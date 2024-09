Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs d’iphone : whatsapp ne fonctionnera plus sur certains modèles de la marque à la Pomme

Si vous êtes l’un des nombreux fidèles de l’application de messagerie Whatsapp utilisant un iPhone, c’est peut-être le moment de vérifier votre modèle. En effet, à partir du 1er octobre, whatsapp ne sera plus pris en charge sur certains anciens modèles d’iPhone et également sur plusieurs smartphones Android.

Cela signifie que si vous possédez l’un des téléphones concernés, il faudra envisager une mise à jour ou un remplacement pour continuer à utiliser cette application essentielle.

Ce que vous devez retenir :

À partir du 1er octobre, WhatsApp ne sera plus pris en charge sur certains anciens modèles d’iPhone et plusieurs smartphones Android.

Les modèles d’iPhone concernés incluent l’iPhone 5, 5c, 6, 6 Plus et SE (première génération), sortis entre 2012 et 2017.

Les utilisateurs affectés peuvent envisager de mettre à jour vers un nouveau téléphone ou d’explorer des alternatives temporaires de messagerie.

Il est crucial de vérifier si votre modèle est concerné pour anticiper une éventuelle interruption de service et planifier une solution adéquate.

Solutions face à ce changement

Pourquoi un tel changement ?

Ce n’est pas la première fois qu’une application cesse son support pour des appareils plus anciens. La raison principale est souvent liée aux limitations techniques de ces anciens modèles qui ne peuvent plus supporter les mises à jour requises par les nouvelles versions de l’application. Parfois, cela est fait pour garantir une meilleure sécurité pour tous les utilisateurs, car les vieux appareils peuvent avoir des vulnérabilités non corrigées.

Quels sont les modèles d’iphone concernés ?

La liste des smartphones concernés inclut plusieurs anciens modèles. Voici une liste non exhaustive :

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 et 6 Plus

iPhone SE (première génération)

La plupart de ces modèles sont sortis entre 2012 et 2017, ce qui explique pourquoi ils ne pourront plus suivre les mises à jour nécessaires.

Que faire si son téléphone est affecté ?

Acheter un nouveau téléphone

L’option la plus simple pourrait être de passer à un modèle plus récent. Si vous êtes un fervent utilisateur d’iPhone, il existe une large gamme de modèles récents qui offrent des performances meilleures et des fonctionnalités avancées.

Cela peut représenter un investissement conséquent, mais pour ceux qui dépendent énormément de leurs applications mobiles pour le travail ou la vie personnelle, cela pourrait valoir la peine. De plus, les nouveaux modèles viennent généralement avec des améliorations significatives en termes de vitesse, caméra et capacité de stockage.

Utiliser une version alternative

Si l’achat d’un nouvel appareil n’est pas immédiatement possible, une autre option pourrait être de rechercher des alternatives temporaires comme des versions web de l’application, bien que leur fonctionnalité puisse être limitée comparée à l’application mobile normale.

Explorer d’autres applications de messagerie

Bien que whatsapp soit incroyablement populaire, ce n’est pas la seule application de messagerie disponible. D’autres options comme Telegram, Signal ou même les anciennes méthodes SMS/MMS pourraient être suffisantes selon vos besoins spécifiques.

Pour vérifier si votre modèle d’iphone sera affecté, vous pouvez tout simplement aller dans vos paramètres système, trouver l’option “général”, puis “informations”. Là, vous verrez le modèle exact de votre iPhone. Comparez-le avec la liste mentionnée plus haut pour savoir si vous devez prendre des mesures.

Attention, cette vérification est cruciale car elle peut éviter toute interruption soudaine de votre accès à whatsapp. Il vaut mieux anticiper et vérifier à l’avance pour pouvoir planifier une solution en conséquence.

Implications pour les autres utilisateurs de smartphones

Les utilisateurs de téléphones Android

Ce ne sont pas seulement les utilisateurs d’iPhone qui seront affectés par ce changement. Plusieurs anciens modèles de smartphones Android subiront le même sort. Bien que les détails soient moins spécifiques, il est certain que les appareils fonctionnant sous des versions très anciennes d’Android devront aussi faire face à des incompatibilités.

Il est donc conseillé aux utilisateurs de smartphones Android de garder leur système à jour autant que possible pour éviter des problèmes similaires à l’avenir.

En récapitulant, voici ce qu’il faut retenir concernant la future interruption du service de whatsapp sur certains smartphones :

Identifiez si votre modèle figure parmi les smartphones concernés. Pensez à mettre à jour vers un modèle plus récent si nécessaire. Explorez d’autres applications de messagerie ou des solutions alternatives.

Bien que ce changement puisse sembler une mauvaise nouvelle, c’est aussi une opportunité pour moderniser vos équipements et bénéficier des dernières innovations technologiques.

Préparez-vous dès maintenant pour éviter toute surprise désagréable lorsque le 1er octobre approchera. Une bonne planification et des actions proactives garantiront que vous restez connecté avec vos proches sans interruption.

D’après les rapports partagés par divers médias tels que BuzzArena, Cnet France, et Clubic, cette initiative vise à améliorer la performance globale et la sécurité de l’application de messagerie la plus populaire au monde.