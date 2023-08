Dans cet article, nous allons aborder le problème de blocage lors de la tentative d’éteindre les PC sous Windows 10 et 11. Ce problème affecte de nombreux utilisateurs et peut être lié à différents facteurs. Nous vous proposons donc des solutions pour résoudre ce bug et quelques conseils sur les mises à jour.

Qu’est-ce que ce bug qui empêche d’éteindre mon PC Windows ?

Le bug en question se manifeste lorsque vous tentez d’éteindre votre ordinateur sous Windows 10 ou 11. Au lieu de s’éteindre normalement, le PC reste bloqué sur l’écran “Arrêt en cours” ou redémarre automatiquement. Il peut s’agir d’un problème de pilotes, de logiciels tiers, ou même d’une mauvaise configuration du système. Dans tous les cas, il est important de trouver la cause du problème pour pouvoir y remédier.

Les causes possibles du blocage à l’arrêt

Pilotes défectueux ou obsolètes : Certains pilotes peuvent causer des problèmes avec le processus d’arrêt de Windows. Assurez-vous que vos pilotes sont à jour.

: Certains pilotes peuvent causer des problèmes avec le processus d’arrêt de Windows. Assurez-vous que vos pilotes sont à jour. Logiciels tiers conflictuels : Certains logiciels peuvent interférer avec l’arrêt de Windows, notamment les programmes antivirus, de sauvegarde ou de maintenance.

: Certains logiciels peuvent interférer avec l’arrêt de Windows, notamment les programmes antivirus, de sauvegarde ou de maintenance. Configuration du BIOS ou des paramètres d’alimentation : Une mauvaise configuration dans le BIOS ou les paramètres d’économie d’énergie de Windows peut également causer des problèmes lors de l’arrêt.

Mettre à jour les pilotes

Pour vérifier si vos pilotes sont à jour, vous pouvez utiliser l’outil Gestionnaire de périphériques intégré à Windows. Si vous constatez que certains pilotes ne sont pas à jour, téléchargez et installez les dernières versions depuis le site Web du fabricant du matériel.

Désactiver les logiciels tiers conflictuels

Si vous soupçonnez que le problème provient d’un logiciel tiers, essayez de désactiver temporairement ces logiciels un par un pour voir si cela résout le problème. Vous pouvez également essayer de démarrer votre ordinateur en mode sans échec, qui désactive automatiquement tous les logiciels non essentiels au démarrage de Windows.

Ajuster les paramètres d’alimentation et du BIOS

Vérifiez les paramètres d’alimentation dans Windows et assurez-vous qu’ils sont configurés correctement. Vous pouvez également accéder au BIOS de votre ordinateur (en appuyant généralement sur la touche F2, F10 ou Suppr pendant le démarrage) et vérifier si les paramètres d’alimentation y sont correctement configurés.

La mise à jour de Windows peut-elle résoudre ce problème ?

Il est possible que le bug d’arrêt soit lié à une version particulière de Windows 10 ou 11. Dans ce cas, une mise à jour du système pourrait corriger ce problème. N’hésitez pas à vérifier régulièrement les mises à jour disponibles pour votre ordinateur via Windows Update.

Ouvrez les Paramètres de Windows en appuyant sur la touche Windows et en cliquant sur l’icône en forme de roue dentée. Cliquez sur Mise à jour et sécurité. Dans l’onglet Windows Update, cliquez sur “Rechercher des mises à jour” pour vérifier si des mises à jour sont disponibles. Installez toutes les mises à jour proposées, y compris celles qui concernent les pilotes et les logiciels tiers.

En conclusion, si vous rencontrez un problème d’arrêt de votre PC sous Windows 10 ou 11, plusieurs solutions peuvent être envisagées : mettre à jour les pilotes, désactiver les logiciels tiers conflictuels et ajuster les paramètres d’alimentation et du BIOS. N’oubliez pas non plus de vérifier régulièrement les mises à jour disponibles via Windows Update pour corriger éventuellement ce bug.

