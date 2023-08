Amazon Prime Gaming : Explorez le Monde des Jeux Vidéos en ligne au Cœur de l’Écosystème Amazon

Amazon Prime Gaming : des Jeux Vidéos en ligne pour les privilégié

En 1994, Jeff Bezos lançait Amazon en tant que modeste librairie en ligne. Depuis, cette entité a évolué en une puissance multinationale, offrant une gamme complète de produits allant des articles ménagers aux gadgets électroniques, en passant par les accessoires pour animaux domestiques. L’influence d’Amazon s’étend désormais au secteur du jeu vidéo, avec l’introduction de son service Prime Gaming.

Ce service, en inclusion gratuite dans le programme de fidélité Amazon Prime, débloque un accès privilégié à une variété de jeux téléchargeables chaque semaine, propose des contenus exclusifs pour des titres populaires et même une souscription gratuite à une chaîne Twitch (le cas échéant). Décortiquons ce qui fait la particularité de ce service.

L’Expansion de l’Offre : Prime Gaming en un Coup d’Œil

À chaque semaine qui passe, Amazon Prime Gaming offre aux abonnés l’opportunité de télécharger plusieurs jeux pour PC.

Ces jeux sont catégorisés de différentes manières, comprenant notamment les favoris et ceux dont la disponibilité est limitée dans le temps.

Par exemple, en ce moment, vous avez la possibilité d’acquérir des titres tels que King of the Monsters 2, Alpha Mission II, The Almost Gone, 3 Count Bout, Mutation Nation, Sengoku 2, Agatha Knife, et Lila’s Sky Ark, parmi d’autres.

Ajouter ces jeux à votre bibliothèque est un jeu d’enfant : il suffit de vous rendre sur la plateforme Amazon Prime Gaming, de vous connecter à votre compte et de cliquer sur le bouton « Récupérer ».

L’Exclusivité au Cœur de Prime Gaming

Au-delà de la générosité des offres hebdomadaires, Prime Gaming ouvre également les portes à un univers de contenus exclusifs pour différents jeux. Ces bonus sont diversifiés en fonction des pays, permettant aux utilisateurs de profiter d’avantages spéciaux en fonction de leur localisation.

En naviguant vers la section « Jeux et butins » du site Amazon Prime Gaming, vous pouvez choisir parmi les offres disponibles et suivre les instructions pour les obtenir. À noter qu’il est également possible de s’inscrire aux notifications par e-mail pour être informé des futurs butins disponibles pour certains jeux. Cette fonctionnalité pratique facilite l’accès à ces contenus exclusifs.

L’Intrication des Services : Amazon, Twitch et Prime Gaming

L’intégration entre Amazon, Twitch et Prime Gaming joue un rôle crucial dans l’amplification de l’expérience. L’association des comptes Amazon et Twitch est nécessaire pour profiter pleinement des avantages offerts par Twitch, notamment le badge de discussion pour les membres Prime Gaming et même un abonnement mensuel gratuit à une chaîne Twitch, si cette option est disponible. Cette interconnexion illustre la volonté d’Amazon de créer un écosystème cohérent où les avantages s’enrichissent mutuellement.

L’Adhésion à Prime Gaming : Un Pas vers l’Univers des Possibilités

Pour accéder à Prime Gaming, il est impératif de faire partie des membres Amazon Prime. L’inscription est facile : il suffit de souscrire à l’abonnement en ligne. La première étape est marquée par un essai gratuit de 30 jours (ou de 90 jours pour les étudiants), suivi d’un coût mensuel de 6,99€ (ou annuel de 69,90€).

Cette adhésion étend bien sûr bien au-delà de Prime Gaming. Elle garantit la livraison gratuite en un jour ouvré sur des millions de produits, propose un accès à Prime Music pour la musique, à Prime Reading pour la lecture, à Prime Video pour les films et séries, ainsi qu’une priorité lors des ventes flash d’Amazon.

En fin de compte, Amazon Prime Gaming constitue une extension captivante de l’univers d’Amazon, transformant l’entreprise en un acteur majeur de l’industrie du jeu vidéo. Avec ses jeux téléchargeables hebdomadaires, ses contenus exclusifs et son intégration harmonieuse avec Twitch, ce service offre une expérience de jeu plus enrichissante pour les membres Amazon Prime. C’est l’illustration parfaite de l’engagement continu d’Amazon à offrir davantage à ses abonnés, qu’il s’agisse de produits tangibles ou d’expériences numériques.

