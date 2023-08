À Clisson, les voitures anciennes vrombissent à la quatrième édition du Clisson Vintage spéciale Volkswagen

Plongez dans l’univers rétro des voitures Volkswagen à la quatrième édition de Clisson Vintage. Découvrez plus de 800 joyaux d’époque venus de toute l’Europe. Un événement exceptionnel qui fait vibrer l’histoire automobile.

Clisson Vintage : Quatrième Édition Spéciale Volkswagen

Ce samedi 26 août, au cœur de la pittoresque ville de Clisson, voisine de Nantes, un spectacle captivant s’est déployé : la quatrième édition du Clisson Vintage, un événement automobile unique en son genre, mettant à l’honneur les joyaux d’époque de la marque mythique Volkswagen. À cette occasion, pas moins de 250 véhicules anciens ont pris place, offrant aux passionnés et aux curieux une plongée dans l’histoire riche et vibrante de l’automobile. Et la fête n’est pas près de s’arrêter : pour le plus grand plaisir des visiteurs, l’événement continuera de révéler ses trésors ce dimanche 27 août, avec une impressionnante flotte de 800 véhicules attendus.

Un Patrimoine de vieille voiture Qui Roule

Parmi les passionnés, un visage émerveillé et fier se démarque : celui de Frédéric Narcisse, propriétaire d’un Combi Volkswagen rouge et blanc soigneusement restauré.

« Je l’ai acquis à Orléans il y a quinze ans. Il sortait d’un poulailler », se remémore-t-il.

Les précédents propriétaires avaient abandonné ce trésor mécanique, désormais exposé fièrement face au majestueux château de Clisson, niché au cœur du vignoble nantais.

« Nous l’avons récupéré pour le restaurer. Il aurait fini à la casse sinon. »

Un récit qui témoigne de l’engagement des passionnés pour préserver l’héritage automobile.

Une Passion Qui Voyage VW

L’enthousiasme des collectionneurs et des amateurs de véhicules anciens a transcendé les frontières géographiques. Un cinquantenaire passionné, originaire de Saint-Malo, a parcouru des kilomètres pour rejoindre l’événement Clisson Vintage. Cette célébration biennale, inaugurée en 2017, est devenue un incontournable pour ceux qui partagent cette fascination intemporelle pour les voitures de légende. Et il n’est pas le seul à avoir pris la route pour exhiber son trésor mécanique, attirant ainsi une foule curieuse et admirative en ce samedi 26 août.

Le parc du Château-de-Clisson s’est transformé en un musée éphémère, accueillant une mosaïque impressionnante de véhicules Volkswagen, dont les icônes Coccinelle, Combi et Buggy.

Pas moins de 250 voitures d’époque ont honoré l’événement ce jour-là, et ce chiffre doublera pour le plus grand plaisir des amateurs demain avec l’arrivée prévue de 800 véhicules.

Une véritable représentation internationale, car les propriétaires affluent de tous horizons : France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Espagne. Florian Bompas, président de l’association Clisson Vintage, est ravi de cette participation exceptionnelle à la quatrième édition.

Un Événement En Pleine Ébullition dans le vignoble Nantais

Le succès fulgurant de Clisson Vintage ne cesse de croître. Malheureusement, le nombre de places disponibles ne peut répondre à toutes les demandes d’exposition, signe indiscutable de l’engouement pour cet événement unique. « On a dû refuser des exposants car il y avait trop de demandes et pas assez de places », avoue Florian Bompas. Pour satisfaire toutes les envies, certaines Volkswagen se sont jointes à la fête en stationnant aux abords de la ville, participant ainsi au festival de manière tout aussi charismatique.

Une Ville Métamorphosée en Musée

Afin d’accueillir dignement cette manifestation exceptionnelle, les commerçants et les résidents de Clisson ont été sollicités pour libérer les rues de leurs véhicules et créer un authentique musée en plein air. Cette initiative a permis aux propriétaires de participer gratuitement, tout en offrant aux visiteurs une exposition à ciel ouvert d’une richesse inouïe. Si certains sont inspirés par ces merveilles roulantes, d’autres voyagent dans le temps à travers leurs souvenirs. « Mon cousin en avait une comme celle-là », se remémore Simon, ému en observant une Coccinelle bleue. La nostalgie s’invite, offrant à chacun une touche de douceur et de rêverie.

Une Plongée dans les voitures Vintage

Clisson, déjà reconnue mondialement pour son festival de musique extrême, le Hellfest, s’érige tous les deux ans en paradis des amateurs de Volkswagen d’époque. Les éditions précédentes ont attesté du succès grandissant de l’événement :

2017 : Plus de 400 VW et environ 10 000 visiteurs

2019 : Plus de 500 VW et environ 15 000 visiteurs

2021 : Plus de 650 VW et plus de 25 000 visiteurs

Au-delà de l’exposition, c’est un véritable village de passionnés avec plus de 60 vendeurs professionnels qui anime les lieux. Des opportunités de restauration, de la musique et surtout, une ambiance Vintage à couper le souffle, plongent les participants dans une immersion totale.

Dans cette communion d’amour pour les voitures anciennes et l’histoire automobile, Clisson Vintage marque les esprits et laisse une empreinte indélébile dans le cœur des visiteurs. Une célébration de l’élégance mécanique et du charme intemporel que seul le vintage peut offrir. Une édition spéciale Volkswagen qui résonnera longtemps dans les mémoires.