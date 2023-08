Alerte Info : Fnac Darty et CTS EVENTIM Dévoilent leur Partenariat Réinventé, Attendez-vous à du Lourd ! ⚡

Fnac Darty a annoncé une évolution significative de son partenariat stratégique avec CTS EVENTIM, un leader européen dans le domaine de la billetterie, marquant ainsi une étape importante depuis le début de leur collaboration en 2019.

Le partenariat initial entre les deux entreprises a été axé sur le secteur de la billetterie. Après quatre années de coopération fructueuse, marquées par l’intégration de nouvelles technologies et l’obtention du statut de Supporter pour les services de billetterie de Paris 2024, CTS EVENTIM a pris la décision d’exercer son option d’achat en vertu du contrat établi. Cette décision vise à faire de CTS EVENTIM l’actionnaire majoritaire de France Billet, une entreprise ayant joué un rôle clé dans l’industrie de la billetterie en France.

Engagement actif de Fnac Darty dans le domaine de la billetterie en France

Suite à cette décision, Fnac Darty céderait 17% de sa participation au capital de France Billet, tout en conservant une part de 35%. Cette répartition positionnerait Fnac Darty en tant qu’actionnaire minoritaire important. Malgré cette transition, l’engagement actif de Fnac Darty dans le domaine de la billetterie en France persisterait. La marque continuerait de soutenir activement l’activité de billetterie à travers ses points de vente et sa marque Fnac Spectacles.

Néanmoins, cette évolution nécessite des étapes à venir, notamment l’obtention des autorisations requises et la consultation des représentants du personnel. Une fois ces aspects réglementaires traités, la transaction devrait être finalisée dans les mois à venir, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le partenariat entre Fnac Darty et CTS EVENTIM.

En ce qui concerne les entreprises, Fnac Darty occupe une position de leader en Europe dans la vente de produits de divertissement, d’électronique grand public et d’électroménager. Avec une présence dans 12 pays, le groupe possède un vaste réseau de magasins et est un acteur majeur du e-commerce en France.

D’autre part, France Billet est le principal acteur de la billetterie en France, gérant des millions de billets grâce à ses services technologiques. En tant qu’acteur incontournable de la billetterie, la société couvre divers canaux de distribution, du web aux points de vente physiques.

Enfin, CTS EVENTIM se distingue en tant que fournisseur international majeur de services de billetterie et d’événements en direct. Pré-pandémie, l’entreprise commercialisait environ 250 millions de billets chaque année, avec une empreinte remarquable dans les secteurs de la promotion de concerts et de l’exploitation de salles de renommée mondiale.

Ce partenariat en constante évolution entre Fnac Darty et CTS EVENTIM reflète leur engagement à offrir des solutions de billetterie innovantes et à maintenir leur position de leaders dans l’industrie du divertissement en Europe.

CTS EVENTIM est un important fournisseur mondial de services de billetterie et d’événements en direct. Basée en Allemagne, l’entreprise gère la vente de plus de 250 millions de billets par an pour une variété d’événements via des canaux en ligne et physiques.

Elle est également impliquée dans la promotion de concerts et la gestion de salles prestigieuses en Europe. Cotée en bourse depuis 2000 et membre de l’index MDAX, CTS EVENTIM est un acteur clé dans l’industrie du divertissement en Europe, facilitant l’accès du public à des expériences culturelles et de divertissement variées.