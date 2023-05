5 raisons d’organiser votre séminaire d’entreprise à Lisbonne

VIVENLA Canapé d'angle beige moderne en tissu 5 places L. 280 x P. 225 x H. 94 cm collection LISBON

Expedié: sous 15 à 40 jours (jours ouvrés). LES POINTS FORTS: ✔ Collection : LISBON ✔ Couleur : Beige ✔ Style : Moderne ✔ Dimension : L. 280 x P. 225 x H. 94 cm ✔ Matériel : Tissu ✔ Nombre de places : 5 Places ✔ Revêtement : Tissu ✔ Sens de l'angle : Angle droite ✔ Hauteur d'assise : 45 cm ✔ Densité mousse assise : 25-30 kg/m³ ✔ Norme : Norme CE ✔ Garantie fabriquant : 2 ans LE DESIGN AVANT TOUT ! Redonnez une alliance délicate et épurée ce à votre salon avec ce canapé d'angle de la collection LISBON respectant à la lettre les tendances actuelles en termes de décoration. Ce produit est assez exceptionnel grâce à ses courbes, notamment grâce à sa matière tissu résistante. Vous apprécierez son excellent confort d'assise grâce à son garnissage en mousse de haute résilience qui vous permettra de vous installer confortablement. Souligné par une plateforme en tissu, ce canapé à l'allure moderne marie la qualité et le confort pour des moments de détente en famille ou entre amis. UNE QUALITÉ irréprochable Ce canapé est spécialement sélectionné pour sa solidité et sa robustesse, vous apprécierez la composition de sa structure, confectionnée à partir de tissu offre à ce canapé une originalité, et une facilité d'entretien incomparable. UN SUMMUM DE CONFORT L'assise de ce canapé est garnie de mousse polyuréthane de 30 kg/m³ de densité, et à son dossier et ses accoudoirs rembourrés de mousse polyuréthane de 25k kg/m³, ce canapé vous permettra de profiter d'instants de confort ultime. Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte / escalier pour la livraison. Nom: Canapé d'angle beige moderne en tissu 5 places L. 280 x P. 225 x H. 94 cm collection LISBON Collection: LISBON Couleur: Gris Matières et finitions: Tissu Style: Moderne Profondeur: 225 cm Hauteur: 94 cm Largeur: 280 cm Kg: 98 Entretien: Facile à l'aide d'un chiffon microfibre humide Norme: Norme CE Marque: Vivenla.com Garantie: 2 Ans