Vitesse Extrême : Quand Red Bull F1 et BMC Fusionnent pour Donner Naissance à la Speedmachine | Innovation aérodynamique et performances de pointe.

Red Bull F1 et BMC : Speedmachine, le vélo révolutionnaire de triathlon qui réuni Innovation aérodynamique et performances de pointe.

Red Bull F1 s’associe à BMC pour produire la Speedmachine

Une collaboration audacieuse entre Red Bull F1 et BMC donne naissance à la Speedmachine, un chef-d’œuvre de technologie cycliste conçu pour défier les limites de l’aérodynamisme et de la performance.

BMC a lancé le projet révolutionnaire Speedmachine en partenariat avec Red Bull Advanced Technologies (RBAT).

Fruit de cinq années de dévouement et de recherche intensive, ce vélo de contre-la-montre et de triathlon repousse les frontières de l’innovation. Après la validation réussie du prototype en mai 2022, la Speedmachine allie le savoir-faire exceptionnel de RBAT à l’expertise des athlètes pour créer l’ultime machine de compétition.

La fusion de la technologie et de l’ingéniosité

Le défi posé aux ingénieurs du laboratoire Impec de BMC était ambitieux : créer un vélo alliant stabilité, aérodynamisme, ajustement et intégration pour obtenir la machine la plus rapide jamais conçue.

La Speedmachine repousse les limites de la maniabilité grâce à un angle de tube de direction novateur et des dimensions de tubes optimisées. L’unité d’hydratation intégrée, positionnée stratégiquement au plus bas pour améliorer l’aérodynamisme, renforce encore la maîtrise du cycliste.

L’alliance du génie de la Formule 1 et de l’innovation cycliste

En s’associant à RBAT, BMC a bénéficié de l’expertise de la Formule 1 dans la recherche avancée et les tests technologiques. Les ingénieurs de RBAT ont utilisé leurs compétences dans la compréhension du lien conducteur-voiture pour explorer la relation cycliste-vélo. Cette approche unique a permis de créer une connexion intuitive entre le coureur et la machine, améliorant ainsi la prévisibilité et la confiance à grande vitesse.

L’aérodynamique au cœur de l’innovation

La Speedmachine repousse les limites de l’aérodynamisme avec des détails minutieusement conçus. Des éléments tels que le contrôle du flux d’air via la forme des tubes, le bord d’attaque du tube de direction et le spoiler de flux d’air sous le sommet de la fourche, directement issus de la collaboration avec RBAT, améliorent la performance globale. La fourche large contribue également à la maîtrise aérodynamique.

Les athlètes témoignent

Les athlètes ayant testé la Speedmachine dans des conditions réelles confirment son exceptionnelle maniabilité et sa puissance de transfert. Max Neumann, triathlète professionnel chez BMC Pro Triathlon, souligne la stabilité à haute vitesse et en montée, tandis que Ben O’Connor, cycliste professionnel chez AG2R Citroën, loue la maniabilité et la stabilité en descente et en montée.

Innovation et praticité

Le design novateur de la Speedmachine repose sur seulement 20 composants, allégeant le cadre de 500 g. Avec une conception compacte et une facilité de transport, cette machine nécessite seulement quatre boulons pour ajuster le poste de pilotage, idéal pour le rangement dans une valise ou un sac de transport. Le serrage vertical facilite également le retrait et le rangement de la tige de selle.

Disponibilité et tarifs

Le monde découvrira la Speedmachine en novembre 2023, offrant trois options :

Speedmachine 01 LTD – 16999 €

Speedmachine 01 TWO – 10999 €

Kit cadre Speedmachine 01 MOD – 6999 €

BMC et Red Bull ont uni leurs forces pour créer un chef-d’œuvre technologique. L’alliance de l’aérodynamisme de la Formule 1 et de l’expertise cycliste a donné naissance à la Speedmachine, un vélo révolutionnaire qui redéfinit les normes de performance. Votre avis compte : seriez-vous prêt à vivre l’expérience Speedmachine sur la route ou sur la piste ?

Partagez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez la conversation.