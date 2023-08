E-Switchy : le kit qui transforme votre vieux vélo classique en monstre électrique

L’avenir de la mobilité urbaine semble très prometteur, notamment grâce à l’essor des vélos électriques. Ces derniers sont de plus en plus abordables et performants, ce qui les rend de plus en plus populaires. Dans ce contexte, une entreprise américaine a développé une solution innovante qui permet de transformer un vélo traditionnel en vélo électrique.

E-Switchy Bikes propose trois kits différents qui peuvent être installés facilement sur presque tous les vélos et tricycles existants. Que vous viviez dans une région vallonnée ou que vous cherchiez simplement à réduire votre effort physique, ces kits sont une solution abordable pour convertir votre vélo traditionnel en vélo électrique.

Caractéristiques Communes des Kits

Tous les kits E-Switchy offrent des fonctionnalités de base comme le réglage de l’accélération et l’assistance au pédalage. Ces fonctions sont essentielles pour tout vélo électrique et rendent la conduite plus confortable et moins fatigante.

Switch One

Le modèle de base, le Switch One, s’intègre à la roue avant de votre vélo. Il suffit de remplacer la roue d’origine par celle fournie dans le kit. Ce modèle a une autonomie de 88 kilomètres et peut atteindre une vitesse de 45 km/h grâce à son moteur de 250W. Le coût, y compris les frais de port en France, est de 660 euros.

Switch Two

Le Switch Two se distingue par sa batterie amovible, ce qui permet de la recharger facilement à la maison. Le prix est presque identique à celui du Switch One, soit 659 euros plus les frais de port.

Switch Three

Le Switch Three est le modèle le plus avancé. Il offre une autonomie de 120 kilomètres et est spécialement conçu pour les terrains difficiles grâce à un système d’assistance au pédalage intelligent. Le coût total, y compris les frais de port, est d’environ 680 euros.

Coûts additionnels et avenir du Kit

Il est important de noter que ces prix peuvent augmenter en raison des droits de douane. Cependant, il est probable qu’avec le temps, E-Switchy ou d’autres entreprises européennes proposeront des options plus abordables en ouvrant des succursales en Europe.

Les innovations dans le domaine des vélos électriques, comme les kits E-Switchy, rendent la mobilité urbaine plus accessible et plus durable. Avec des options pour presque tous les budgets et besoins, le futur de la mobilité urbaine n’a jamais été aussi prometteur.