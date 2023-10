Citroën Type Holidays : Vidéo du Van Camper | Quand le Vintage rencontre la technologie sur la route, fusion Rétro-Moderno-Voyage pour 2024

Citroën Type Holidays : La Révolution Vintage-Moderne dans l’Univers des Vans !

Le Citroën Type Holidays : le plaisir du retro et de la modernité

L’innovation dans le marché des véhicules de loisirs est en constante évolution. En 2024, Citroën propose une nouvelle gamme : le Type Holidays, un van alliant le charme rétro de l’iconique Type H au confort moderne du Space Tourer. Une nouveauté qui saura ravir les amateurs d’aventures sur les routes.

Une entrée remarquée dans le marché des vans de loisirs

Cette création originale sera disponible chez les concessionnaires dès le second trimestre 2024. Le Type Holidays marquera l’entrée de Citroën dans le marché des vans de loisirs et camping-cars. Le modèle proposé se base sur le Citroën Space Tourer M, fabriqué à Hordain, dans le nord de la France. Ce van pratique et fonctionnel devient ainsi un véritable petit bijou pour les vacances.

Pont entre le design iconique du Type H et le moderne Space Tourer

Disponible chez les concessionnaires dès le second trimestre 2024

Élargissement du marché de Citroën vers le secteur des véhicules de loisirs

L’alliance parfaite entre passion du vintage et esprit moderne

Le charme retro du Type H sera parfaitement représenté avec cet héritage remis au goût du jour. Les amoureux de ce modèle emblématique pourront redécouvrir son design sous un angle moderne et pratique. La touche d’originalité du Citroën Type Holidays est apportée par le carrossier italien Caselani, qui propose cette option de personnalisation.

Pourquoi opter pour ce modèle ?

Son design associant retro et modernité

Les deux portes latérales électriques coulissantes et la fenêtre arrière indépendante, idéales pour un accès facile au van

Un espace de vie confortable et transformable en couchage grâce à la banquette deux places convertible

Des motorisations performantes et efficaces

Deux options de motorisation diesel sont proposées pour le Citroën Type Holidays :

Une version 145 chevaux avec boîte manuelle

Une version plus puissante de 180 chevaux avec boîte automatique

Ces choix permettent aux conducteurs de sélectionner la motorisation qui correspond le mieux à leurs attentes et besoins de conduite lors de leur périple sur les routes.

Découvrir le Citroën Type Holidays au Salon des Véhicules de Loisirs

L’engouement pour le Citroën Type Holidays ne fait aucun doute : il sera l’un des modèles phares présentés au Salon des Véhicules de Loisirs qui se tient jusqu’au 15 octobre au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vans rétro et modernes, souhaitant connaître toutes les spécificités du Type Holidays avant de partir en voyage.

Au programme lors du salon :

Présentation des caractéristiques techniques du Citroën Type Holidays

Découverte des fonctionnalités intérieures et extérieur liées au confort

Inscriptions pour l’achat ou la location d’un van dès sa prise en concession

Le Citroën Type Holidays est une véritable innovation dans le marché des vans de loisirs. Alliant charme retro et modernité, ce modèle saura séduire les passionnés désireux de revivre l’âge d’or du Type H grâce à cette nouveauté signée Citroën. Il ne reste plus qu’à prendre la route à bord de ce van capable de transformer chaque escapade en un voyage unique.