Avis MacBook Pro M2 : Avantages et Inconvénients

Le MacBook Pro M2 est l’un des ordinateurs portables Apple les plus populaires au monde. En effet, il offre de très bonnes performances et une expérience utilisateur unique. Toutefois, comme tout appareil électronique, elle présente aussi quelques inconvénients. Dans ce billet, nous vous invitons à découvrir tout ce que vous devez savoir sur le MacBook Pro M2.

Les avantages du MacBook Pro M2

Le MacBook Pro M2 présente de nombreux avantages.

Des Performances exceptionnelles

Le MacBook Pro M2 est équipé d’une puce M2 spécialement conçue par Apple qui offre des performances améliorées par rapport aux modèles précédents. L’entreprise a d’ailleurs annoncé une amélioration de 18 % des performances générales par rapport au modèle M1. Composée d’un GPU de 8 ou 10 cœurs, d’un neutral engine de 16 cœurs, d’un CPU de 8 cœurs, et d’une mémoire unifiée d’une capacité de 8, 16 ou 24 Go, sa puce garantit une meilleure puissance de traitement, des performances graphiques améliorées et une efficacité énergétique supérieure. À titre d’exemple, Apple annonce un montage Final Cut pro 1,4 fois plus rapide qu’avec la M1, et un encodage 2,9 fois plus rapide que celui réalisé avec la M1.

Un écran Retina irrésistible

Comme c’est le cas pour certains modèles MacBook Pro, le M2 dispose d’un superbe écran Retina rétroéclairé par une LED (doté d’une technologie IPS) de 13,3 pouces, d’une résolution élevée (2560 x 1600 pixels à 227 pixels), et d’une remarquable luminosité de 500 nits. Cela garantit une expérience visuelle immersive, idéale pour les tâches de conception, l’édition de vidéos et la consommation de contenu multimédia.

Une conception élégante et robuste

Apple est réputé pour le design élégant de ses produits. Le MacBook Pro M2 n’a pas fait exception à cette règle. Avec un châssis en aluminium de haute qualité, ce nouvel ordinateur portable qui séduit par son format léger, compact et fin allie esthétique et durabilité.

Un clavier ergonomique

Les utilisateurs du MacBook Pro s’attendaient à ce que le modèle M2 dispose d’un meilleur clavier que celui de ses prédécesseurs. Leurs attentes ont été comblées, car le MacBook Pro M2 est équipé d’un Magic keyboard rétroéclairé de 65 touches dont 4 fléchées, c’est-à-dire disposées en T inversé, une touche Bar, et une touche ID. Il dispose également d’un capteur de luminosité ambiante, et d’un Trackpard Force Touch qui permet un contrôle précis du curseur.

Une connectivité étendue

Le MacBook Pro M2 offre une connectivité étendue avec un port Thunderbolt 3, et un port USB 4 pouvant atteindre 40 Gbit/s. Cela facilite grandement le branchement d’appareils externes et la gestion des flux de travail.

Une autonomie de batterie élevée

Grâce à la puce M2 économe en énergie, le MacBook Pro M2 offre une autonomie de batterie améliorée par rapport au modèle M1. Selon Apple, ce joyau dispose d’une autonomie de 20 heures de lecture de films, soit 6 heures de plus que les modèles Pro 13 pouces Intel. Vous n’aurez donc pas besoin de recharger votre ordinateur avant de rentrer chez vous le soir, quelle que soit son utilisation au cours de la journée. Bref, le MacBook Pro M2 est un ordinateur pratique et esthétique qui convient aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants. Par ailleurs, nous vous invitons à visiter ce lien pour découvrir quelques dernières innovations de la marque Apple.

Les Inconvénients du MacBook Pro M2

Si le MacBook Pro M2 offre de nombreux avantages, il présente toutefois des inconvénients tels que :

Un prix élevé : Les produits Apple sont généralement chers. Le MacBook Pro M2 a donc sans surprise un prix plus élevé que celui d’autres ordinateurs portables ayant des caractéristiques similaires. Pour ceux qui ont un budget plus restreint, c’est un inconvénient majeur ;

Une capacité de stockage limitée : les MacBook Pro offrent généralement des options de stockage SSD rapides, mais les capacités de stockage par défaut sont souvent peu élevées. Si vous avez besoin d’un grand espace de stockage pour vos fichiers, vous devrez dépenser plus d’argent. ;

Une absence de connectivité traditionnelle : Apple a été à l’avant-garde de la suppression de certains outils de connexion traditionnels. Il s’agit notamment des ports USB-A et des lecteurs de carte SD. Comme l’on pouvait s’y attendre, le MacBook Pro M2 qui ne dispose que de ports USB 4, USB 3.1 Gen 2, et Thunderbolt ne propose pas non plus ses options. Vous devrez donc utiliser des adaptateurs o supplémentaires pour connecter ses périphériques ;

Une personnalisation limitée : Apple est connu pour ses configurations matérielles limitées sur ses produits. Cela peut être un inconvénient pour ceux qui ont des besoins spécifiques ;

Une dépendance de l’écosystème Apple : le MacBook Pro M2 fonctionne sur le système d’exploitation macOS. Cela signifie qu’il s’intègre pleinement dans l’écosystème Apple. Si vous êtes déjà un utilisateur d’Apple et que vous appréciez la synchronisation et entre appareils, cela peut être un avantage. Cependant, si vous préférez un système d’exploitation différent ou si vous utilisez principalement des logiciels qui ne sont pas disponibles sur macOS, cela peut être un inconvénient.