier, Livre de comptes DIN A4 quadrillé noir 96 fls (A4)

Le compte bancaire pro est conçu spécialement à l’attention des professionnels et des entreprises. Il permet notamment de séparer la comptabilité personnelle et celle de l’entreprise.

Cependant, sa création n’est pas encore ancrée dans les habitudes. Vous hésitez encore à créer le vôtre ?

Retrouvez donc ici 4 raisons pour lesquelles vous devriez ouvrir un compte pro dédié pour votre activité.

La séparation des activités professionnelles et personnelles

Le premier avantage du compte pro réside dans la séparation entre activités bancaires professionnelles et activités bancaires personnelles. Cet avantage prend tout son sens à divers niveaux.

Gestion claire et maîtrisée de la comptabilité et de la fiscalité

Pour avoir une entreprise en bonne santé, la gestion de la comptabilité est un pilier. Mais lorsque tous les mouvements bancaires sont confondus, il devient difficile de faire la part des choses. Ouvrir un compte pour les pros vous met à l’abri des risques d’erreur.

Par ailleurs, ce cloisonnement permet de ne pas confondre votre personne à la personne morale que constitue votre entreprise. Par exemple, en cas de dettes contractées au nom de votre entreprise, c’est à l’entreprise de la rembourser et non à vous. De même, en cas de contrôle fiscal, la séparation facilite la tâche aux inspecteurs et inspectrices en charge.

Paiement et encaissement facilités

En matière de dépenses et de recettes, une entreprise n’a pas les mêmes exigences qu’une personne. Il convient d’utiliser des moyens professionnels et adaptés pour que les activités financières soient fluides et maîtrisées. Avec un compte pour les pros, vous avez à la fois accès à des modalités de paiement et d’encaissement adéquates.

Les moyens de paiement

La banque pro met à votre disposition une ou plusieurs cartes business. Selon vos exigences, celles-ci peuvent être utilisées par les dirigeants, les collaborateurs et même les employés pour les dépenses d’ordre professionnelles. Mieux, vous avez la possibilité de paramétrer chacune des cartes selon sa fonction. Ce paramétrage comprend :

le plafonnement des dépenses ;

les éventuels blocages pour certains types opérations ;

la désactivation automatique certains jours de la semaine ou à certaines heures.

De plus, vous avez également la possibilité d’assurer chaque carte. Les polices d’assurance proposées sont spécifiquement conçues pour les entreprises et les professionnels.

Les moyens d’encaissement

Que votre entreprise fasse des encaissements physiques ou en ligne, les banques pro proposent une multitude de moyens d’encaissement. Il s’agit notamment du terminal de paiement électronique ou virtuel et des innombrables solutions de paiement en ligne (Paypal, Amazon Pay, Revolut business, etc.).

Disposer d’un large panel de moyens d’encaissement vous permet de satisfaire la demande de tout type de client. Il serait dommage d’annuler une vente parce que vous n’avez pas un moyen d’encaissement adapté au moyen de paiement dont dispose l’acheteur.

Des démarches administratives facilitées

Si le compte professionnel est facultatif dans bien des cas, il ne l’est pas pour tous les types d’entreprises. En effet, la formalisation des sociétés à capital social nécessite la création d’un compte bancaire pro. Il s’agit notamment des :

Sociétés Anonymes (SA) ;

Sociétés par Actions Simplifiée (SAS) ;

Sociétés par Actions Simplifiée Unipersonnelles (SASU) ;

Sociétés À Responsabilité Limitée (SAR) ;

Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (EURL).

Pour ces différents statuts juridiques, le dépôt du capital social est nécessaire pour l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). En effet, c’est cette démarche qui donne accès certificat de dépôt de fonds. Lequel est requis par le greffe du tribunal pour la demande d’immatriculation.

Prenez de l’avance et créez votre compte pro avant même d’entamer le processus de formalisation de votre entreprise. Le moment venu, cela vous fera gagner du temps.

Les démarches de financements et d’assurances simplifiées

Pour bénéficier de financements ou souscrire des assurances professionnelles, le compte bancaire pro est incontournable. La source de financement peut être un prêt professionnel, une autorisation de découvert ou même un financeur. Dans un cas comme dans l’autre, la détention d’un compte pro fait partie des conditions d’éligibilité.

En ce qui concerne les assurances, les contrats destinés aux entreprises n’ont rien à voir avec ceux des particuliers. Avoir un compte pro vous permet de séparer les mensualités de vos assurances professionnelles de celles de vos assurances personnelles.

Au nombre des principales garanties professionnelles auxquelles vous permet d’accéder un compte pro : la garantie factures impayées et l’assurance moyens de paiement.

Des services et outils propres aux entreprises

La création d’un compte pro inclut également un certain nombre de services et d’outils essentiels au bon fonctionnement d’une entreprise. Pour vous assurer qu’ils sont effectivement inclus, lisez attentivement les clauses de votre contrat. Dans certains cas, certains de services et outils sont uniquement proposés en options. Vous avez donc la possibilité d’inclure ou d’exclure ceux de votre choix. Il s’agit des :

outils de calcul de la TVA ;

solutions de gestion de notes de frais ;

solutions de création de factures et de devis ;

solutions d’automatisation des opérations comptables ;

outils de rappel des échéances administratives ou fiscales ;

outils de numérisation et d’archivage des justificatifs et autres documents importants.

Outre ces outils, votre banque pro peut également offrir des conseils réservés aux entreprises. Elle peut mettre à votre disposition un contact privilégié pour un suivi personnalisé. Mais cela n’empêche pas de bénéficier également des services de téléconseillers généralistes.

Certains établissements bancaires ajoutent également à leur équipe de conseillers des experts par thématique (comptabilité, fiscalité, formalités administratives, etc.).

Selon vos besoins, vous pouvez accéder à ces conseils directement en agence, par appel téléphonique, par chat (en ligne) ou tout autre canal de communication mis en œuvre par l’établissement.

Conclusion

En conclusion, retenez que la création d’un compte bancaire pro vous permet de :

séparer les activités bancaires professionnelles des mouvements personnels ;

faciliter certaines formalités administratives ;

simplifier les démarches de financements et d’assurances ;

bénéficier de services et outils uniquement dédiés aux entreprises.

Surtout, ne pensez pas que le compte pro est uniquement réservé aux entreprises de grande envergure. Comme indiqué ici, pour assurer et suivre la croissance de la vôtre, il convient de prendre les bonnes habitudes dès le départ.